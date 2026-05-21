MASP, Theatro Municipal e Biblioteca Mário de Andrade 24h: o que vai estar aberto na Virada Cultural

Virada Cultural 2026: diversos museus da Avenida Paulista farão parte da programação do mega evento (Divulgação/Divulgação)
Repórter
Publicado em 21 de maio de 2026 às 17h04.
A edição 2026 da Virada Cultural, marcada para os dias 23 e 24 de maio, terá programação gratuita em espaços culturais da Avenida Paulista, em São Paulo. A agenda reúne shows, sessões de cinema, oficinas, exposições e performances em instituições localizadas em um dos principais corredores culturais da capital paulista.
Entre os participantes estão o MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o Centro Cultural Fiesp, o Sesc Avenida Paulista, a Japan House São Paulo, a Casa das Rosas, o IMS Paulista, Instituto Moreira Salles, e o Itaú Cultural. Os espaços integram a programação oficial do evento promovido pela Prefeitura de São Paulo.Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana
A programação da Virada Cultural prevê atividades distribuídas ao longo de 24 horas, com atrações voltadas para diferentes públicos e faixas etárias. Parte das instituições também prepara ações especiais para a data, com horários ampliados e atividades simultâneas.
A Avenida Paulista concentra parte da agenda cultural da edição 2026 da Virada Cultural, com eventos em museus, centros culturais e espaços expositivos. A proposta do evento inclui descentralizar as atrações e ampliar o acesso gratuito a atividades culturais em diferentes regiões da cidade.Virada Cultural 2026: Trens e Metrô terão funcionamento 24h neste fim de semana
Durante a Virada Cultural, o MASP terá entrada gratuita durante todo o período da Virada Cultural, com visitação à mostra Acervo em transformação ao longo da madrugada. O museu também recebe a performance Hipnagógico, do artista Novíssimo Edgar.
No IMS Paulista, o público poderá acompanhar sessões gratuitas de cinema, visitas guiadas e debates ligados às exposições em cartaz. A programação reúne filmes nacionais e internacionais, além de atividades relacionadas à memória afro-brasileira e à fotografia documental.
O Centro Cultural Fiesp promove apresentações musicais, teatro, oficinas e visitas mediadas a exposições. A agenda inclui shows de samba, soul e forró, cortejos artísticos, atividades infantis e a projeção digital Aerofractal na fachada do prédio da Fiesp durante a madrugada.
Na Casa das Rosas, a programação inclui atividades voltadas à literatura, jogos colaborativos, oficinas criativas e sessões de cinema ao ar livre. O espaço recebe a exibição do filme Frankenstein, de 1931, oficinas de desenho urbano, sustentabilidade e criação artesanal, além de performances e atrações infantis.
O Itaú Cultural recebe oficinas de gravura, espetáculos teatrais e atividades imersivas inspiradas no acervo da instituição. O espaço também mantém abertas exposições dedicadas a nomes como Ana Botafogo, Ruth Rocha e Mestre Didi.
Já o Sesc Avenida Paulista aposta em apresentações musicais, performances, karaokê, dança e atividades circenses. O destaque da programação é o Baile do Risca Fada, com participação da cantora Karol Conká, além de atrações ligadas à cultura periférica e à música popular brasileira.
Na Japan House São Paulo, a programação reúne sessões de cinema, bate-papos, apresentações de City Pop, jogos tradicionais japoneses e workshops culturais. A instituição também mantém em cartaz a exposição KIGUMI: revelando a carpintaria por trás da junta de madeira.Virada Cultural 2026: Trens e Metrô terão funcionamento 24h neste fim de semana
Sábado (23/05)
Domingo (24/05)
Sábado (23/05)
Visitas guiadas
Sessões de cinema
Sábado (23/05)
Domingo (24/05)
Exposições em cartaz
Sábado (23/05)
Domingo (24/05)
Sábado (23/05)
Sábado (23/05)
Domingo (24/05)
23 e 24/05
Sábado (23/05)
Domingo (24/05)