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Jorge Ben Jor anuncia show único em São Paulo

O anúncio do espetáculo foi antecedido pelo lançamento de uma página especial dedicada ao projeto

Jorge Ben Jor (Wikimedia Commons)

Jorge Ben Jor (Wikimedia Commons)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17h27.

O cantor Jorge Ben Jor anunciou uma apresentação única do espetáculo “Alquimia Popular Brasileira” em São Paulo. O evento está marcado para o dia 17 de outubro, no Allianz Parque. Até o momento, não há confirmação de que o show faça parte de uma nova turnê do artista.

De acordo com o comunicado oficial, o espetáculo promete reunir os principais elementos que marcam a trajetória de Ben Jor. “Existem shows. E existe o Jorge Ben Jor. Ele traduz samba, soul, groove, futebol, espiritualidade, rua, África, alegria em uma fórmula única”, diz a nota. “Com uma mistura que ninguém sabe explicar, mas que todo mundo sempre sentiu, o artista leva sua alquimia de sucessos ao palco em um show inédito.”

 

 

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A pré-venda de ingressos será realizada entre os dias 25 e 27 de maio, exclusiva para clientes Itaú. Já a venda geral ao público começa no dia 27 de maio, a partir das 13h. Os preços variam de R$ 117,50, referente à meia-entrada na cadeira superior, até R$ 1.295, no pacote VIP.

O anúncio do espetáculo foi antecedido pelo lançamento de uma página especial dedicada ao projeto, o que aumentou a expectativa dos fãs sobre uma possível nova turnê. Por enquanto, no entanto, apenas a apresentação em São Paulo foi confirmada.

Serviço — Jorge Ben Jor em São Paulo

  • Data: 17 de outubro de 2026
  • Horário: 19h
  • Local: Allianz Parque

Valores dos ingressos:

  • Cadeira superior: R$ 117,50 (meia) | R$ 164,50 (cliente Itaú) | R$ 188,00 (social) | R$ 235,00 (inteira)
  • Pista: R$ 147,50 (meia) | R$ 206,50 (cliente Itaú) | R$ 236,00 (social) | R$ 295,00 (inteira)
  • Cadeira inferior: R$ 212,50 (meia) | R$ 297,50 (cliente Itaú) | R$ 340,00 (social) | R$ 425,00 (inteira)
  • Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 297,50 (meia) | R$ 416,50 (cliente Itaú) | R$ 476,00 (social) | R$ 595,00 (inteira)
  • Hot Seat: R$ 362,50 (meia) | R$ 507,50 (cliente Itaú) | R$ 580,00 (social) | R$ 725,00 (inteira)
  • Pacote VIP: R$ 997,50 (meia) | R$ 1.116,50 (cliente Itaú) | R$ 1.176,00 (social) | R$ 1.295,00 (inteira)
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