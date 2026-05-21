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'The White Lotus': confira elenco completo da 4ª temporada

HBO confirma que o elenco final já foi definido e que a série está em produção

'The White Lotus': veja novos nomes da próxima temporada (HBO/Warner/Divulgação)

'The White Lotus': veja novos nomes da próxima temporada (HBO/Warner/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14h35.

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A quarta temporada de "The White Lotus" terá mais de duas dezenas de nomes no elenco e, segundo a HBO, a escalação está finalmente concluída.

A nova fase da série criada por Mike White será ambientada no Château de la Messardière, em Saint-Tropez, na França. A trama vai acompanhar um novo grupo de hóspedes e funcionários do hotel White Lotus ao longo de uma semana.

O Château de La Messardière oferece suítes com diárias que variam de US$ 3 mil (R$ 16 mil) a US$ 8 mil (R$ 43 mil). A marca registrada é a piscina semi-circular, os jardins e a vista para a baía das águas azul-turquesa do Mediterrâneo.

Entre os destaques do elenco estão Laura Dern, Ben Kingsley, Kumail Nanjiani, Rosie Perez, Steve Coogan, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Heather Graham e Chloe Bennet.

Dern se juntou ao grupo após a saída de Helena Bonham Carter poucos dias após o início das filmagens da nova fase da série, ambientada no sul da França.

Em comunicado, a HBO informou que a decisão foi tomada após ficar claro, já no set, que a personagem escrita pelo criador da série, Mike White, não funcionou como esperado. A emissora também afirmou que lamenta não poder trabalhar com Bonham Carter neste momento, mas destacou que continua admirando a atriz e que há interesse em futuras colaborações.

Veja os nomes confirmados:

  • Alexander Ludwig
  • AJ Michalka
  • Steve Coogan
  • Caleb Jonte Edwards
  • Marissa Long
  • Chris Messina
  • Sandra Bernhard
  • Ari Graynor
  • Dylan Ennis
  • Vincent Cassel
  • Corentin Fila
  • Nadia Tereszkiewicz
  • Chloe Bennet
  • Max Greenfield
  • Charlie Hall
  • Kumail Nanjiani
  • Jarrad Paul
  • Heather Graham
  • Frida Gustavsson
  • Rosie Perez
  • Tobias Santelmann
  • Ben Schnetzer
  • Laura Smet
  • Laura Dern
  • Pekka Strang
  • Max Minghella
  • Ben Kingsley
  • Charlie Day
  • Kamilla Karthigesu

Charlie Davis e Kamilla Karthigesu foram escolhidos após participarem do reality "Survivor 50", que também teve a participação de Mike White.

O que já sabemos sobre a quarta temporada de 'The White Lotus'?

As gravações de "The White Lotus" começam no fim de abril e a nova temporada seguirá o mesmo formato das anteriores: uma semana na vida de hóspedes e funcionários de um resort de alto padrão, cercados por intrigas, tensões sociais e, claro, mortes inesperadas.

Segundo fontes próximas à produção, ouvidas pela Variety, parte da história pode se passar durante o Festival de Cinema de Cannes, que ocorre entre os dias 13 e 26 de maio deste ano.

A série já passou pelo Havaí, pela Sicília e pela Tailândia. Como de costume, parte dos personagens será interpretada por nomes conhecidos e parte por atores locais. O último ano da produção, ambientado na Tailândia, conquistou oito indicações ao Emmy apenas nas categorias de atuação.

Ainda não há data de estreia prevista para a quarta temporada, mas os fãs acreditam que deva chegar ao streaming em 2027.

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