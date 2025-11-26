Quantos episódios tem a 5ª temporada de 'Stranger Things'?

A quinta temporada de Stranger Things estreia na Netflix nesta quarta-feira, 26, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming.

A última temporada da série será divida em três partes. Confira abaixo as datas e horários de cada uma das estreias.

Datas de estreia da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chega na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h

Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h

Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Quais são os episódios da 5ª temporada?

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

The Crawl The Vanishing of... The Turnbow Trap Sorcerer Shock Jock Escape From Camazotz The Bridge The Rightside Up

As durações dos quatro primeiros episódios também foram divulgadas: