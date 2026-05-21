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Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

Mega evento acontecerá nos dias 23 e 24 de maio, sábado e domingo, com 21 palcos espalhados por várias regiões da capital paulista

Virada Cultural 2026: Palco do Anhangabaú, no Centro de São Paulo. (Sergio Barzaghi/SECOM/Divulgação)

Virada Cultural 2026: Palco do Anhangabaú, no Centro de São Paulo. (Sergio Barzaghi/SECOM/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16h13.

Última atualização em 21 de maio de 2026 às 16h21.

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A espera acabou! Os apaixonados por festivais de música — especialmente aqueles com entradas gratuitas — se preparam para a Virada Cultural de São Paulo 2026. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da capital paulista.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o evento deve reunir 1.200 atrações em 21 palcos. Nomes como Seu Jorge, Marina Sena, Luísa Sonza, Manu Chao e Ajulliacosta estão confirmados no line-up.

A Virada promete agitar bairros de todas as zonas da capital, mas o Centro tradicionalmente é o maior polo de concentração de shows e atividades culturais. Além de ser a região que abriga os shows mais desejados pelo público.

De acordo com o comunicado, diversos palcos da Virada Cultural têm programação 24 horas, prometendo aos visitantes madrugadas intensas e de muita música.

Virada Cultural 2026: Trens e Metrô terão funcionamento 24h neste fim de semana

Veja a programação completa da Virada Cultural a seguir:

Palcos e Pistas

Centro – Palco Anhangabaú

Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 17h00 - João Carlos Martins
  • 18h00 - Mocidade Alegre
  • 19h30 - Péricles
  • 22h00 - Luisa Sonza

24 de maio

  • 00h30 - Manu Chao
  • 03h00 - Orchestre Polyritmo de Cotonou
  • 05h30 - Western Standard Time
  • 09h00 - Funmilayo Afrobeat Orquestra
  • 14h00 - Marina Sena
  • 16h30 - Seu Jorge
  • 18h30 - Alexandre Pires

Centro – Aparelhagem Carabao

Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h30 - Carabao - O Máximo do Marajó
  • 21h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
  • 23h30 - Carabao recebe Zaynara

24 de maio

  • 2h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
  • 4h30 - Carabao recebe Dj Méury
  • 7h00 - Carabao recebe Dj Ray Tech
  • 12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva
  • 15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size
  • 18h00 - Carabao - O Máximo do Marajó

Centro – Palco Arouche

Endereço: Largo do Arouche s/n - Centro

23 de maio

  • 19h00 - Jadsa
  • 21h00 - Catto
  • 23h00 - Brisa Flow e DJ Lys Ventura

24 de maio

  • 01h00 - Ebony
  • 03h00 - Mc Luanna
  • 05h00 - Urias
  • 10h00 - Bruna Mendez
  • 12h00 - Núbia
  • 14h00 - Tulipa Ruiz
  • 16h00 - Ajulliacosta
  • 18h00 - Céu - 20 anos

Centro – Centro Cultural Olido

Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Mulheriu Clã
  • 18h00 - “Aroeira” - Anelita Gallo
  • 20h30 - Uma Viagem pela Índia através da Dança
  • 23h00 - Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile

24 de maio

  • 11h00 - Ariah - 08 ao 80
  • 16h00 - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar
  • 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana
  • 21h00 - Cia Ateliê do Gesto

Centro – Jazz 24h - Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República

DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem

Intervenção artística: Sonhando Acordado - Alex Senna

23 de maio

  • 18h00 - Deejazz participação Izzy Gordon
  • 20h00 - Sintia Piccin Quinteto
  • 22h00 - Marcos Fischer Quinteto

24 de maio

  • 00h00 - Joy Sales tributo a Erikah Badu
  • 02h00 - Lucas Gomes Quinteto
  • 03h30 - Barranco Trio
  • 05h00 - Tarkus Trio
  • 09h00 - Lilian Estela Quarteto
  • 11h00 - Giu Nogueira Quarteto
  • 13h00 - Lua Bernado Quinteto
  • 15h00 - Gabriel Gaiardo Trio
  • 17h00 - Bocato Quinteto

Centro – Paissandu

Endereço: Lg. do Paissandú, s/n - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia
  • 19h00 - Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba
  • 20h00 - Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard
  • 21h00 - Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê
  • 21h30 - Cortejo de Maracatus (Maracatu Baque CT, Maracatu de Baque Virado com a Cia Caracaxá)
  • 22h00 - Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora
  • 23h00 - Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos

24 de maio

  • 00h00 - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá
  • 01h00 - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba
  • 02h00 - Jongo Embu das Artes
  • 03h00 - Jongo de Piquete
  • 04h00 - Jongo Nzungo
  • 05h00 - Condongueiros do Campo Limpo
  • 07h00 - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude
  • 08h00 - Congada do Parque São Bernardo - SBC
  • 09h00 - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí
  • 10h00 - Congada Azul de Atibaia
  • 11h00 - Congada Marinheiros de Piracaia
  • 12h00 - Congada Verde de Periquitos Piracaia
  • 13h00 - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé
  • 14h00 - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria
  • 15h00 - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria
  • 16h00 - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato
  • 17h00 - Boneções da Mantiqueira de Caçapava

Centro – Palco São João

Endereço: Av. São João, 1101 - República

23 de maio

  • 18h00 - Sidney Magal
  • 21h00 - Odair José
  • 23h30 - Banda Fruto Sensual

24 de maio

  • 02h00 - Gaby Amarantos
  • 04h30 - Johnny Hooker
  • 06h30 - Rom Santana
  • 11h00 - Gretchen
  • 13h00 - Juliana Linhares
  • 15h00 - Otto canta Reginaldo Rossi
  • 18h00 - Joelma

Centro – Piano na Praça

Endereço: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Yantó - Show Solo
  • 20h00 - Beba Zanettini - Piano Solo

24 de maio

  • 02h00 - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo
  • 04h00 - Elias Jó - Piano na Praça
  • 06h00 - Jane Duboc em "de Lá Pra Cá"
  • 08h00 - Klüber - Melindre
  • 10h00 - Luana Mascari - Onde o Coração Está

Centro – Pista 24 de maio

Endereço: R. 24 de Maio, 185 - República

23 de maio

  • 18h00 - Afrogroove

24 de maio

  • 00h00 - Fuego Dancehall
  • 06h00 - Rotação Brasil
  • 12h00 - Mathosa

Centro – Pista da República II

Endereço: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Deekapz apresenta 0800

24 de maio

  • 00h00 - Showmentaum
  • 06h00 - Heels of Love
  • 12h00 - Sistema Criolina

Centro – Pista da República

Endereço: Praça da República, 23 - República

23 de maio

  • 18h00 - Veneno Live

24 de maio

  • 00h00 - Nyege Nyege
  • 03h00 - Edna Martinez
  • 04h30 - Trepanado
  • 12h00 - Gop Tun

Centro – Quitanda Centro

Endereço: Centro - São Paulo, SP

23 de maio

  • 19h00 - Quinteto Mangabera - Choro em Festa
  • 21h00 - Choronas 30 anos

24 de maio

  • 01h00 - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho
  • 03h00 - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados
  • 09h00 - Silvia Goes Chorando à Vontade
  • 11h00 - Regional Uirapuru

Centro – Pista Cine Arouche

Endereço: Largo do Arouche, 438 - Centro

23 de maio

  • 18h00 - Bogota

24 de maio

  • 12h00 - Coletiva Cesta de versões

Centro – FORRÓ 24H - SÉ

Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo

DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno

23 de maio

  • 18h00 - Trio da Lua
  • 19h00 - Maha Brasil
  • 20h00 - Tanaka do Pife
  • 21h30 - Trio Sabiá

24 de maio

  • 00h00 - Enok Virgulino
  • 02h30 - Diana do Sertão
  • 03h30 - Nicolas Krassik
  • 05h00 - Coisa de Zé
  • 08h00 - Tiziu do Araripe
  • 11h00 - Diego Oliveira
  • 13h30 - Nando do Acordeon
  • 14h30 - Téo dos 8 Baixos
  • 16h00 - Trio Macaíba

Centro – Pista Largo do Café

Endereço: Largo do Café s/n, Centro

23 de maio

  • 18h00 - Escola de Mistérios

24 de maio

  • 00h00 - Pista Quente
  • 06h00 - Mareh
  • 12h00 - Veraneio

Centro – República

Endereço: Praça da República, São Paulo - SP

23 de maio

  • 18h00 - Coisas Supremas - Allan Abbadia
  • 20h30 - Jazz Sabbath (UK)
  • 23h00 - El Léon Pardo

24 de maio

  • 05h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16
  • 14h00 - The Mississippi Divas (EUA)
  • 16h00 - Blues Etílicos
  • 18h00 - Banda Ira!

Centro – Revelando na Sé

Endereço: Praça Clóvis Beviláqua - Sé

23 de maio

  • 21h00 - Doroty Marques
  • 23h00 - Tarancón

24 de maio

  • 01h00 - Zé Geraldo
  • 03h00 - Cordel do Fogo Encantado
  • 05h00 - Mariana Aydar
  • 12h00 - Semblanzas del Rio Guapi
  • 14h00 - Mario Lucio
  • 16h00 - Edil Pacheco
  • 18h00 - Homenagem a João do Vale – Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho

Centro – Theatro Municipal

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República

23 de maio

  • 18h00 - Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976
  • 21h00 - Evinha - Cartão Postal 1971

24 de maio

  • 00h00 - Claudya - Deixa eu Dizer 1973
  • 03h00 - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987
  • 06h00 - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994
  • 09h00 - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986
  • 12h00 - Di Melo - Di Melo 1975
  • 18h00 - Baile do Simonal - México 70

Centro – Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga

Endereço: R. Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação

Intervenção artística: Andrea Brook - Sonic Butterfly

23 de maio

  • 18h00 - Dj Douglas na Kombi do DJ
  • 20h00 - Dj Marina na Kombi do DJ
  • 22h00 - Dj Rato na Kombi do DJ

24 de maio

  • 00h00 - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ
  • 02h00 - Dj Vini na Kombi do DJ
  • 04h00 - Dj Tanio na Kombi do DJ
  • 06h00 - Dj Paulinho na Kombi do DJ
  • 08h00 - Dj Gudera na Kombi do DJ
  • 10h00 - Dj Guizera na Kombi do DJ
  • 12h00 - Dj Rata na Kombi do DJ
  • 14h00 - Dj Magoo na Kombi do DJ
  • 16h00 - Dj Márcio na Kombi do DJ

Centro – República - Coreto

Endereço: Praça da República, São Paulo - SP

24 de maio

  • 00h00 - Cortejo da Fanfarra Xamego
  • 00h00 - Cortejo das Manas

Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia

Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia

23 de maio

  • 18h00 - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa
  • 19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique
  • 21h00 - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga
  • 22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis
  • 23h00 - Thobias da Vai-Vai

24 de maio

  • 00h00 - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP
  • 01h40 - Grupo Bom Gosto
  • 03h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento
  • 04h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe
  • 05h10 - Thiago Dugueto
  • 10h00 - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe
  • 12h00 - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo
  • 13h00 - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal
  • 14h00 - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom
  • 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza
  • 17h00 - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo

Centro - Palácio da Justiça de São Paulo

Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Quarteto Topre
  • 20h00 - Brasilidades
  • 23h00 - Orquestra Sinfônica Heliópolis e Coral Heliópolis

24 de maio

  • 09h00 - Panoramas Ensemble
  • 11h00 - Banda do Metrô
  • 13h00 - Banda Curumins e Orquestra da Pedreira
  • 15h00 - Quinteto Metais Aureo
  • 17h00 - João Carlos Martins e Bachiana Brasileira

Palcos ZL – Palco Belém

Endereço: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho

24 de maio

  • 09h40 - Coral AD Belém
  • 12h30 - Marcados
  • 14h00 - Cassiane
  • 15h20 - Eyshila
  • 16h40 - Sarah Farias
  • 17h50 - Ton Carfi

Palcos ZL – Palco Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição

23 de maio

  • 17h00 - Cris Estilo Negona
  • 18h00 - DJ WJay
  • 21h30 - Yunk Vino

24 de maio

  • 00h00 - DJ WJay
  • 10h00 - Nego Max
  • 12h00 - Neto Trindade
  • 14h30 - Junior Marques
  • 16h30 - Sambô

