Quantos episódios tem a 5ª temporada de 'Stranger Things'?

'Stranger Things': primeiros episódios da última temporada da série estreiam nesta quarta-feira, 26 (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14h17.
A quinta temporada de Stranger Things estreia na Netflix nesta quarta-feira, 26, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming.
A última temporada da série será divida em três partes. Confira abaixo as datas e horários de cada uma das estreias.
A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chega na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:
Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:
As durações dos quatro primeiros episódios também foram divulgadas: