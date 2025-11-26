Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quantos episódios tem a 5ª temporada de 'Stranger Things'?

A quinta temporada da série será lançada em três volumes durante o fim do ano, confira as datas e horários

'Stranger Things': primeiros episódios da última temporada da série estreiam nesta quarta-feira, 26 (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)

'Stranger Things': primeiros episódios da última temporada da série estreiam nesta quarta-feira, 26 (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14h17.

A quinta temporada de Stranger Things estreia na Netflix nesta quarta-feira, 26, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming.

A última temporada da série será divida em três partes. Confira abaixo as datas e horários de cada uma das estreias.

Datas de estreia da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chega na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

  • Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h
  • Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h
  • Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Quais são os episódios da 5ª temporada?

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

  1. The Crawl
  2. The Vanishing of...
  3. The Turnbow Trap
  4. Sorcerer
  5. Shock Jock
  6. Escape From Camazotz
  7. The Bridge
  8. The Rightside Up

As durações dos quatro primeiros episódios também foram divulgadas:

  • Episódio 1: 1h08
  • Episódio 2: 54 minutos
  • Episódio 3: 1h06
  • Episódio 4: 1h23

 

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsNetflixSéries

Mais de Pop

Quais episódios de ‘Stranger Things’ rever antes da 5ª temporada?

Atores mais bem pagos de Stranger Things — o primeiro vai surpreender

Netflix aprende com Disney e aposta em Stranger Things como franquia

Feriados 2026: quais poderão ser emendados?

Mais na Exame

Casual

Esses são os sapatos de luxo brasileiros que Sylvia Plath usaria

Inteligência Artificial

China ultrapassa EUA no mercado global de IAs de código aberto

Negócios

ARTIGO: Nordeste ruma a trilha de se tornar polo tecnológico global

Um conteúdo Bússola

7 tendências globais que transformarão o setor de logística em 2026