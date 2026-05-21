Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

A espera acabou! Os apaixonados por festivais de música — especialmente aqueles com entradas gratuitas — se preparam para a Virada Cultural de São Paulo 2026. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da capital paulista.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o evento deve reunir 1.200 atrações em 21 palcos. Nomes como Seu Jorge, Marina Sena, Luísa Sonza, Manu Chao e Ajulliacosta estão confirmados no line-up.

A Virada promete agitar bairros de todas as zonas da capital, mas o Centro tradicionalmente é o maior polo de concentração de shows e atividades culturais. Além de ser a região que abriga os shows mais desejados pelo público.

De acordo com o comunicado, diversos palcos da Virada Cultural têm programação 24 horas, prometendo aos visitantes madrugadas intensas e de muita música.

Veja a programação completa da Virada Cultural a seguir: