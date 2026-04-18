Quem sai do BBB 26? Enquete atualizada mostra eliminação com mais de 50%

O último Paredão do BBB 26, formado na sexta-feira, 17, vai definir quem não chega à Grande Final do reality.

Ana Paula, Leandro Boneco e Milena disputam a permanência na casa, com a eliminação marcada para este domingo, 19. A berlinda foi consequência direta da Prova do Finalista: Juliano Floss venceu o desafio e garantiu sua vaga no Top 3, enviando automaticamente os outros participantes ao Paredão.

Uma nova enquete divulgada após a formação da disputa reforça o cenário já apontado anteriormente: Leandro Boneco segue como o mais cotado para deixar o programa.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 15h deste sábado, 18, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica vantagem clara para a eliminação de Leandro.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 19,20% x Leandro 38,31% x Milena 42,49%

YouTube: Ana Paula 11,35% x Leandro 56,45% x Milena 32,06%

X (Twitter): Ana Paula 7,10% x Leandro 71,21% x Milena 21,69%

Instagram: Ana Paula 3,50% x Leandro 61,75% x Milena 34,75%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7,32% x Leandro 63,14% x Milena 29,50%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 55,69%, seguido por Milena, com 33,40%, e Ana Paula, com 10,88%.

O levantamento soma 3.644.460 votos.

Na parcial anterior (12h), Leandro tinha 55,67%. Agora, aparece com 55,69%, uma leve oscilação de 0,02 ponto percentual para cima, e segue na liderança como principal candidato à eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.