Palcos ZL – Palco Guaianases

Endereço: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel

23 de maio

  • 17h00 - Poder Bélico da Favela
  • 18h00 - Dj Rogerião
  • 19h30 - Vitor Kley

24 de maio

  • 00h00 - Dj Rogerião
  • 10h00 - Quelynah
  • 12h00 - Doce Encontro
  • 14h30 - Sofia Brasil
  • 16h30 - Michel Teló

Palcos ZL – Palco São Miguel Paulista

Endereço: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel

23 de maio

  • 16h00 - Expressão Regueira
  • 17h00 - Quinta Rasta
  • 18h00 - DJ Amanda Lig
  • 19h30 - Western Standard Time Ska Orchestra
  • 21h30 - Djavu

24 de maio

  • 00h00 - DJ Amanda Lig
  • 10h00 - Arthur Freestyle
  • 12h00 - Léo Maia
  • 14h30 - Latino
  • 16h30 - Luisa Sonza

Palcos ZL – Palco Sapopemba

Endereço: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3547 - Conj. Hab. Teotônio

23 de maio

  • 17h00 - Barra da Saia
  • 18h00 - DJ Cranmary
  • 19h30 - MV Bill
  • 21h30 - Dilsinho

24 de maio

  • 00h00 - DJ Cranmary
  • 10h00 - Edu Letti
  • 12h00 - Mato Seco
  • 14h30 - Onze:20
  • 16h30 - Marcelo Falcão

Palcos ZL – Parque do Carmo - Itaquera

Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera

23 de maio

  • 18h00 - Dj Carol Selecta

24 de maio

  • 00h00 - Dj Carol Selecta
  • 10h00 - Filafro
  • 12h00 - Pagode da 27
  • 14h30 - Samba Lado Leste
  • 16h30 - Thiaguinho

Palcos ZN – Palco Freguesia do Ó / Brasilândia

Endereço: Av. Miguel Conejo, 1718 - Vila Albertina

23 de maio

  • 16h00 - Morro da Casa Verde
  • 17h00 - Banda 51
  • 18h00 - DJ Seed Selector
  • 19h30 - Léo e Jr
  • 21h30 - Titãs

24 de maio

  • 00h00 - DJ Seed Selector
  • 09h00 - Coral Degraus e convidado
  • 10h30 - Polenta Rock Show
  • 12h00 - Arlindinho
  • 14h30 - Demônios da Garoa
  • 16h30 - Sidney Magal

Palcos ZN – Palco Parada Inglesa

Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 1556 - Jardim São Paulo

23 de maio

  • 16h00 - Acadêmicos do Tucuruvi
  • 17h00 - Ana Cañas
  • 18h00 - DJ Seed Selector
  • 19h30 - Bicho de Pé
  • 21h30 - Wanessa

24 de maio

  • 00h00 - DJ Seed Selector
  • 10h00 - Davi Cartaxo
  • 12h00 - Simoninha
  • 14h30 - BenzaDeus
  • 16h30 - Mumuzinho

Palcos ZO – Palco Butantã

Endereço: Av. Eliseu de Almeida, 3300 - Instituto de Previdência, São Paulo

23 de maio

  • 17h00 - Black Pantera
  • 18h40 - Matanza Ritual
  • 20h20 - Edu Falaschi
  • 23h00 - DJ Foca

24 de maio

  • 10h00 - Hurricanes
  • 11h00 - Eskrota
  • 13h40 - CPM 22
  • 15h20 - Raimundos
  • 17h00 - Biquini Cavadão
  • 18h00 - DJ Foca

Palcos ZS – Palco Campo Limpo

Endereço: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio

23 de maio

  • 17h00 - Reginaldo Samma
  • 18h00 - DJ Zero Macgaren
  • 19h30 - Beto Barbosa
  • 21h30 - Kyan

24 de maio

  • 00h00 - DJ Zero Macgaren
  • 10h00 - Jotinha do Forró
  • 12h00 - Ana Rafaela
  • 14h30 - Kaique e Felipe
  • 16h30 - Guilherme e Santiago

Palcos ZS – Palco 7 Campos - Cidade Ademar

Endereço: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia

23 de maio

  • 17h00 - Trio Amizade Forró e Cangaço
  • 18h00 - DJ Izac Soares
  • 19h30 - Ju Marques
  • 21h30 - Michele Andrade

24 de maio

  • 00h00 - DJ Izac Soares
  • 10h00 - Jean Carlo e Banda
  • 12h00 - Bruninho e Davi
  • 14h30 - Os Caras do Arrocha
  • 16h30 - Péricles

Palcos ZS – Palco Grajaú

Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América

23 de maio

  • 17h00 - Crespos Retratos
  • 21h30 - Pagode da 27

24 de maio

  • 00h00 - DJ Andrezinho
  • 10h00 - Mana Bela
  • 12h00 - Fênix (funk das antigas)
  • 14h30 - Fleezus
  • 16h30 - Tasha e Tracie
  • 18h00 - DJ Andrezinho

Palcos ZS – Palco Heliópolis/Ipiranga

Endereço: Av. Almirante Delamare, 1337 - Vila Heliópolis

23 de maio

  • 17h00 - Nego Zé
  • 18h00 - DJ Seth 011
  • 19h30 - Filho do Piseiro
  • 21h30 - Cristiano Pipow

24 de maio

  • 00h00 - DJ Seth 011
  • 10h00 - Grupo Mania
  • 12h00 - Moa Bina
  • 14h30 - Dy Primeira
  • 16h30 - Vitor Fernandes

Palcos ZS – Palco Jardim Myrna

Endereço: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2945 - Jardim Myrna

23 de maio

  • 18h00 - DJ Liside
  • 19h30 - Cintura de Mola
  • 21h30 - Paula Mattos

24 de maio

  • 00h00 - DJ Liside
  • 10h00 - Bia Soceck
  • 12h00 - Felipe e Rodrigo
  • 14h30 - Jeito Moleque
  • 16h30 - Pixote

Palcos ZS – Palco M'Boi Mirim

Endereço: Av. Luiz Gushiken, 2140 - Chácara Santana

23 de maio

  • 17h00 - Tirambaço
  • 18h00 - DJ Bulgarelli
  • 19h30 - Dexter + EdiRock
  • 21h30 - Israel e Rodolfo

24 de maio

  • 00h00 - DJ Bulgarelli
  • 10h00 - Darlan
  • 12h00 - Pagode dos Ex
  • 14h30 - Duquesa
  • 16h30 - Gustavo Mioto

Palcos ZS – Palco Parelheiros

Endereço: Rua Terezinha do Prado Oliveira, 100 - Jardim Novo Parelheiros

23 de maio

  • 16h00 - Junior Torres
  • 17h00 - Phelipe Soares
  • 18h00 - DJ Poiano Stella
  • 19h00 - Munhoz e Mariano
  • 21h30 - Arlindinho

24 de maio

  • 00h00 - DJ Poiano Stella
  • 10h00 - Valmor Santana
  • 12h00 - Bruno Rosa
  • 14h30 - Beto Barbosa
  • 16h30 - Clayton e Romário
  • 19h00 - Roberta Miranda

Equipamentos Culturais

Arquivo Histórico Municipal

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 - Bom Retiro

23 de maio

  • 10h30 - Roda de bordado em fotografia: Experimentação poética.

Bibliotecas – Biblioteca Camila Cerqueira César

Endereço: R. Valdemar Sanches, 41 - Butantã

23 de maio

  • 10h00 - Brincando com a dança
  • 12h00 - O Circo da Lona Preta

Bibliotecas – Biblioteca Belmonte - Santo Amaro

Endereço: R. Paulo Eiró, 525 - Santo Amaro

23 de maio

  • 10h00 - Sarau Serelepe com Baque CT
  • 13h00 - Roda de Capoeira contemporânea com Mestre Jaburu

Bibliotecas – Biblioteca Brito Broca

Endereço: Av. Mutinga, 1425 - Vila Pirituba

23 de maio

  • 10h00 - Cacuriando
  • 12h00 - Da Terra ao Céu

Bibliotecas – Biblioteca Álvaro Guerra

Endereço: Av. Pedroso de Morais, 1919 - Pinheiros

23 de maio

  • 10h00 - Feira de troca de livros e gibis

Bibliotecas – Biblioteca Anne Frank (CCD)

Endereço: R. Cojuba, 45 - Itaim Bibi

23 de maio

  • 11h00 - Sarau em Trânsito

Bibliotecas – Biblioteca Hans Christian Andersen

Endereço: Av. Celso Garcia, 4142 - Tatuapé

23 de maio

  • 10h00 - Estripulias Di Picadeiro
  • 12h00 - A Vovó Tá On!

Bibliotecas – Biblioteca Malba Tahan - Capela do Socorro

Endereço: R. Brás Pires Meira, 100 - Jardim Susana

23 de maio

  • 11h00 - A Lenda do Desaparecimento do Sol
  • 13h00 - Sarau Preto no Branco

Bibliotecas – Biblioteca Mário Schenberg

Endereço: R. Catão, 611 - Vila Romana

23 de maio

  • 10h00 - Histórias de Pretinhas para todas as idades
  • 11h00 - O Penúltimo Sinal
  • 12h00 - O Penúltimo Sinal
  • 13h00 - Hours Jazz Group

Bibliotecas – Biblioteca José Mauro - Parque Edu Chaves

Endereço: Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 100 - Parque Edu Chaves

23 de maio

  • 13h00 - A feira de Chico, Gonzaga e Jackson
De Thiaguinho à Marina Sena: Virada Cultural 2026 de SP anuncia lista completa de atrações

Bibliotecas – Biblioteca Padre José de Anchieta

Endereço: R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus

23 de maio

  • 10h00 - Canções de Girafolão e outros bichos diferentes
  • 13h00 - Bora Jogar Perus – Jogos de Tabuleiro Modernos
  • 13h00 - Congo do Embodeiro Queixada
  • 15h00 - Capoeira

Bibliotecas – Biblioteca Paulo Duarte - Jabaquara

Endereço: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jardim Oriental

23 de maio

  • 10h00 - O caminho dos tambores
  • 13h00 - Sarau do Slam Oz

Bibliotecas – Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet

Endereço: Praça Ituzaingó, s/n - Vila Reg. Feijó

23 de maio

  • 10h30 - Contação de histórias com a Benvinda Cia
  • 11h00 - Causos de Bichos do Brasil
  • 13h00 - Carimbó Ritmos e Raízes

Bibliotecas – Biblioteca Raul Bopp - Aclimação

Endereço: Rua Muniz de Sousa, 1155 - Aclimação

23 de maio

  • 10h00 - Histórias ao Som da Rabeca
  • 13h00 - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções

Bibliotecas – Biblioteca Ricardo Ramos - Vila Prudente

Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 25 - Vila Prudente

23 de maio

  • 10h30 - Pegue, Leve e Leia
  • 11h00 - Histórias Africanas e Afro-Brasileiras para a Primeira Infância

Bibliotecas – Biblioteca Viriato Corrêa

Endereço: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

23 de maio

  • 10h30 - Meditação
  • 22h00 - Fantástica Jornada Noite Adentro - Um Olhar aos Mundos da Magia

24 de maio

  • 10h00 - Oficina de Espanhol
  • 15h00 - Oficina de Desafios Criativos

Bibliotecas – Bosque de Leitura Chácara do Jockey

Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

  • 10h30 - Performance - Intervenção artística: Entre Sopros de Palavras e Miudezas

Bibliotecas – Bosque de Leitura Parque Anhanguera

Endereço: Parque Anhanguera

24 de maio

  • 15h00 - Arvoreteca

Bibliotecas – Ponto de Leitura Graciliano Ramos

Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque America

24 de maio

  • 10h00 - Los Xerebas

Bibliotecas – Biblioteca Mário de Andrade

Endereço: R. da Consolação, 94 - República

23 de maio

  • 14h00 - Palavra Feita à Mão - Escritoras e serigrafia
  • 15h00 - Países pobres podem crescer? Estratégias econômicas para países emergentes
  • 18h00 - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral
  • 18h00 - Alaíde Costa
  • 19h30 - Um inventário das violas, das cantorias e dos sambas nortistas: de 1800 a 1930
  • 21h00 - A poesia da canção
  • 23h00 - Três em Cena

