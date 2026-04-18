Milena vai sair do BBB 26? Enquete mostra quem deve ser eliminado amanhã

Milena esteve perto de garantir sua vaga direta na final: bateu na trave na Prova do Finalista, que durou mais de 18 horas, e viu Juliano Floss levar a melhor na disputa. Com isso, a mineira foi automaticamente encaminhada ao último Paredão do Big Brother Brasil 26, ao lado de Ana Paula Renault e Leandro Boneco. Um deles será eliminado no domingo, 19, ficando fora da Grande Final do reality show.

Segundo as enquetes, Milena aparece em segundo lugar na rejeição, atrás de Leandro Boneco.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 12h deste sábado, 18, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica a saída de Leandro.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 19,34% x Leandro 37,39% x Milena 43,27%

YouTube: Ana Paula 10,79% x Leandro 56,74% x Milena 32,35%

X (Twitter): Ana Paula 6,96% x Leandro 71,55% x Milena 21,49%

Instagram: Ana Paula 3,25% x Leandro 62,25% x Milena 34,50%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7% x Leandro 63,51% x Milena 29,45%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 55,67%, seguido por Milena, com 33,59%, e Ana Paula, com 10,70%.

O levantamento soma 3.267.368 votos.

Na parcial anterior (8h), Milena tinha 32,08%. Agora, aparece com 33,59%, uma leve oscilação de 1,51 ponto percentual para cima, mas ainda livre da eliminação no BBB 26.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.