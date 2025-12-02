Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quando estreia o Volume 3 da 5ª temporada de 'Stranger Things' na Netflix?

A última temporada da série foi divida em três partes. Confira as datas e horários de cada uma das estreias

Stranger Things: sucesso global da Netflix gerou milhões em receitas (Divulgação)

Stranger Things: sucesso global da Netflix gerou milhões em receitas (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07h43.

Os quatro primeiros episódios da quinta temporada de "Stranger Things" estrearam na Netflix na última quarta-feira, 26, às 22h, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming.

A última temporada da série foi divida em três partes. Confira abaixo as datas e horários de cada uma das estreias.

Datas de estreia da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

  • Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h
  • Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h
  • Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Qual o título e duração dos episódios?

Volume 1 — 26 de novembro de 2025

  • Capítulo 1 – “Missão de Resgate” — 1h08min
  • Capítulo 2 – “O Desaparecimento de...” — 54min
  • Capítulo 3 – “A Armadilha” — 1h06min
  • Capítulo 4 – “Feiticeiro” — 1h23min

Volume 2 — 25 de dezembro de 2025 (Natal)

  • Capítulo 5 – “Tratamento de Choque” — ~1h
  • Capítulo 6 – “A Fuga de Camazotz” — ~1h
  • Capítulo 7 – “A Ponte” — ~1h

Volume 3 — 31 de dezembro de 2025 (Véspera de Ano Novo)

  • Capítulo 8 – “O Mundo ‘Direito’” — ~2h
O que esperar da 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo', segundo o diretor

O poder das coisas estranhas

Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.

Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global.

Saiba mais sobre Stranger Things:

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsSériesNetflix

Mais de Pop

O que é 'rage bait', palavra do ano segundo Oxford

Quer apadrinhar uma criança no Natal? Correios liberam cartinhas especiais

As maiores trends do TikTok em 2025

BBB 26: criadora de conteúdo diz que haverá casa de vidro no ABC

Mais na Exame

Mundo

Enchentes na Ásia já deixam mais de 1.200 mortos

Tecnologia

Apple anuncia a saída de diretor de IA enquanto tenta acelerar setor

Um conteúdo Bússola

Dia de Doar: 4 entidades para empresas e pessoas que desejam apoiar projetos de alto impacto

Inteligência Artificial

OpenAI entra em alerta máximo para melhorar ChatGPT com Google na cola