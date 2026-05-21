'The White Lotus': confira elenco completo da 4ª temporada

A quarta temporada de "The White Lotus" terá mais de duas dezenas de nomes no elenco e, segundo a HBO, a escalação está finalmente concluída.

A nova fase da série criada por Mike White será ambientada no Château de la Messardière, em Saint-Tropez, na França. A trama vai acompanhar um novo grupo de hóspedes e funcionários do hotel White Lotus ao longo de uma semana.

O Château de La Messardière oferece suítes com diárias que variam de US$ 3 mil (R$ 16 mil) a US$ 8 mil (R$ 43 mil). A marca registrada é a piscina semi-circular, os jardins e a vista para a baía das águas azul-turquesa do Mediterrâneo.

Entre os destaques do elenco estão Laura Dern, Ben Kingsley, Kumail Nanjiani, Rosie Perez, Steve Coogan, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Heather Graham e Chloe Bennet.

Dern se juntou ao grupo após a saída de Helena Bonham Carter poucos dias após o início das filmagens da nova fase da série, ambientada no sul da França.

Em comunicado, a HBO informou que a decisão foi tomada após ficar claro, já no set, que a personagem escrita pelo criador da série, Mike White, não funcionou como esperado. A emissora também afirmou que lamenta não poder trabalhar com Bonham Carter neste momento, mas destacou que continua admirando a atriz e que há interesse em futuras colaborações.

Veja os nomes confirmados:

Alexander Ludwig

AJ Michalka

Steve Coogan

Caleb Jonte Edwards

Marissa Long

Chris Messina

Sandra Bernhard

Ari Graynor

Dylan Ennis

Vincent Cassel

Corentin Fila

Nadia Tereszkiewicz

Chloe Bennet

Max Greenfield

Charlie Hall

Kumail Nanjiani

Jarrad Paul

Heather Graham

Frida Gustavsson

Rosie Perez

Tobias Santelmann

Ben Schnetzer

Laura Smet

Laura Dern

Pekka Strang

Max Minghella

Ben Kingsley

Charlie Day

Kamilla Karthigesu

Charlie Davis e Kamilla Karthigesu foram escolhidos após participarem do reality "Survivor 50", que também teve a participação de Mike White.

O que já sabemos sobre a quarta temporada de 'The White Lotus'?

As gravações de "The White Lotus" começam no fim de abril e a nova temporada seguirá o mesmo formato das anteriores: uma semana na vida de hóspedes e funcionários de um resort de alto padrão, cercados por intrigas, tensões sociais e, claro, mortes inesperadas.

Segundo fontes próximas à produção, ouvidas pela Variety, parte da história pode se passar durante o Festival de Cinema de Cannes, que ocorre entre os dias 13 e 26 de maio deste ano.

A série já passou pelo Havaí, pela Sicília e pela Tailândia. Como de costume, parte dos personagens será interpretada por nomes conhecidos e parte por atores locais. O último ano da produção, ambientado na Tailândia, conquistou oito indicações ao Emmy apenas nas categorias de atuação.

Ainda não há data de estreia prevista para a quarta temporada, mas os fãs acreditam que deva chegar ao streaming em 2027.