24 de maio

  • 00h00 - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral
  • 00h00 - Madrugada Desvairada
  • 07h00 - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan
  • 08h00 - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan
  • 09h00 - Um café com Darcy
  • 10h00 - Feira de troca de livros da Mário
  • 10h00 - Julieta é Bárbara: poeta do modernismo
  • 10h00 - SarauZim
  • 11h00 - Clássicos do Mangá e a influência nos autores nacionais
  • 12h30 - Pronomes que rimam: questões de gênero no Rap
  • 15h00 - Futuridades e distopias trans
  • 15h00 - Leituraço
  • 16h00 - Sarau com Katú Mirim
  • 18h30 - Lydia Lunch

Casas de Cultura – Casa de Cultura Brasilândia

Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia do Ó

23 de maio

  • 20h00 - Ualdo & Banda Coletivo Samba Rock

24 de maio

  • 10h00 - Nega Luuh
  • 11h00 - Viradinha
  • 16h00 - Binho Ribeiro - Vibra

Casas de Cultura– Casa de Cultura Chico Science

Endereço: Av. Pres. Tancredo Neves, 1265 - Vila Moinho Velho

23 de maio

  • 18h00 - Pimenta de Boteco e as Divas
  • 20h00 - Ayde - Sou Nordeste

24 de maio

  • 11h00 - Quintetinho Caracaxá - A roda, o choro e suas brincadeiras
  • 11h00 - Viradinha
  • 16h00 - Forró da Macaxeira - Uma homenagem ao Rei do Baião

Casas de Cultura – Casa de Cultura de Cidade Ademar - Danilo Miranda

Endereço: Av. Durval Pinto Ferreira, 820 - Jardim Itacolomi

23 de maio

  • 18h00 - Terreirão da Samanta Santos
  • 20h00 - Festa Umoja

24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 14h00 - O Circo Chegou
  • 16h00 - Raízes, memórias e outras histórias

Casas de Cultura– Casa de Cultura do Butantã

Endereço: Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri

23 de maio

  • 18h00 - Peixelétrico
  • 20h00 - Patifaria Popular

24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 13h00 - Ambulantes
  • 15h00 - Gritando Ska
  • 17h00 - Scientist Feat. JAH9

Casas de Cultura – Casa de Cultura Freguesia do Ó

Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - Freguesia do Ó

23 de maio

  • 18h00 - Baile do Caio Moura
  • 20h00 - Nelson Triunfo

24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 14h00 - Bloco Akió

Casas de Cultura – Casa de Cultura Hip Hop Leste

Endereço: R. Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade Tiradentes

23 de maio

  • 18h00 - Engrenagem Urbana
  • 20h00 - As Trinca

24 de maio

  • 11h00 - Nas Batalhas
  • 11h00 - Viradinha
  • 16h00 - Perifa Groove

Casas de Cultura – Casa de Cultura Itaim Paulista

Endereço: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva Teles

23 de maio

  • 18h00 - DJ Negrada-Baile Black White
  • 21h00 - Dri Lima Fora de Serie-Projeto Samba Rock - Vem pro Baile

24 de maio

  • 17h00 - O Circo Mambembe do Rogério Piva: A Vida de Um Saltimbanco

Casas de Cultura – Casa de Cultura Manoel Mendonça

Endereço: Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro

23 de maio

  • 18h00 - Samba & Tradição (Velha Guarda do Grupo Bloco do Beco
  • 20h00 - Roda de Samba do Renê Sobral

24 de maio

  • 11h00 - Ritmuns
  • 11h00 - Viradinha
  • 13h00 - Usina Reggae

Casas de Cultura – Casa de Cultura Raul Seixas

Endereço: R. Murmúrios da Tarde, 211 - Jardim Bonifacio

24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 12h00 - Voltando a Ser Criança
  • 14h00 - Cante Lá que eu Canto Cá - Cantigas para brincar
  • 15h00 - Jatobazinhos para crianças

Casas de Cultura – Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra

Endereço: Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro

23 de maio

  • 18h00 - Quixote Na Surdina
  • 20h00 - Billy Saga

24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 13h00 - Gustavo Blind - Mágica sem limites
  • 16h00 - Grupo êBA! - Menina Pássara

Casas de Cultura – Casa de Cultura São Miguel

Endereço: R. Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso

23 de maio

  • 19h00 - Forró de Cara Nova - Dj Celinho e DJ Xuxa
  • 20h00 - Trio Beijo de Moça

24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 14h00 - Questions 25 anos
  • 15h00 - Let's Go Rock
  • 16h00 - Acesso Rock

Casas de Cultura – Casa de Cultura São Rafael

Endereço: R. Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz

23 de maio

  • 14h00 - Baile Carioca
  • 18h00 - Prod Ader

24 de maio

  • Horário a confirmar - O Macaco e a Lua
  • 11h00 - Viradinha
  • 16h00 - DJ Will

Casas de Cultura – Casa de Cultura Vila Guilherme

Endereço: Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme

23 de maio

  • 14h00 - Samba Amigos do Cacique
  • 16h00 - Tico-Tico Teco-Teco
  • 18h00 - Somos Nó
  • 20h00 - Grupo Estasamba

24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 13h00 - Samba do Litrão
  • 15h00 - Grupo SemEnsaio
  • 17h00 - Paulinho Bigail

Centros Culturais – Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha

23 de maio

  • 17h00 - Batalha da Norte
  • 18h00 - Batalha da Juventude
  • 20h00 - Torya

24 de maio

  • 11h00 - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro
  • 14h00 - Samba da Melancia
  • 15h00 - DJ Guigo

Centros Culturais – Centro Cultural da Penha

Endereço: Largo do Rosário, 20 - Penha de França

23 de maio

  • 18h00 - Jane & Herondy
  • 20h00 - Contos de Cativeiro - Grupo Orum Ayê Quilombo Cultural

24 de maio

  • 15h00 - A Menina Passarinho
  • 16h00 - Xequerês da Micaela
  • 17h00 - Samba Lenço de Mauá
  • 18h00 - Pavilhão 9

Centros Culturais – Centro Cultural Santo Amaro

Endereço: Av. João Dias, 822 - Santo Amaro

23 de maio

  • 16h00 - Luckeem - Brazucando
  • 18h00 - Banda Madmen's Clan

24 de maio

  • 11h00 - As Aventuras de Lola
  • 16h00 - Karol Ribê - Show 'De Volta pro Meu Ninho'

Centros Culturais – Centro de Culturas Negras do Jabaquara - Mãe Sylvia de Oxalá

Endereço: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara

23 de maio

  • 18h00 - Baile Black
  • 20h00 - Felth

24 de maio

  • 11h00 - A Bênção, Vovó Maria Conga
  • 16h00 - Encontro de Bambas

Centros Culturais – Centro de Memória do Circo

Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 17h00 - Visita mediada através de intervenções circenses
  • 18h00 - Visita mediada através de intervenções circenses
  • 19h00 - Visita mediada através de intervenções circenses
  • 20h00 - Visita mediada através de intervenções circenses

Centros Culturais – Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey

Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

  • 10h00 - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
  • 14h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
  • 15h00 - Comunidade Samba da Vila - Resistindo & Propagando
  • 16h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
  • 17h00 - Pagode do PH

24 de maio

  • 10h00 - Bando trapos - Pirajussara – Vozes à Margem
  • 10h00 - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
  • 11h00 - Mestre Jaburu - Roda de Capoeira Contemporânea
  • 13h00 - Samba da Praça
  • 14h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
  • 15h00 - Juliana Saggi
  • 16h00 - Comprei um Circo! E agora?
  • 16h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

Centros Culturais – Teatro Flávio Império

Endereço: R. Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba

23 de maio

  • 18h00 - Maracatu Agô Anama: Peço licença pra chegar
  • 20h00 - Barba Azul ou Todo Coração Tem Um Bosque

24 de maio

  • 11h00 - África - Dentro da Gente
  • 16h00 - O Fabuloso Encontro dos Palhaços Benjamin e Piolin

Centros Culturais – Centro Cultural Diversidade

Endereço: R. Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi

23 de maio

  • 17h00 - O Grande Circo Transformístico
  • 20h00 - Syhmom

24 de maio

  • 14h00 - Sambabado
  • 16h00 - Samba de Ganga

Centros Culturais – Centro Cultural Olido

Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Mulheriu Clã

24 de maio

  • 11h00 - Ariah - 08 ao 80
  • 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Centros Culturais – Polo Cultural Municipal Vila Itororó

Endereço: R. Maestro Cardim - Bela Vista

23 de maio

  • 18h00 - Benziê
  • 20h00 - Conde Favela apresenta “Audacioso"

24 de maio

  • 11h00 - O Jazz Não Morde
  • 13h30 - Forró da Lua Cheia
  • 16h00 - Bicho de Pé

Centros Culturais – Tendal da Lapa

Endereço: R. Guaicurus, 1100 - Água Branca

23 de maio

  • 17h00 - Memória Subterrânea: O Acervo Punk de Ariel Invasor
  • 18h00 - Ratos de Porão
  • 19h00 - Invasores de Cérebros
  • 20h00 - Inocentes
  • 21h00 - Menstruação Anárquica
  • 22h00 - Cólera

24 de maio

  • 00h00 - Smash It Up
  • 12h00 - Garotos Podres
  • 13h00 - Desacato Civil
  • 14h00 - Supla
  • 15h00 - Bayside Kings
  • 16h00 - Hateen
  • 18h00 - Dead Fish

Centros Culturais - Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Endereço: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade

23 de maio

  • 18h00 - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)
  • 18h00 - DJ Lary Violet — A Vingança das Punks (Sala Ademar Guerra)
  • 19h00 - Rappin’ Hood (Sala Adoniran Barbosa)
  • 19h00 - Exibição ao ar livre do filme Pai Mãe Irmã Irmão (Jardim Suspenso, lado Vergueiro)
  • 19h30 - QMAR (Sala Ademar Guerra)
  • 20h30 - Coral Vozes Trans (Área de Convivência)
  • 21h00 - Cartazes: Cut-Up e Escrita Expandida com Keila Okubo (Folhetaria)
  • 21h00 - Cineconcerto Vermelho Wonder (Sala Jardel Filho)
  • 21h00 - FOGO FOGO (Sala Ademar Guerra)
  • 22h00 - Meta Golova (Sala Adoniran Barbosa)
  • 22h30 - Leandra Lambert / PERSEPHONYX (Sala Ademar Guerra)
  • 23h30 - Cineconcerto Anjo Gabriel (Sala Jardel Filho)

24 de maio

  • 01h00 - Lydia Lunch (Sala Adoniran Barbosa)
  • 02h00 - Cineconcerto Radio Diaspora (Sala Jardel Filho)
  • 02h30 - Baile antenAZero (Sala Ademar Guerra)
  • 02h30 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage (Sala Lima Barreto)
  • 03h00 - Lucia Vulcano (Sala Adoniran Barbosa)
  • 04h30 - Danni Georg (Sala Adoniran Barbosa)
  • 11h00 - Vida Seca
  • 13h00 - Vida Seca (Sala Adoniran Barbosa)
  • 14h00 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage + debate com Lydia Lunch (Sala Lima Barreto)
  • 18h00 - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)

Museu da Cidade de São Paulo – Chácara Lane

Endereço: Rua da Consolação, 1024 - Consolação

23 de maio

  • 14h00 - Xilo No Museu - impressões da cidade

Teatros – Teatro Alfredo Mesquita

Endereço: Av. Santos Dumont, 1770 - Santana

23 de maio

  • 16h00 - Serei Sereia?
  • 20h00 - Vozes da Floresta - Chico Mendes Vive

24 de maio

  • 11h00 - O Jardim da Minha Avó (teatro para bebês)
  • 16h00 - Joana e o Príncipe Silencioso
  • 19h00 - Júlio Vann - NIQ - por estradas mundo afora

Teatros – Teatro Arthur Azevedo

Endereço: Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Mooca

23 de maio

  • 16h00 - Diferentão - O passarinho que não sabia cantar
  • 20h00 - Teatro-baile conta Missa do Vaqueiro
  • 21h00 - Queda de Baleia, ou Canto Para Dançar Com Minha Morte

