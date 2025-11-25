O que esperar da 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo', segundo o diretor

Lançada há quatro semanas, a série brasileira "Os Donos do Jogo" se manteve entre as 10 séries de língua não inglesa mais vistas do catálogo da Netflix. Entre os dias 10 e 16 de novembro, a produção foi a 5ª mais assistida da plataforma, com 3,1 milhões de visualizações. Na semana passada, o título emplacou no top 10 de 47 países, liderando em mercados como Brasil, Paraguai e Portugal.

O inegável sucesso da série brasileira levou a Netflix a confirmar que a história do universo de crimes e disputas familiares do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro vai ganhar uma segunda temporada em breve.

A série é a primeira aposta da Netflix em um produto audiovisual brasileiro do gênero "máfia", que faz sucesso no exterior com nomes como "Família Soprano", "Peaky Blinders" e "Boardwalk Empire: O Império do Contrabando".

A trama conta a disputa de poder entre a nova geração de donos do Jogo do Bicho, depois que as famílias tradicionais da capital do Rio de Janeiro são surpreendidas pela chegada de Profeta (André Lamoglia). Herdeiro de pontos do jogo em Campos de Goytacazes, o jovem fecha alianças que mexem com a lógica dos territórios no Rio de Janeiro e desencadeiam uma guerra familiar entre as irmãs Mirna (Mel Maia) e Suzana Guerra (Giullia Buscacio).

Sucesso também nas redes sociais

Em entrevista à EXAME, o diretor Heitor Dhalia diz que o sucesso de "Os Donos do Jogo" começou a ser desenhado ainda em 2022, quando ele e sua equipe iniciaram o desenvolvimento da série. Dhalia disse que a proposta era trazer para o gênero "máfia" elementos do imaginário brasileiro, como o jogo do bicho, o carnaval e o Rio de Janeiro. “São histórias inspiradas no universo real, mas não são histórias reais. A gente se inspirou no real para criar nosso mundo ficcional”, afirma.

O diretor conta que a distribuição pela Netflix influenciou nas escolhas criativas e técnicas da série. Segundo ele, uma produção pensada para um público global exige decisões que vão muito além do roteiro. "Tudo influencia, desde a escolha do tema, ao ritmo do roteiro, foco em personagem, figurino, arte, fotografia, música, som”, afirma.

Dhalia explica que essa combinação de elementos, do design de produção ao elenco “muito bem escolhido, muito sexy”, passando pela força visual do Rio de Janeiro, pelo carnaval, pelo samba e pela mítica do jogo do bicho, foi essencial para alcançar uma audiência ampla. Para o diretor, a química desses elementos foi o que fez "Os Donos do Jogo" conquistar um engajamento fora do comum com a audiência.

O impacto nas plataformas digitais, segundo Dhalia, extrapolou qualquer expectativa. “'Os Donos do Jogo' criou um fandom. Seriamente. Os números de rede social são absurdos”, comenta. Ele cita o engajamento massivo no X (antigo Twitter) e no TikTok, onde edits e cortes acumulam milhões e milhões de visualizações.

O alcance, diz ele, foi transversal. “Atravessou todas as classes sociais, todas as cidades”, relata, destacando que recebeu retornos tão diversos quanto “presídios do Rio de Janeiro a pessoas da Faria Lima”.

Embora seja uma história profundamente ligada a elementos brasileiros, "Os Donos do Jogo" também gerou repercussão fora do país. Dhalia afirma que houve “ampla visibilidade internacional”, confirmando que a série viajou bem mesmo tendo um tema local e reforçando que a combinação entre narrativa forte e linguagem das redes criou um fenômeno que ultrapassou fronteiras.

O que esperar da 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo'?

O desfecho da primeira temporada deixou caminhos abertos para uma continuação e a nova fase já está em desenvolvimento. Segundo o jornal O Globo, as gravações devem ocorrer entre julho e agosto de 2026, no Rio de Janeiro, e parte do elenco renovou contrato.

Entre uma temporada e outra, Dhalia trabalha com um cronograma aproximado de 18 meses, para garantir tempo adequado de desenvolvimento, gravação e pós-produção.

O diretor confirma que há um universo amplo a ser explorado, mas evita adiantar detalhes. “Olha, eu não posso adiantar, não posso dar spoiler, obviamente”, diz. Ele afirma que a equipe plantou “muita coisa de personagens e de tramas” e que esse material sustenta uma expansão natural da história.

“Eu acho que é um universo muito rico, e que tem muito ainda a nos oferecer”, afirma. Por isso, sua expectativa é de que a nova leva de episódios seja ainda mais intensa que a anterior. “Eu diria que vai ser uma temporada mais explosiva ainda do que a primeira, por tudo que já estava apontado.”

Segundo ele, a missão da segunda temporada envolve combinar o que o público já demonstrou amar com elementos inesperados que mantenham o impacto da série.

Mas ele pontua que o trabalho dos roteiristas não se resume a atender desejos explícitos dos fãs. “Você não tem que fazer só o que a audiência quer, tem que surpreender.”