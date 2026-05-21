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Netflix vai lançar documentário sobre julgamento de Michael Jackson em 2005

Série documental em três partes revisita acusações de abuso infantil contra o cantor e o julgamento que terminou com absolvição em todas as acusações

Michael Jackson: cantor morreu em 2009 (Carlo Allegri/Getty Images)

Michael Jackson: cantor morreu em 2009 (Carlo Allegri/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 12h51.

A Netflix vai lançar no próximo dia 3 de junho a série documental "Michael Jackson – O Veredito", produção em três partes sobre o julgamento do cantor Michael Jackson em 2005.

A docussérie aborda as acusações de abuso infantil feitas contra o cantor em 2003, o julgamento que se seguiu e a intensa cobertura midiática do caso.

Jackson foi absolvido de todas as acusações, mas o interesse público sobre sua vida e suas batalhas judiciais continuou mesmo após sua morte, em 2009.

O lançamento acontece poucos meses após a estreia da cinebiografia "Michael", que chegou aos cinemas em abril como um fenômeno global. O longa estreou com US$ 97 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos e cerca de US$ 217 milhões no mundo no primeiro fim de semana de exibição — o melhor desempenho da história para uma cinebiografia musical.

Desde então, o filme ultrapassou US$ 700 milhões em bilheteria mundial. Em quatro semanas em cartaz, a produção soma US$ 703 milhões globalmente, sendo US$ 282 milhões nos Estados Unidos e US$ 421 milhões no mercado internacional.

Sobre o que é o documentário?

Segundo a produção, o documentário reúne pessoas que participaram diretamente do julgamento, incluindo jurados, testemunhas, acusadores e defensores. A série também entrevista jornalistas que acompanharam o caso na época.

Dirigido por Nick Green, o documentário tem produção executiva de Fiona Stourton. Em entrevista ao Tudum, site oficial da Netflix, os realizadores afirmaram que sentiram que “era o momento certo para revisitar o julgamento e suas questões ainda em aberto”.

“Não eram permitidas câmeras no tribunal, então a visão pública dos fatos na época foi filtrada por comentaristas e apresentada de forma fragmentada”, disseram os cineastas. “Era hora de analisar o julgamento como um todo.”

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