24 de maio

  • 11h00 - Os Céus e Suas Histórias
  • 16h00 - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro

Teatros – Teatro Paulo Eiró

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro

23 de maio

  • 16h00 - Navegantes
  • 20h00 - Um Grito Parado no Ar

24 de maio

  • 11h00 - Brun Blaà - Teatro para Bebês
  • 16h00 - Uma Boneca Para Menitinha

Parceiros

Arena B3

Endereço: Praça Antônio Prado, 48 - Centro Histórico

24 de maio

  • 13h00 - New Orleans Street Band

Bar do Nenel

Endereço: Av. Prof. Alfonso Bovero, 522 - Perdizes

23 de maio

  • 18h00 - Samba da Val

Bibliotecas – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Endereço: Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros

23 de maio

  • 14h00 - Semana do Brincar na Virada - Brincando com Teodoro e sua turma - desenhar, pintar, moldar e contar histórias

Bibliotecas – Biblioteca Anne Frank

Endereço: R. Cojuba, 45 - Itaim Bibi

23 de maio

  • 11h00 - Semana do Brincar na Virada - Sarau em Trânsito

Bibliotecas – Biblioteca Camila Cerqueira Cesar

Endereço: R. Valdemar Sanches, 41 - Butantã

23 de maio

  • 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Construindo Brinquedos com Materiais Recicláveis

Bibliotecas – Biblioteca Hans Christian Andersen

Endereço: Av. Celso Garcia, 4142 - Tatuapé

23 de maio

  • 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Teatro Infantil - Breve Dança Para Um Rio

Bibliotecas – Biblioteca Parque Villa-Lobos

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, Parque Villa-Lobos

24 de maio

  • 15h00 - BVL apresenta: Luedji Luna

Bibliotecas – Biblioteca Pública Municipal Thales Castanho de Andrade

Endereço: R. Dr. Artur Fajardo, 447 - Freguesia do Ó

23 de maio

  • 10h30 - Semana do Brincar na Virada - Oficina de Marcador de página de livro

Bibliotecas – Biblioteca Pública Municipal Mário Schenberg

Endereço: R. Catão, 611 - Vila Romana

23 de maio

  • 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Oficina de máscaras e Origami

Bibliotecas – Biblioteca Pública Municipal Nuto Santanna

Endereço: Praça Tenório de Aguiar, 32 - Jardim São Paulo

23 de maio

  • 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Diversão na melhor idade e jogos recreativos para os 60+

Bibliotecas – Biblioteca Ricardo Ramos

Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 25 - Vila Prudente

23 de maio

  • 10h30 - Semana do Brincar na Virada - Pegue, Leve Livrinho

Bibliotecas – Biblioteca Roberto Santos

Endereço: R. Cisplatina, 505 - Ipiranga

23 de maio

  • 09h00 - Semana do Brincar na Virada - Cineminha e caça PIÁ
  • 09h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
  • 13h00 - Semana do Brincar na Virada - Performance - Núcleo Histórias de Comadres
  • 14h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

24 de maio

  • 09h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
  • 14h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

Bibliotecas – Biblioteca Viriato Correa

Endereço: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

23 de maio

  • 22h00 - Semana do Brincar na Virada - Fantástica Jornada Noite Adentro - Um Olhar aos Mundos da Magia

Virada na Paulista – Blue Note São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 2073 - Consolação

24 de maio

  • 00h30 - Hi-Fi Night com Silvera e Convidados

Virada no Centro – Teatro Franco Zampari

Endereço: Av. Tiradentes, 451 - Luz

24 de maio

  • 15h00 - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus

Virada no Centro – Caixa Cultural

Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico

23 de maio

  • 09h00 - Museu da CAIXA
  • 09h00 - Solidão Coletiva, de Júlio Bittencourt
  • 09h00 - Ode ao Modernismo - Uma homenagem ao mestre Riolan Coutinho
  • 09h00 - Milton da Costa - A construção da forma
  • 11h00 - Hora do Conto - Obax
  • 19h00 - TUYO canta MILTON

24 de maio

  • 14h00 - Eulália: A Segunda Depositante
  • 19h00 - TUYO canta MILTON

Museus – Catavento

Endereço: Praça Civica Ulisses Guimarães S/N - Bras - Palácio das Indústrias

24 de maio

  • 09h00 - Museu Catavento

Virada no Centro – CCBB

Endereço: R. Álvares Penteado, 112 / R. da Quitanda, 70 - Sé / Centro Histórico

23 de maio

  • 09h00 - Vivian Caccuri – Pele Azul
  • 09h00 - Atlântico Sertão
  • 12h45 - Tardes Brincantes
  • 15h00 - Mostra Mestras do Macabro – As cineastas do horror ao redor do mundo
  • 16h30 - Mostra Mestras do Macabro – As cineastas do horror ao redor do mundo
  • 18h00 - Vivian Caccuri – Pele Azul
  • 20h00 - Festa no CCBB SP

24 de maio

  • 09h00 - Vivian Caccuri – Pele Azul
  • 09h00 - Atlântico Sertão
  • 12h45 - Tardes Brincantes
  • 15h00 - Mostra Mestras do Macabro – As cineastas do horror ao redor do mundo

Virada no Centro – Central 1926

Endereço: Pça. da Bandeira, 137 - Bela Vista

24 de maio

  • 23h00 - Programação especial na Central 1926

Virada na Paulista – Centro Cultural Coreano

Endereço: Av. Paulista, 460 - Bela Vista

23 de maio

  • 10h00 - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo
  • 10h00 - (K-Food) K-Food para a Beleza

24 de maio

  • 10h00 - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo
  • 10h00 - (K-Food) K-Food para a Beleza

Virada no Centro – Centro Cultural Coreano (Bom Retiro)

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, s/n - Bom Retiro

23 de maio

  • 15h00 - (K-Pop) Concurso K-Pop Festival 2026
  • 20h00 - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil

24 de maio

  • 13h00 - (Apresentação) Coral Sejong & Gayageum Byeongchang
  • 15h30 - (K-Pop) Concurso de K-Pop 2026 - Random Play Dance
  • 16h30 - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil
  • 17h30 - DJ Mikefly

Virada na Paulista – Centro Cultural FIESP

Endereço: Avenida Paulista, 1313 - Bela Vista

23 de maio

  • 10h00 - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID
  • 10h00 - Cartunistas
  • 10h00 - O Invisível Notável
  • 18h30 - Visita à Exposição "Pluralidades Insulares" e oficina de bordado sobre papel
  • 18h30 - Mundo Negro Trio
  • 19h00 - Aerofractal
  • 20h00 - Minha Estrela Dalva

24 de maio

  • 00h00 - Aerofractal
  • 10h00 - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID
  • 10h00 - Cartunistas
  • 10h00 - O Invisível Notável
  • 10h30 - Corpos em Ritmo - Forró
  • 11h00 - Visita Patimonial - Edifício Sede da FIESP
  • 11h30 - Sarau Serelepe - Sarau Infantil com Baque CT
  • 12h30 - Samba do Lugão
  • 13h00 - Miraflor
  • 14h00 - Visita à Exposição "Cartunistas" e Oficina de Linguagem de Quadrinhos com Técnicas Mistas
  • 14h00 - Pé de Manacá
  • 15h00 - O Pequenino Grão de Areia
  • 15h00 - Cortejo Musical com a Cia Becos e Batuques
  • 15h30 - Samba do Lugão
  • 17h30 - Samba do Lugão

Virada no Centro – Centro Cultural Olido

Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico

23 de maio

  • 20h30 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança

24 de maio

  • 20h45 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança

Centro Cultural Swami Vivekananda

Endereço: R. Bela Cintra, 178 - Consolação

24 de maio

  • 10h00 - Workshop de Yoga com Luiz Carvalho no Centro Cultural Swami Vivekananda
  • 13h00 - Workshop de dança folclórica estilo Bhangra no Centro Cultural Swami Vivekananda

Centro Hare Krishna Bhakti Yoga

Endereço: Praça Mal. Cordeiro de Farias - Higienópolis

23 de maio

  • 10h00 - Acro Yoga
  • 11h00 - Sound Healing
  • 11h30 - Meditação Mântrica pela Paz
  • 13h00 - Ayurveda - vivência, degustação e autocuidado
  • 14h00 - Teatro: Um barato para sempre
  • 15h00 - Apresentação Dançarinas de Krishna
  • 15h30 - Roda de conversa: conexão e intenção
  • 16h00 - Hatha Yoga
  • 16h30 - Gustavito - Pena de Pavão de Krishna
  • 17h00 - Kirtan e encerramnto com Festival Indiano das Cores

CEU Alto Alegre

Endereço: Av. Bento Guelfi, s/n - Jardim Alto Alegre

24 de maio

  • 10h00 - De Férias com Omar (1)
  • 14h00 - As Histórias de Benê
  • 16h00 - Cornucópia Desvairada

CEU Alvarenga

Endereço: Estr. do Alvarenga, 3752 - Balneário São Francisco

24 de maio

  • 10h00 - Beatles para Crianças
  • 14h00 - Tributo a Charlie Brown Jr com a banda O CERCO
  • 16h00 - Cólera

CEU Formosa

Endereço: R. Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio

24 de maio

  • 10h00 - Projeto Gonzaga só para crianças
  • 14h00 - Explorando o Circo!
  • 16h00 - Sampa Crew

CEU Lajeado

Endereço: R. Manuel da Mota Coutinho, 293 - Lageado

24 de maio

  • 10h00 - Illusion Games - Espetáculo de Ilusionismo Interativo com Mágico Breno Costa
  • 14h00 - Analiss - Show Musical com banda (Sertanejo e Pisadinha)
  • 16h00 - Mariana e Matheus

CEU Navegantes

Endereço: R. Maria Moassab Barbour, S/N - Cantinho do Céu

24 de maio

  • 10h00 - A espetacular volta ao mundo
  • 14h00 - Discotecagem Je Treme Mon Amour
  • 16h00 - Circuladô de Fulô

CEU Parque Bristol

Endereço: R. Professor Artur Primavesi, s/n° - Parque Bristol

24 de maio

  • 10h00 - Radical Dance Show - "Batidas da Periferia" (2)
  • 14h00 - Beatles para Crianças
  • 16h00 - Jéssica e Juliana

CEU Paz

Endereço: Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná

24 de maio

  • 10h00 - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções
  • 14h00 - Grupo Fórmula
  • 16h00 - Banda MultiGroove toca Clássicos Black

CEU Pq. Novo Mundo

Endereço: Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria

24 de maio

  • 10h00 - ELETROCIRCUS - Uma fusão de circo e música eletrónica
  • 14h00 - Pacote Entregue: Pré-Livros
  • 16h00 - Tributo ao Queen

CEU Taipas

Endereço: R. João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite

24 de maio

  • 13h00 - Semana do Brincar na Virada - Histórias que giram: Entre Bambolês, Contos e Brincadeiras

CEU Tiquatira

Endereço: Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5280 - Vila Moreira

24 de maio

  • 10h00 - Explorando o Circo!
  • 14h00 - Zanza Simião e Amigas
  • 17h00 - Demônios da Garoa

CEU Três Pontes

Endereço: Rua Capachós, S/N - Jardim Celia

24 de maio

  • 10h00 - Os Saltimbancos
  • 14h00 - De Férias com Omar
  • 16h00 - Samba de Dandara

CEU Uirapuru

Endereço: R. Nazir Miguel, 849 - Jardim Joao XXIII

24 de maio

  • 10h00 - Las Manas e a Despedida
  • 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Piaquático
  • 14h00 - Radical Dance Show - "Batidas da Periferia"
  • 16h00 - MC Soffia

CEU Vila Atlântica

Endereço: R. Cel. José Venâncio Dias, 840 - Vila Jaraguá

24 de maio

  • 10h00 - Pacote Entregue: Pré-Livros
  • 14h00 - ELETROCIRCUS - Uma fusão de circo e música eletrônica
  • 16h00 - Vanessa Jackson

CEU Vila do Sol

Endereço: Av. dos Funcionários Públicos, 369 - Vila do Sol

24 de maio

  • 10h00 - O Grúfalo
  • 14h00 - A espetacular volta ao mundo
  • 16h00 - Lady Gaga Experience

