Jorge Ben Jor anuncia show único em São Paulo

O cantor Jorge Ben Jor anunciou uma apresentação única do espetáculo “Alquimia Popular Brasileira” em São Paulo. O evento está marcado para o dia 17 de outubro, no Allianz Parque. Até o momento, não há confirmação de que o show faça parte de uma nova turnê do artista.

De acordo com o comunicado oficial, o espetáculo promete reunir os principais elementos que marcam a trajetória de Ben Jor. “Existem shows. E existe o Jorge Ben Jor. Ele traduz samba, soul, groove, futebol, espiritualidade, rua, África, alegria em uma fórmula única”, diz a nota. “Com uma mistura que ninguém sabe explicar, mas que todo mundo sempre sentiu, o artista leva sua alquimia de sucessos ao palco em um show inédito.”

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por 30e (@30ebr)

A pré-venda de ingressos será realizada entre os dias 25 e 27 de maio, exclusiva para clientes Itaú. Já a venda geral ao público começa no dia 27 de maio, a partir das 13h. Os preços variam de R$ 117,50, referente à meia-entrada na cadeira superior, até R$ 1.295, no pacote VIP.

O anúncio do espetáculo foi antecedido pelo lançamento de uma página especial dedicada ao projeto, o que aumentou a expectativa dos fãs sobre uma possível nova turnê. Por enquanto, no entanto, apenas a apresentação em São Paulo foi confirmada.

Serviço — Jorge Ben Jor em São Paulo

Data: 17 de outubro de 2026

17 de outubro de 2026 Horário: 19h

19h Local: Allianz Parque

Valores dos ingressos: