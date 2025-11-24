Stranger Things: relembre como foi a segunda temporada

A segunda temporada de Stranger Things expandiu o universo da série com novas ameaças e personagens marcantes. Ambientada em 1984, aproximadamente um ano após os eventos da primeira temporada, a história mostrou as consequências do tempo de Will Byers no Mundo Invertido e introduziu o Devorador de Mentes, uma entidade muito mais poderosa que o Demogorgon.

Os episódios se alternaram entre Hawkins, onde o grupo enfrentava uma infestação de túneis subterrâneos, e Chicago, onde Eleven descobriu mais sobre seu passado. Pensando na estreia da quinta (e última) temporada na próxima quinta-feira, dia 26 de novembro, revisitar a segunda temporada ajuda a entender como a ameaça do Mundo Invertido evoluiu.

Retorno de Will Byers

Will Byers voltou do Mundo Invertido, mas não estava curado. Ele sofria episódios intensos de flashbacks vívidos onde via uma tempestade de sombras gigantesca. Essa entidade, que o grupo apelidou de Devorador de Mentes, era uma criatura colossal em forma de aranha que comandava todas as criaturas do Mundo Invertido.

Gradualmente, o Devorador de Mentes possuiu Will, usando-o como espião para descobrir os planos contra ele. Joyce percebeu que seu filho estava diferente: mais frio, distante, violento. O grupo descobriu que a criatura odiava calor e conseguiu expulsá-la do corpo de Will através de uma sessão intensa de aquecimento na cabana dos Byers, usando memórias felizes para trazê-lo de volta.

Eleven busca por identidade

Eleven passou a temporada escondida na cabana de Hopper na floresta, que agia como pai protetor mas também limitador. Frustrada com o isolamento e sentindo falta de Mike, ela acabou fugindo para descobrir suas origens.

Ela encontrou sua mãe biológica, Terry Ives, em estado catatônico após ter sido submetida a eletrochoques pelo Dr. Brenner. Por uma conexão psíquica, Eleven viu as memórias da mãe e descobriu ter uma "irmã": Kali, também conhecida como Oito, outra criança com poderes do laboratório.

Em Chicago, Eleven se juntou ao grupo de Kali, que usava poderes de ilusão para caçar ex-funcionários do laboratório em busca de vingança. Eleven quase matou um deles, mas ao ver a foto de suas filhas, percebeu que vingança não era seu caminho e retornou para salvar seus amigos.

Os túneis sob Hawkins

Dustin encontrou uma criatura estranha que nomeou D'Artagnan, achando ser um tipo de lagarto. Na verdade, era um Demodog, versão juvenil dos Demogorgons. A criatura cresceu rapidamente e Dustin precisou prendê-la.

Hopper descobriu que Hawkins estava sendo infestada por túneis subterrâneos conectados ao Mundo Invertido, cheios de partículas tóxicas e vinhas que funcionavam como um organismo vivo. Quando os cientistas do laboratório tentaram queimar as vinhas, isso enfureceu o Devorador de Mentes, que enviou uma horda de Demodogs para atacar as instalações.

Bob Newby, o gentil namorado de Joyce, morreu heroicamente ao reativar o sistema elétrico do laboratório, permitindo que Joyce, Hopper e Will escapassem. Sua morte foi um dos momentos mais impactantes da segunda temporada.

Novos personagens

Max Mayfield chegou à cidade com seu meio-irmão violento, Billy Hargrove. Max encontrou refúgio no grupo, enquanto Steve Harrington, que havia terminado com Nancy, se tornou uma figura de irmão mais velho para Dustin, consolidando sua transformação de valentão para herói com seu icônico taco de beisebol com pregos.

Nancy e Jonathan expuseram o laboratório de Hawkins ao entregar evidências para um jornalista investigativo, provocando o fechamento temporário das instalações.

O fechamento do portão

O plano final envolveu duas frentes: na cabana dos Byers, o grupo expulsou o Devorador de Mentes de Will. No laboratório, Eleven retornou com poderes fortalecidos e fechou o portão entre os mundos, matando todos os Demodogs no processo.

A temporada terminou no baile de inverno da escola, com Mike e Eleven tendo seu primeiro beijo. Joyce recebeu documentos tornando Eleven legalmente "Jane Hopper". No entanto, a última cena mostrou o Devorador de Mentes ainda pairando sobre Hawkins no Mundo Invertido, indicando que a ameaça estava longe de acabar.