Cinemateca Brasileira

Endereço: Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino

23 de maio

  • 20h00 - Sessão de São Paulo Sociedade Anônima

CineSesc

Endereço: R. Augusta, 2075 - Cerqueira César

23 de maio

  • 18h00 - Procura-se Susan Desesperadamente
  • 20h00 - Bete Balanço
  • 23h00 - O Iluminado

24 de maio

  • 02h30 - A Hora do Pesadelo
  • 15h00 - ET – O Extraterrestre
  • 17h30 - Labirinto: A Magia do Tempo - 40 anos
  • 19h00 - Se Joga nos 80

Circuito Spcine

Endereço: Diversos lugares

23 e 24 de maio

CEU Arthur Alvim (Av. Waldemar Tietz, altura 950 - Cohab Padre José de Anchieta)

CEU Barro Branco / Cidade Tiradentes (Rua Salvador Vigano, 100 - Conj. Hab. Barro Branco II)

CEU Carrão (Rua Monte Serrat, 380 - Tatuapé)

CEU Freguesia do Ó (R. Crespo de Carvalho, 71 - Freguesia do Ó)

CEU Parque do Carmo (Rua Guerra de Aguiar, 63-237 - Jardim Nossa Sra. do Carmo)

CEU Parque Novo Mundo - Leônidas da Silva (Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria)

CEU Pinheirinho D’Água - Luiz Gama (Rua Camillo Zanotti - Jaraguá)

CEU São Miguel - Luiz Melodia (R. José Ferreira Crespo, 475 - Jardim São Vicente)

CEU São Pedro / José Bonifácio (Rua Professora Lucila Cerqueira, 124 - Jardim São Pedro)

CEU Taipas (Rua João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite)

CEU Tremembé (R. Adauto Bezerra Delgado, 94 - Parque Casa de Pedra)

CEU Vila Alpina / Vila Prudente (Rua João Pedro Lecór, 144 - Vila Alpina)

CCSP Lima Barreto (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)

CCSP Paulo Emílio (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)

Centro Cultural Olido (Av. São João, 473 - Centro Histórico)

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Cidade Tiradentes)

CEU Aricanduva (Av. Olga Fadel Abarca, 5825 - Jardim Santa Terezinha)

CEU Butantã (Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1728 - Jardim Esmeralda)

CEU Caminho do Mar (Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 - Jabaquara)

CEU Feitiço da Vila (R. Feitiço da Vila, 399 - Jardim Dom José)

CEU Jaçanã (Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim Guapira)

CEU Jambeiro (Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases)

CEU Meninos (Rua Barbinos, 111 - São José Clímaco)

CEU Parque Veredas (Rua Daniel Muller, 347 - São Miguel Paulista)

CEU Paz (Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná - Brasilândia)

CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena, s/n - Perus)

CEU Quinta do Sol (Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper)

CEU São Rafael (Rua Cinira Polônio, 100 - Jardim Rio Claro)

CEU Três Lagos (Av. Carlos Barbosa Santos, S/N - Jardim Três Corações)

CEU Vila Atlântica (Rua José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini, 05160-030)

CEU Vila do Sol (Avenida dos Funcionários Públicos, 369 - Jardim Capela - Campo Limpo)

Virada no Centro – Complexo Cultural Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro

23 de maio

  • 10h00 - Espaço Hanbok
  • 10h00 - Decoração luminárias coreanas
  • 11h00 - Random Play Dance - performance
  • 13h00 - Performance interativa de dança
  • 14h00 - Norebang
  • 15h00 - Apresentação grupo de K-Dance
  • 16h00 - Random Play Dance - performance
  • 17h00 - Mostra de cinema coreano

24 de maio

  • 10h00 - Decoração luminárias coreanas
  • 11h00 - Espaço Hanbok
  • 13h00 - Random Play Dance
  • 14h00 - Performance interativa de dança
  • 15h00 - Norebang
  • 16h00 - Apresentação grupo de K-Dance
  • 17h00 - Mostra de cinema coreano
  • 18h00 - Random Play Dance

EMIA Brasilândia

Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Brasilândia

23 de maio

  • 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Samba de Roda e Nossos Quintais Ancestrais

EMIA Chácara das Flores

Endereço: Estrada Dom João Nery, 3551 - Jardim Bartira

23 de maio

  • 11h00 - Ocupação Teatral - Pequenas Ciatas (mostras artísticas e cortejo)
  • 12h00 - Brinquedos infláveis
  • 14h00 - Brincadeiras e jogos

24 de maio

  • 10h00 - Brincadeiras e jogos + Baile EMIA (Dança)

EMIA Chácara do Jockey

Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

  • 10h00 - Mutirão de Plantio no Quintal
  • 10h00 - Exposição FAU e Oficina 14h00 - Sarau das Infâncias

EMIA Jabaquara

Endereço: R. Volkswagen, S/N - Jabaquara

23 de maio

  • 10h00 - Orquestra EMIA - Ensaio Aberto
  • 10h00 - Oficina Intergeracional de Teatro e vivência lúdica
  • 11h00 - Coral Cênico Infantil
  • 14h00 - Banda Núcleo Experimental de Música EMIA
  • 15h00 - Oficina de Arte Popular
  • 15h30 - Na Virada Cultural tem Jazz

24 de maio

  • 10h00 - Intervenções em Artes Visuais

EMIA Parelheiros

Endereço: Rua Euzébio Coghi, 1042 - Jardim Roschel

23 de maio

  • 10h00 - O Quintal dos Sentidos: vivência artística e sensorial

EMIA Perus

Endereço: R. Joaquim Antônio Arruda, 74 - Vila Inácio

23 de maio

  • 10h00 - Aula Experimental com o Quarteto da EMIA
  • 14h00 - Cinema + roda de conversa

24 de maio

  • 10h00 - Oficina Objetos Inventados
  • 10h00 - Poemas Inventados + Microfone Aberto

Ephigenia

Endereço: Viaduto Santa Ifigênia, 66 - Santa Ifigênia

24 de maio

  • 15h00 - Pista Quente

Fábrica de Cultura Brasilândia

Endereço: Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia

23 de maio

  • 10h00 - Circuito Cineminha
  • 10h00 - Espaço em Arte Livre
  • 11h00 - O Circo que Fugiu, com Coletivo Xoxo
  • 13h00 - Karaokê Divertido

24 de maio

  • 13h00 - Futebol de Botão
  • 14h00 - Domingo no Cine

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Endereço: Rua Bacia de São Francisco, s/n - Jardim Sao Bento

23 de maio

  • 15h00 - Reggae Explicado

24 de maio

  • 12h00 - Especial R&B

Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Fazenda do Carmo

23 de maio

  • 11h00 - Atividade Literária: Virada de Perspectiva
  • 13h00 - Festival Geek
  • 13h00 - Fábrica de Rock
  • 15h00 - Roda de Conversa: Rios Invisíveis de São Paulo

24 de maio

  • 13h00 - Fábrica de RAP 16h00 - Evento Arabesque

Fábrica de Cultura Itaim Paulista

Endereço: R. Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista

23 de maio

  • 11h00 - Intervenção na Bibliotech: Virada Dance!
  • 14h30 - Yunei Rosa “Amor Preto”
  • 15h00 - Encontro com Autor: Elson, o Menino do Origami
  • 19h00 - Studio Juliano Dance

24 de maio

  • 15h00 - O Papagaio Trapalhão na Ilha do Tesouro

Fábrica de Cultura Jaçanã

Endereço: R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã

23 de maio

  • 14h00 - Na Terra, No Céu, No Mar... Tem História pra Viajar

24 de maio

  • 14h00 - Show de Bianca Cincinato
  • 16h00 - Apresentação do DJ Jorge Boog

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Endereço: R. Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís

23 de maio

  • 13h00 - Ateliê Aberto: Estação de Reparos
  • 14h00 - Musical "Histórias que Cantam Direitos"

24 de maio

  • 12h00 - Ritmos da Rua - Masterclass de Danças Urbanas

Fábrica de Cultura Parque Belém

Endereço: Av. Celso Garcia, 2231 - Belenzinho

23 de maio

  • 10h00 - Atividade de Jogo: RPG: Era Uma Vez
  • 13h00 - Fábrica Kids
  • 13h30 - Aulão de Dança no Ventre
  • 15h00 - Roda de Leitura: Chapéuzinho redondo

24 de maio

  • 13h00 - Estúdio de Dança Camila Peres

Fábrica de Cultura Sapopemba

Endereço: R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta

23 de maio

  • 11h00 - Leitura Mediada: Contos que Ninguém te Conta
  • 13h00 - Fábrica Show 15h00 - Curta com Bate-Papo: A Mãe da Lua e o Bacurau

24 de maio

  • 13h00 - Orgulho Nerd

Fábrica de Cultura Vila Curuçá

Endereço: R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru

23 de maio

  • 11h00 - Atividade na Bibliotech
  • 14h00 - Aula Aberta de Criação de Games
  • 14h00 - Aula Aberta de Forró e Samba Rock
  • 14h00 - Ritmão Especial de Funk

24 de maio

  • 13h00 - Minha Mãe é um Show

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Endereço: R. Franklin do Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoeirinha

24 de maio

  • 14h00 - Aulão de Zumba

Faculdade Belas Artes

Endereço: R. Estela, 64 - Vila Mariana

23 de maio

  • 10h30 - A tatuagem que vejo em você
  • 10h30 - Fotografia em Movimento: Rastros, Fantasmas e Luzes no Retrato
  • 14h30 - Magia com Luzes: Fotos que Parecem Efeito Especial

Feira do Bom Retiro

Endereço: Praça Coronel Fernando Prestes - Bom Retiro

23 de maio

  • 13h00 - Samulnori Hanullim
  • 13h25 - Coral das Mães Coreanas
  • 13h50 - Taekwondo Monjardim
  • 14h30 - Saxofone Som da Nova Fonte
  • 17h15 - San Simon La Paz - Dança Tradicional Boliviana
  • 18h00 - Sugi Line Dance
  • 18h30 - Aura Dance Cover
  • 19h00 - DJ Rafael Lee

24 de maio

  • 14h00 - Coral Alegria dos Corações
  • 14h20 - Luz Line Dance
  • 14h50 - Saxofone Hanullim

IMS - Instituto Moreira Salles

Endereço: Av. Paulista, 2424 - Bela Vista

23 de maio

  • 10h00 - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista)
  • 10h00 - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello
  • 10h00 - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999
  • 14h00 - Cinema
  • 18h00 - Visita mediada – Memória, Trabalho e Dignidade: O Legado de Laudelina
  • 20h00 - Visita

24 de maio

  • 10h00 - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista)
  • 10h00 - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello
  • 10h00 - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999

Instituto Çare

Endereço: R. Dr. Avelino Chaves, 138 - Vila Hamburguesa

23 de maio

  • 11h00 - Feira da Gamela 2ª edição - evento
  • 11h00 - Feira da Gamela 2ª edição - oficina de Monotipia Botânica
  • 12h00 - Feira da Gamela 2ª edição - alimentação Cozinha Ocupação 9 de Julho
  • 12h00 - Feira da Gamela 2ª edição - pintura mural ao vivo com Rui Amaral e Box
  • 12h30 - Feira da Gamela 2ª edição - show Garoa do Recôncavo
  • 14h00 - Feira da Gamela 2ª edição - oficina de Carimbos Urbanos - Cidade em Verso e Corte
  • 17h30 - Feira da Gamela 2ª edição - show Estrela do Oriente de Paraty

Virada na Paulista – Instituto Cervantes

Endereço: Avenida Paulista, 2439 - Bela Vista

24 de maio

  • 09h00 - Passeio Matemático por Al Ândalus
  • 09h00 - Oficinas de Livros (Talleres)
  • 10h00 - Feira do Livro Espanhol-Latino Americano
  • 12h00 - Paella, Comidas e Bebidas Españolas
  • 13h00 - Show de Dança Espanhola
  • 14h00 - Discotecagem Música Latina e Espanhola
  • 16h00 - Show dueto Saxofone e Violão

Instituto de Artes da UNESP

Endereço: R. Jorn. Aloysio Biondi, 215 - Barra Funda

23 de maio

  • 20h00 - Um Credor da Fazenda Nacional

24 de maio

  • 16h00 - Um Credor da Fazenda Nacional

Instituto Italiano de Cultura de San Paolo

Endereço: Av. Higienópolis, 436 - Higienópolis

24 de maio

  • 10h00 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
  • 11h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
  • 14h00 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
  • 15h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

Instituto Tomie Ohtake (Pinheiros)

Endereço: Rua Coropé, 88 - Pinheiros

23 de maio

  • 11h00 - Exposição Allan Weber – Existe uma vida inteira que tu não conhece
  • 11h00 - Exposição Pablo Lobato – Profanações
  • 15h00 - Visita mediada na exposição Allan Weber
  • 16h30 - Ativação: Máscaras-amuleto: quem dança seus males espanta
  • 19h00 - Apresentação Samba Lenço

24 de maio

  • 11h00 - Exposição Allan Weber – Existe uma vida inteira que tu não conhece
  • 11h00 - Exposição Pablo Lobato – Profanações
  • 11h00 - Visita mediada na exposição Allan Weber

Instituto Tomie Ohtake (Campo Belo)

Endereço: R. Antônio de Macedo Soares, 1800 - Campo Belo

23 de maio

  • 10h00 - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar
  • 15h00 - Ciclo de debates: Mulheres, casas e narrativas

24 de maio

  • 10h00 - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar

Virada na Paulista – Itaú Cultural

Endereço: Av. Paulista, 149 - Bela Vista

23 de maio

  • 11h00 - Ocupação Ana Botafogo
  • 11h00 - Ocupação Ruth Rocha
  • 11h00 - Exposição Mestre Didi
  • 11h00 - Espaço Olavo Setubal
  • 11h00 - Espaço Herculano Pires
  • 11h00 - Espaço Milú Villela
  • 19h00 - Expedição Brasiliana – A exposição assombra
  • 20h00 - O Veneno do Teatro
  • 21h00 - Expedição Brasiliana – A exposição assombra

24 de maio

  • 11h00 - Ocupação Ana Botafogo
  • 11h00 - Ocupação Ruth Rocha
  • 11h00 - Exposição Mestre Didi
  • 11h00 - Espaço Olavo Setubal
  • 11h00 - Espaço Herculano Pires
  • 11h00 - Espaço Milú Villela
  • 11h00 - Ateliê de carimbos e gravura
  • 16h00 - Foi o Rio Quem Disse
  • 18h00 - O Veneno do Teatro

Virada na Paulista – Japan House

Endereço: Av. Paulista, 52 - Bela Vista

23 de maio

  • 10h30 - Exibição do filme "Eu e meu avô nihonjin"
  • 14h00 - Exibição do filme "Every day a good day"
  • 16h00 - Exibição do filme "Confetti"
  • 18h00 - Projeção High Resolution Tour
  • 19h00 - Exibição da trilogia "Amarela" + bate-papo com o diretor André Saito
  • 20h30 - Sessão de música City Pop

24 de maio

  • 10h00 - Duelo de Cores com Pilot Pintor
  • 14h00 - Jogos de Go
  • 14h00 - Jogos de Shogi
  • 15h00 - Sessão de música City Pop

Virada na Paulista – Livraria da Vila

Endereço: Av. Paulista, 1063 - Jardim Paulista

23 de maio

  • 18h00 - Bate-papo com Cesar Bravo e Paula Febbe
  • 20h30 - Bate-papo com Paulo Raviere e Roberto Denser

24 de maio

  • 14h30 - Comemoração 10 anos do livro ERNESTO
  • 17h00 - Lançamento do livro Nsamba

Virada na Paulista – MASP

Endereço: Av. Paulista, 1578 - Bela Vista

23 de maio

  • 18h00 - Acervo em Transformação
  • 18h00 - Sandra Gamarra Heshiki: réplica
  • 18h00 - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento
  • 18h00 - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo
  • 18h00 - La Chola Poblete: Pop andino
  • 18h00 - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical
  • 18h00 - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz
  • 18h00 - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros
  • 20h00 - Entresonho (Hipnagógico), com Novíssimo Edgar

24 de maio

  • 00h00 - Acervo em Transformação
  • 00h00 - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros
  • 10h00 - Sandra Gamarra Heshiki: réplica
  • 10h00 - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento
  • 10h00 - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo
  • 10h00 - La Chola Poblete: Pop andino
  • 10h00 - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical
  • 10h00 - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz

Virada no Centro – Matiz

Endereço: R. Martins Fontes, 91 - República

24 de maio

  • 16h00 - DJ Anazú
  • 19h00 - Nos Tempos da Soweto

Virada no Centro – Memorial da Resistência

Endereço: Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia

24 de maio

  • 10h00 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária — Brasil: Nunca Mais
  • 14h30 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária — Brasil: Nunca Mais

Virada na Paulista – Méqui 1000

Endereço: Av. Paulista, 1811 - Bela Vista

23 de maio

  • 16h00 - DJ no Méqui 1000

24 de maio

  • 11h00 - DJ no Méqui 1000

Museus – MIS (Museu da Imagem e do Som)

Endereço: Av. Europa, 158 - Jardim Europa

23 de maio

  • 10h00 - Nova Fotografia 2026 "Rumo ao Pernambuco Profundo"
  • 10h00 - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda
  • 10h00 - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS
  • 10h00 - A sol y sombra

24 de maio

  • 10h00 - Nova Fotografia 2026 "Rumo ao Pernambuco Profundo"
  • 10h00 - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda
  • 10h00 - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS
  • 10h00 - A sol y sombra 14h00 - Mostra FUTMIS

Museus – Museu Afro Brasil Emanoel Araújo

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 5300 - Vila Mariana

23 de maio

  • 05h00 - Exposição Temporária "Bença! – O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças"
  • 10h00 - Exposição do Acervo
  • 10h00 - Exposição Temporária "Padê – sentinela à porta da memória"
  • 10h00 - Exposição Temporária "Um xirê para Emanoel"
  • 10h00 - Exposição Temporária "Popular Populares"
  • 10h00 - Exposição Temporária "Singular plural – Rubem Valentim"
  • 11h00 - Conversa com Alberto Pitta
  • 12h00 - Feira de Artes Gráficas
  • 14h00 - Encontro com Vera Eunice no Aniversário de 21 anos da Biblioteca Carolina Maria de Jesus

24 de maio

  • 05h00 - Exposição Temporária "Bença! – O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças"

Virada na Paulista – Museu Casa das Rosas

Endereço: Av. Paulista, 37 - Bela Vista

23 de maio

  • 18h30 - Os Cômodos da Casa das Rosas e seus Usos
  • 20h00 - Cinema ao Ar Livre: Frankenstein (1931)
  • 22h00 - RPG de Mesa: A Fuga de Kalatrava
  • 22h00 - Jogos de Tabuleiro

24 de maio

  • 00h00 - Quem Morava Aqui? Os Personagens da Casa das Rosas
  • 02h00 - Madrugada de Slam
  • 10h30 - Consultas Poéticas
  • 10h30 - Desenho de Observação: O Entorno e a Cidade Por Meio do Urban Sketching
  • 11h30 - Bomba de Sementes
  • 14h30 - Costurando Memórias: Caderno de Registro
  • 15h00 - Pegue-Livros
  • 15h30 - Porquinho da Paulista
  • 16h30 - O que Será que Tem?

Museus – Museu Casa Guilherme de Almeida (Vila Buarque)

Endereço: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque

23 de maio

  • 10h30 - Percurso das Três Donas de Higienópolis: Dona Maria Antônia

Museus – Museu Casa Guilherme de Almeida (Sumaré)

Endereço: R. Macapá, 187 - Sumaré

24 de maio

  • 11h00 - Brincando de Heraldista: Ciração de Brasões
  • 16h00 - Coral no Deck: Tons Sobre Tom

Museus – Museu Casa Mario de Andrade

Endereço: R. Lopes Chaves, 546 - Barra Funda

23 de maio

  • 15h00 - Mário de Andrade e a Cidade: Uma Caminhada Cultural
  • 19h00 - Slam do Corpo

24 de maio

  • 10h30 - Mário como Amigo
  • 14h00 - Roda de Contação de História
  • 15h30 - Aula de Forró

Virada no Centro – Museu da Diversidade Sexual

Endereço: Estação República do Metrô (R. do Arouche, 24) - República

23 de maio

  • 10h00 - Pajubá: A hora e a vez do close
  • 10h00 - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo
  • 15h00 - Cineclube MDS - São Paulo em Hi-fi com Luffe Steffen

24 de maio

  • 10h00 - Pajubá: A hora e a vez do close
  • 10h00 - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo
  • 15h00 - Rolezinho LGBTQIA+ - Hudinilson Júnior e a Arte nas Ruas

Museus – Museu da Imigração

Endereço: R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca

24 de maio

  • 10h00 - Gratuidade especial
  • 15h00 - Forró de Abraço Fechado: Ancestralidade e Autonomia no Dançar

Virada no Centro – Museu da Língua Portuguesa

Endereço: Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico

23 de maio

  • 12h00 - Funk Esquema Novo

24 de maio

  • 09h00 - Entrada gratuita no Museu da Língua Portuguesa

Museus – Museu das Culturas Indígenas

Endereço: R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca

23 de maio

  • 11h00 - Oficina de Grafismo Kayabi, com Rykatu Kayabi
  • 15h00 - Confecção Sustentável de Biojoias, com Zenaide dos Santos S. Aguilar
  • 17h15 - Comitiva Wanî Saí Keneya: o canto da floresta viva

Virada no Centro – Museu das Favelas

Endereço: Largo Páteo do Colégio, 148 - Centro Histórico

23 de maio

  • 19h00 - Festa de Favela: AFROJAM

24 de maio

  • 10h00 - Oficina Literatura Brincante Agbalá Conta
  • 10h00 - Sobre Vivências
  • 10h00 - Imaginação Radical - 100 Anos de Frantz Fanon
  • 10h00 - Foto de Quebrada
  • 14h00 - Sarau, Slam e Batalha: Batalha Dominação

Virada no Centro – Museu de Arte Sacra

Endereço: Av. Tiradentes, 676 - Luz

23 de maio

  • 09h00 - Arte Sacra Através dos Séculos
  • 09h00 - Tradição e Liturgia - A Coleção de Prataria e Ourivesaria do MA-SP
  • 09h00 - Presépio Napolitano
  • 09h00 - Futebol: Paixão, Devoção e Fé
  • 14h00 - Visita Mediada para Público Espontâneo: Apresentação do Museu
  • 17h00 - Apresentação Coral do Museu de Arte Sacra
  • 18h00 - Visita Noturna no Mosteiro da Luz

24 de maio

  • 09h00 - Arte Sacra Através dos Séculos
  • 09h00 - Presépio Napolitano
  • 09h00 - Futebol: Paixão, Devoção e Fé
  • 11h00 - Apresentação Vozes da Ópera e da Canção Brasileira

Museus – Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu

24 de maio

  • 09h00 - Entrada gratuita no Museu do Futebol
  • 09h00 - "Amarelinha" no Museu do Futebol

Museus – Museu do Ipiranga

Endereço: R. dos Patriotas, 100 - Ipiranga

23 de maio

  • 10h00 - Entrada gratuita
  • 10h30 - Visitas mediadas
  • 14h00 - Visitas mediadas
  • 16h00 - Tá Todo Mundo Rindo?

24 de maio

  • 10h00 - Entrada gratuita
  • 10h30 - Visitas mediadas
  • 14h00 - Visitas mediadas
  • 14h30 - Visitas mediadas em Libras

Virada no Centro – Museu do TJSP - Palacete Conde de Sarzedas

Endereço: Rua Conde de Sarzedas - Sé

23 de maio

  • 09h00 - Intervenções Musicais com o Guitarrista Aldo Scaglione
  • 14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas
  • 15h00 - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados

24 de maio

  • 09h00 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas
  • 14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas
  • 15h00 - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados

Museus – Museu Judaico de São Paulo

Endereço: Rua Martinho Prado, 128 - Bela Vista

23 de maio 10h00 - Visitas autônomas e gratuitas às exposições

  • 11h00 - Visita mediada especial Burle Marx - Plantas em movimento
  • 14h00 - Visita mediada especial: Vamos falar sobre Shavuot?

24 de maio

  • 10h00 - Visitas autônomas e gratuitas às exposições

Virada no Centro – OSESP

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos

24 de maio

  • 10h50 - Concerto Matinal - Academia Concertante

Virada no Centro – Palacetes da Sé

Endereço: R. Roberto Simonsen, 87 - Sé

23 de maio

  • 18h00 - Programação especial nos Palacetes da Sé

Virada no Centro – Pinacoteca (Praça da Luz)

Endereço: Praça da Luz, 2 - Luz

23 de maio

  • 10h30 - JogaJunto

24 de maio

  • 10h30 - JogaJunto
  • 11h00 - Visita educativa na exposição "Pinacoteca: Acervo"
  • 14h00 - JogaJunto
  • 14h00 - Visita educativa na exposição "Pinacoteca: Acervo"

Virada no Centro – Pinacoteca (Av. Tiradentes)

Endereço: Av. Tiradentes, 273 - Luz

23 de maio

  • 10h30 - Experimenta!
  • 14h00 - Experimenta!

24 de maio

  • 10h30 - Experimenta!
  • 14h00 - Experimenta!

Polo Cultural Chácara do Jockey

Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

  • 12h00 - Semana do Brincar na Virada - Contação de Histórias: COMEÇO, MEIO E FIM

Praça Elis Regina

Endereço: R. Pereira do Lago, 100 - Vila Gomes

23 de maio

  • 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Sarau de Brincadeiras e cantorias

Escolas de Samba – Quadra da Acadêmicos do Tatuapé

Endereço: R. Melo Peixoto, 1513 - Tatuapé

23 de maio

  • 16h30 - Acadêmicos do Tatuapé

Escolas de Samba – Quadra da Águia de Ouro

Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 7683 - Várzea da Barra Funda

24 de maio 14h00 - Águia de Ouro

Escolas de Samba – Quadra da Barroca Zona Sul

Endereço: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 3284 - Vila do Encontro

24 de maio

  • 19h00 - Barroca Zona Sul

Escolas de Samba – Quadra da Brinco da Marquesa

Endereço: R. Dom Vilares, 300 - Vila Brasilina

23 de maio

  • 19h00 - Brinco da Marquesa

Escolas de Samba – Quadra da Camisa 12

Endereço: R. José Pinheiro Bezerra, 1 - Brás

23 de maio

  • 12h00 - Camisa 12

Escolas de Samba – Quadra da Camisa Verde Branco

Endereço: R. James Holland, 663 - Barra Funda

24 de maio

  • 17h00 - Camisa Verde Branco

Escolas de Samba – Quadra da Colorado do Brás

Endereço: R. Itaqui, 141 - Canindé

24 de maio

  • 16h00 - Colorado do Brás

Escolas de Samba – Quadra da Dom Bosco de Itaquera

Endereço: R. Álvaro de Mendonça, 456 - Itaquera

23 de maio

  • 18h00 - Dom Bosco de Itaquera

Escolas de Samba – Quadra da Dragões da Real

Endereço: Av. Emb. Macedo Soares, 1018 - Vila Anastácio

23 de maio

  • 19h00 - Dragões da Real

Escolas de Samba – Quadra da Estrela do Terceiro Milênio

Endereço: R. José Antunes Cerdeira, 71 - Parque America

24 de maio

  • 19h00 - Estrela do Terceiro Milênio

Escolas de Samba – Quadra da Gaviões da Fiel

Endereço: R. Cristina Tomás, 183 - Bom Retiro

23 de maio

  • 15h00 - Gaviões da Fiel

Escolas de Samba – Quadra da Imperador do Ipiranga

Endereço: Av. Carioca, 99 - Ipiranga

24 de maio

  • 18h00 - Imperador do Ipiranga

Escolas de Samba – Quadra da Imperatriz da Paulicéia

Endereço: Av. Dr. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 1450 - Vila Talarico

24 de maio

  • 16h00 - Imperatriz da Paulicéia

Escolas de Samba – Quadra da Império de Casa Verde

Endereço: Rua Brazelisa Alves de Carvalho, 188 - Vila Baruel

24 de maio

  • 17h00 - Império de Casa Verde

Escolas de Samba – Quadra da Independente Tricolor

Endereço: R. Doze de Setembro, 259 - Vila Guilherme

23 de maio

  • 16h00 - Independente Tricolor

Escolas de Samba – Quadra da Mancha Verde

Endereço: R. Norma de Luca, 550 - Barra Funda

24 de maio

  • 18h00 - Mancha Verde

Escolas de Samba – Quadra da Mocidade Unida da Mooca

Endereço: R. Bresser, 2271 - Mooca

24 de maio

  • 19h30 - Mocidade Unida da Mooca

Escolas de Samba – Quadra da Nenê de Vila Matilde

Endereço: R. Júlio Rinaldi, 1 - Vila Salete

23 de maio

  • 16h00 - Nenê de Vila Matilde

Escolas de Samba – Quadra da Pérola Negra

Endereço: Av. Cardeal Santiago Luís Copello, 300 - Vila Ribeiro de Barros

23 de maio

  • 20h00 - Pérola Negra

Escolas de Samba – Quadra da Primeira da Cidade Líder

Endereço: Rua Casimiro Misskiniz, 147 - Cidade Líder

24 de maio

  • 19h00 - Primeira da Cidade Líder

Escolas de Samba – Quadra da Rosas de Ouro

Endereço: R. Cel. Euclides Machado, 1066 - Limão

24 de maio

  • 10h00 - Rosas de Ouro

Escolas de Samba – Quadra da Tom Maior

Endereço: R. Luigi Greco, 196 - Barra Funda

24 de maio

  • 16h30 - Tom Maior

Escolas de Samba – Quadra da Torcida Jovem Santos

Endereço: Rua Dr. Luis Carlos, 3 - Chácara Califórnia

23 de maio

  • 20h00 - Torcida Jovem Santos

Escolas de Samba – Quadra da Unidos da Vila Maria

Endereço: R. Cabo João Monteiro da Rocha, 448 - Jardim Japao

23 de maio

  • 12h00 - Unidos de Vila Maria

Escolas de Samba – Quadra da Unidos de Santa Bárbara

Endereço: R. José Cardoso Pímentel, 14 - Vila Alabama

24 de maio

  • 17h00 - Unidos de Santa Bárbara

Escolas de Samba – Quadra da Unidos de São Lucas

Endereço: R. Carminha, 264 - Parque São Lucas

23 de maio

  • 20h30 - Unidos de São Lucas

Escolas de Samba – Quadra da Unidos do Peruche

Endereço: Rua Samaritá, 1040 - Jardim das Laranjeiras

24 de maio

  • 16h00 - Unidos do Peruche

Escolas de Samba – Quadra da Vai-Vai

Endereço: Av. Dr. Abraão Ribeiro, 505 - Bom Retiro

23 de maio

  • 08h00 - Vai-Vai

Escolas de Samba – Quadra da X-9 Paulistana

Endereço: Tv. Casalbuono, 02 - Vila Guilherme

24 de maio

  • 16h00 - X-9 Paulistana

Virada no Centro – SESC 14 Bis

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista

23 de maio

  • 18h00 - ANNÁ Canta Gonzagão
  • 20h00 - Lia de Itamaracá

24 de maio

  • 18h00 - Lia de Itamaracá

Virada no Centro – SESC 24 de Maio

Endereço: R. 24 de Maio, 109 - República

23 de maio

  • 16h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos
  • 18h00 - Maracatu Ouro do Congo
  • 20h00 - Gero Camilo e Marcelino Freire leem "Escalavra"
  • 20h00 - Impressão de Clichês em Xilogravura - Com Xilomóvel
  • 21h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza
  • 23h00 - Caetana e Frevo Bixiga

24 de maio

  • 00h00 - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira
  • 01h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza
  • 03h00 - Brega funk tá na casa! - Com DJ Iury Andrew e Eva Bessa
  • 11h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos
  • 12h00 - Maracatu Ouro do Congo
  • 13h00 - Costurando La Ursa em Feltro - Com Dayze Rafaelle
  • 13h00 - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira
  • 14h00 - Baile no Colo: Banda de Pífanos - Com Bloco de Pífanos de São Paulo
  • 15h00 - Caetana e Frevo Bixiga
  • 16h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos
  • 17h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza

Virada na Paulista – SESC Avenida Paulista

Endereço: Av. Paulista, 119 - Bela Vista

23 de maio

  • 18h00 - Baile Nostalgia
  • 19h00 - Boate Class, com Isa Zendron
  • 19h00 - Tudo para mim é viagem de volta, de Podeserdesligado
  • 20h00 - Karaokêra Kerida
  • 22h00 - Baile do Risca Fada convida Karol Conká
  • 23h00 - Discotecagem: DJ Evelyn Cristina
  • 23h00 - Tudo para mim é viagem de volta, de Podeserdesligado

24 de maio

  • 14h00 - Brincar que encanta: construindo e manipulando o Traca-Traca
  • 15h00 - Pé Grande, com Futura
  • 17h00 - Elos, com Cia Vítreo

SESC Belenzinho

Endereço: R. Padre Adelino, 1000 - Belenzinho

23 de maio

  • 14h00 - Entre Cores e Equilíbrios
  • 18h00 - Mimi em Movimento
  • 18h00 - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias
  • 18h00 - ¡Cerrado! com Grupo Pano
  • 18h00 - Cortejo do Polvo
  • 19h00 - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro
  • 19h00 - Vivência de Skates
  • 19h00 - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta
  • 20h00 - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro
  • 20h00 - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias
  • 20h00 - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas
  • 20h00 - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira
  • 20h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio
  • 21h30 - Johnny Hooker

24 de maio

  • 11h00 - Vivências de malabares para pessoas idosas
  • 12h00 - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias
  • 13h00 - Mimi em Movimento
  • 13h00 - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro
  • 14h00 - Vivências de malabares para pessoas idosas
  • 14h00 - Oficina de figurino para circo: casaca de palhaço clássico colorido
  • 14h00 - Entre Cores e Equilíbrios
  • 14h00 - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro
  • 15h00 - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas
  • 15h00 - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta
  • 15h30 - ¡Cerrado! com Grupo Pano
  • 17h00 - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira
  • 17h00 - Cortejo do Polvo
  • 17h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio

Virada no Centro – SESC Bom Retiro

Endereço: Alameda Nothmann, 185 - Campos Elíseos

23 de maio

  • 15h00 - Skate das Minas
  • 18h00 - As Mina Risca com participação de Bivolt, Karol de Souza e Tatiana
  • 21h00 - N.I.N.A
  • 22h30 - MC Luanna com participação de Barona

24 de maio

  • 14h00 - Skate das Minas
  • 16h00 - Stefanie convida Cris SNJ e Nega Gizza

SESC Campo Limpo

Endereço: R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 - Vila Prel

23 de maio

  • 18h00 - Tá Pra Vencer

24 de maio

  • 10h30 - Samba de Gafieira - com Vanessa dos Anjos e Wellington Guimarães
  • 17h00 - Gilberto Monteiro e Grupo de Música Raíz do Conservatório de Tatuí

SESC Casa Verde

Endereço: Av. Casa Verde, 327 - Jardim Sao Bento

23 de maio

  • 18h00 - Frases sob medida - Ativações poéticas, por Daniela Avelar
  • 18h00 - A medida das coisas, por Daniela Avelar
  • 18h00 - LARP: Peleja dos vivos na noite dos mortos com Cofraria das Ideias
  • 18h00 - Neymar Dias e Claudio Lacerda, com o show "Grandes Sertões"
  • 18h00 - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi
  • 18h30 - Cunhado de Lobisomem. Com Paulo Freire e Danilo Moraes
  • 20h00 - Orquestra Filarmônica de Violas. Com participação de Ana Luiza

24 de maio

  • 10h00 - A medida das coisas, por Daniela Avelar
  • 11h30 - Adriana Farias Trio
  • 12h00 - LARP: Os causos de Piratininga: Uma garoa que povoa, com Confraria das ideias
  • 12h45 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados
  • 14h00 - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi
  • 14h30 - A Menina Inezita, com Abigail conta mais de mil
  • 15h30 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados
  • 16h00 - Itamar Assumpção por Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci

SESC Consolação

Endereço: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque

23 de maio

  • 18h00 - Baile Charme do Viaduto de Madureira
  • 20h00 - Jaloo
  • 20h00 - Baile da Trupe Benkady
  • 21h00 - Brasil para Todes KikiBall
  • 23h00 - Jaloo

24 de maio

  • 11h00 - Percussão Neon na BioBall
  • 12h00 - Movimento Brasil Axé 90
  • 13h00 - Bakulu: Zumbiido Afropercussivo
  • 14h00 - Brasa: Uma Dança Show de Bola
  • 15h00 - Jam para Crianças
  • 16h00 - Tiquequê
  • 18h00 - Cine Concerto: "A História sem Fim", com o trio Ema Stoned

SESC CPF (Centro de Pesquisa e Formação)

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista

23 de maio

  • 18h00 - Prosas Musicais - Samba na Pauliceia 90
  • 18h00 - Leituras Dramáticas - A ridícula ideia de nunca mais te ver

Virada no Centro – SESC Florêncio de Abreu

Endereço: R. Florêncio de Abreu, 305/315 - Centro Histórico

24 de maio

  • 11h30 - Nada nas mangas

Virada no Centro – SESC Galeria

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 113 - República

24 de maio

  • 10h00 - Rainhas da Virada (Com as DJs Danúbia e Lisa Bueno)
  • 10h00 - Jogos do Mundo (Com o Grupo Caravana Lúdica)
  • 10h00 - Ruas Brincantes (Com OCA Escola Cultural)
  • 10h00 - Ateliê de Impressão com Carimbo (Com Quiosco Cultural)
  • 10h00 - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)
  • 10h00 - Pé de Livros (Ocupação literária e mediação com a Composta Companhia)
  • 10h00 - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)
  • 12h00 - Cantigas de Amor para um Coração Pequeno (Cia. Tempo de Brincar)
  • 13h00 - Pick-up Família (Com DJs Danúbia e Lisa Bueno)
  • 14h30 - Só no Passinho... (Com Projeto Groove 011 e Sampa Charme)
  • 15h00 - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)
  • 15h00 - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)
  • 16h00 - Da Alfaia ao Baque Virado (Vivência em família com o Grupo Bloco de Pedra)
  • 17h00 - Arrastão de Maracatu Baque Virado (Cortejo e apresentação com o Grupo Bloco de Pedra)

SESC Interlagos

Endereço: Av. Manuel Alves Soares, 1100 - Parque Colonial

23 de maio

  • 18h00 - Tasha & Tracie

24 de maio

  • 16h00 - Fat Family

SESC Ipiranga

Endereço: R. Bom Pastor, 822 - Ipiranga

23 de maio

  • 18h00 - Baile da Chic Show
  • 20h00 - Comunhão

24 de maio

  • 10h30 - Muralismo na prática: geometrias do encontro
  • 11h00 - Antes de dormir
  • 14h00 - Brincando de Chorinho
  • 14h30 - Converso com mães
  • 16h00 - Com as Coisas
  • 18h00 - Nada é Suficiente

SESC Itaquera

Endereço: Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 - Itaquera

23 de maio

  • 19h00 - Rael convida Rashid

SESC Pompeia

Endereço: R. Clélia, 93 - Água Branca

23 de maio

  • 18h00 - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP)
  • 18h30 - Pare, Pense, Sinta & Seja
  • 19h00 - Territimia
  • 19h30 - Suave Ciclo com Vj Suave
  • 20h00 - Uma velha canção, quase esquecida
  • 20h30 - Cineconcerto "Tubarão (Jaws)" com Orquestra Almai
  • 21h00 - Getúlio Abelha com participações de Zaynara, Katy da Voz e Wirk
  • 21h30 - Selva Noturna
  • 22h00 - Suave Ciclo com Vj Suave
  • 22h30 - Territimia
  • 23h00 - Baile Silencioso com discotecagem de Baile dos Ratos, Cabra Guaraná e Mamba Negra
  • 23h00 - Atoinvenção Festa da Fúria - série Vândalas mascaradas com Sophia Pinheiro, Transälien, Barbara Matias Kariri e Olinda Yawar Tupinambá

24 de maio

  • 00h00 - Dead Fish
  • 10h00 - Pare, Pense, Sinta & Seja
  • 10h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso
  • 11h00 - Os coloridos
  • 12h00 - Pare, Pense, Sinta & Seja
  • 13h00 - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP)
  • 14h00 - Xilgravura de bichos com Bru dos Santos, pessoa educadora em tecnologias e artes
  • 15h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso
  • 17h00 - Territimia
  • 18h00 - Uma velha canção, quase esquecida
  • 18h00 - Grupo Triii e Badulaque com o show "Bichos"

SESC Santana

Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 579 - Santana

23 de maio

  • 18h00 - Baile Charme
  • 21h00 - Saudade

24 de maio

  • 10h00 - Adulto brinca junto
  • 12h00 - Scaratuja
  • 13h30 - Feira de troca BiblioSesc
  • 15h00 - Roda de Samba do Cupinzeiro
  • 16h00 - Da brincadeira ao personagem: Cavalo Marinho para crianças

SESC Santo Amaro

Endereço: R. Amador Bueno, 505 - Santo Amaro

23 de maio

  • 15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz
  • 19h00 - Uma Viagem ao Mundo de Cordaline com Grupo Lezizz
  • 19h00 - The Jackson's Funk com Clarin Cia de Dança
  • 20h30 - Paula Lima canta "Soul Lee"

24 de maio

  • 15h00 - Feito prá dançar: Forró
  • 15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz
  • 16h00 - Círculo das Baleias com Pia Fraus
  • 17h00 - Beatles Cordel

SESC Vila Mariana

Endereço: R. Pelotas, 141 - Vila Mariana

23 de maio

  • 18h00 - Edson
  • 18h00 - Luminosas: projeções e ocupações femininas
  • 19h30 - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya
  • 20h30 - Sobre Elas: Uma Manifesta!
  • 22h00 - Leci Brandão

24 de maio

  • 15h00 - Grazzi Brasil
  • 17h00 - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya
  • 18h00 - Leci Brandão

Virada na Paulista – Teatro YouTube

Endereço: Av. Paulista, 2073 - Bela Vista (Dentro da Galeria Magalu)

23 de maio

  • 20h00 - TIP - antes que me queimem eu mesma me atiro no fogo

Virada no Centro – TJSP Palácio da Justiça

Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico

23 de maio

  • 09h00 - Visita Autoguiada
  • 09h30 - Visita Guiada
  • 13h30 - Visita Guiada
  • 15h30 - Visita Guiada

24 de maio

  • 09h00 - Visita Autoguiada
  • 10h00 - Visita Guiada
  • 14h00 - Visita Guiada
  • 16h00 - Visita Guiada

Espaços de Cultura – Unibes Cultural

Endereço: R. Oscar Freire, 2500 - Sumaré

23 de maio

  • 12h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia
  • 12h00 - Exposição 6+6 = 18
  • 14h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Pedro Martinelli, olho no mundo
  • 15h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Claudia Jaguaribe – Fotografia e IA
  • 16h30 - Produção Cultural: o que é, como se faz? com Ronaldo Mathias

24 de maio

  • 10h00 - Exposição Docugrafias de Almir Mavignier
  • 11h00 - Krav Maga
  • 12h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia
  • 12h00 - Exposição 6+6 = 18
  • 14h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Mauricio Duarte e Luciara Ribeiro (mediação) – Memorial Penha de França
  • 15h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Elena Givone – Territórios do Sonhar
  • 15h00 - Transformando nossas imperfeições em obras de arte

Virada no Centro – Void Centro

Endereço: R. Dom José de Barros, 253 - República

23 de maio

  • 18h00 - Programação especial na Void Centro

Virada no Centro – Teatro Franco Zampari

Endereço: Av. Tiradentes, 451 - Luz

24 de maio

  • 15h00 - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus

Virada no Centro – Paróquia Nossa Senhora Achiropita

Endereço: Rua Treze de Maio, 478 - Bela Vista

24 de maio

  • 10h00 - Festa da Mãe Negra

Holi Festival – Praça Roosevelt

Endereço: Praça Franklin Roosevelt, s/n - Bela Vista

24 de maio

  • 09h00 - Holi Festival - Meditação
  • 10h00 - Holi Festival - Yoga
  • 11h00 - Holi Festival - Dança Circular
  • 12h00 - Holi Festival - Flor das Aguas Bhakti Som
  • 13h00 - Holi Festival - Bollywood
  • 14h00 - Holi Festival - Banda Maha Mantra
  • 16h00 - Holi Festival - DJ Nandyx

Virada no Centro – Mosteiro de São Bento

Endereço: Largo São Bento, s/nº - Centro Histórico

24 de maio

  • 08h00 - Missa com Órgão
  • 10h00 - Missa com Órgão e Canto Gregoriano
  • 16h30 - Vésperas com Órgão

Praça Padre Bento

Endereço: Praça Padre Bento - Pari

23 de maio

  • 11h00 - Festa Sabores da China

Igreja de Santo Antônio

Endereço: Praça do Patriarca, 49 - Centro Histórico

23 de maio

  • 15h00 - Labirinto Amoroso

Virada no Centro – Centro Maria Antonia da USP

Endereço: Rua Maria Antônia, 258 - Vila Buarque

23 de maio

  • 15h00 - Exposição "Rever Baravelli"

Virada no Centro – Formosa Hi-Fi / Galeria Subterrânea

Endereço: Viaduto do Chá - Centro Histórico

Intervenção artística: Biolumini - FOGO e Templo de Luz - AkaCorleone

24 de maio

  • 08h00 - Exposição Domínio Público: 6529 Memes

Virada na Paulista – Edifício Gazeta (Escadão)

Endereço: Av. Paulista, 900 - Bela Vista

24 de maio

  • 09h00 - Duo Entre Cordas
  • 11h00 - Red Sang King

Virada no Centro - Circolo Italiano San Paolo

Endereço: Av. Ipiranga, 344 - 2º andar - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 11h00 - Exposição Diálogo no Escuro - Imigração Italiana

Virada no Centro - Cine Copan

Endereço: Av. Ipiranga, 200 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 23h00 - Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos

24 de maio

  • 13h00 - Hamlet, Sonhos que Virão

Virada no Centro - iBT - Instituto Brasileiro de Teatro

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 - Bela Vista

23 de maio

  • 18h00 - Não Aprendi Dizer Adeus
  • 19h30 - Carrinho Trágico de Churrasco Grego
  • 21h30 - Gota D' Água
  • 23h59 - Bloco Agora Vai

24 de maio

  • 02h00 - Rael Barja (DJ)
  • 03h00 - Angela Ribeiro (DJ)
  • 11h00 - Mágico Di Ó
  • 15h00 - Mágico Di Ó

PiPa

Endereço: Rua Taquaraçu de Minas, 92, Casa 2, Jardim Peri Alto

23 de maio

  • 10h00 - Oficina Semente Criativa
  • 10h00 - Oficina Grafitando Plantas
  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia
  • 13h00 - Pocket show de Estrela Cadência

24 de maio

  • 10h00 - Oficina GeoTintas que Alimentam
  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia
  • 13h00 - Meliponas: Sarau da Abelha Nativa

FavelArte Galeria Suburbana

Endereço: Rua Rudolf Lotze, 235A, Paraisópolis

23 de maio

  • 10h00 - Oficina Sabores da Terra: terra que vira cor
  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis

24 de maio

  • 14h00 - Conversa sobre alimentação na quebrada, com Gabriel Finamore
  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis

São Mateus em Movimento

Endereço: Rua Cônego José Maria Fernandes, 127, Cidade São Mateus

23 de maio

  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus
  • 11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale
  • 14h30 - Performance “Balança da Justiça”

24 de maio

  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus
  • 11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale
  • 14h30 - Performance “Balança da Justiça”

Travas da Sul

Endereço: R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 1021, Parque América

23 de maio

  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú
  • 13h15 - Bate-papo: O papel das mulheres e os desafios nas pautas ambientais

24 de maio

  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú
  • 13h15 - Nossa Fazenda: Espaço de Agricultura Ecológica e Cultura
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