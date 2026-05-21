MASP, Theatro Municipal e Biblioteca Mário de Andrade 24h: o que vai estar aberto na Virada Cultural

A edição 2026 da Virada Cultural, marcada para os dias 23 e 24 de maio, terá programação gratuita em espaços culturais da Avenida Paulista, em São Paulo. A agenda reúne shows, sessões de cinema, oficinas, exposições e performances em instituições localizadas em um dos principais corredores culturais da capital paulista.

Entre os participantes estão o MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o Centro Cultural Fiesp, o Sesc Avenida Paulista, a Japan House São Paulo, a Casa das Rosas, o IMS Paulista, Instituto Moreira Salles, e o Itaú Cultural. Os espaços integram a programação oficial do evento promovido pela Prefeitura de São Paulo.

A programação da Virada Cultural prevê atividades distribuídas ao longo de 24 horas, com atrações voltadas para diferentes públicos e faixas etárias. Parte das instituições também prepara ações especiais para a data, com horários ampliados e atividades simultâneas.

A Avenida Paulista concentra parte da agenda cultural da edição 2026 da Virada Cultural, com eventos em museus, centros culturais e espaços expositivos. A proposta do evento inclui descentralizar as atrações e ampliar o acesso gratuito a atividades culturais em diferentes regiões da cidade.

Espaços da Avenida Paulista reúnem Shows, Cinema e Oficinas

MASP

Durante a Virada Cultural, o MASP terá entrada gratuita durante todo o período da Virada Cultural, com visitação à mostra Acervo em transformação ao longo da madrugada. O museu também recebe a performance Hipnagógico, do artista Novíssimo Edgar.

IMS Paulista

No IMS Paulista, o público poderá acompanhar sessões gratuitas de cinema, visitas guiadas e debates ligados às exposições em cartaz. A programação reúne filmes nacionais e internacionais, além de atividades relacionadas à memória afro-brasileira e à fotografia documental.

Centro Cultural Fiesp

O Centro Cultural Fiesp promove apresentações musicais, teatro, oficinas e visitas mediadas a exposições. A agenda inclui shows de samba, soul e forró, cortejos artísticos, atividades infantis e a projeção digital Aerofractal na fachada do prédio da Fiesp durante a madrugada.

Casa das Rosas

Na Casa das Rosas, a programação inclui atividades voltadas à literatura, jogos colaborativos, oficinas criativas e sessões de cinema ao ar livre. O espaço recebe a exibição do filme Frankenstein, de 1931, oficinas de desenho urbano, sustentabilidade e criação artesanal, além de performances e atrações infantis.

Itaú Cultural

O Itaú Cultural recebe oficinas de gravura, espetáculos teatrais e atividades imersivas inspiradas no acervo da instituição. O espaço também mantém abertas exposições dedicadas a nomes como Ana Botafogo, Ruth Rocha e Mestre Didi.

Sesc Avenida Paulista

Já o Sesc Avenida Paulista aposta em apresentações musicais, performances, karaokê, dança e atividades circenses. O destaque da programação é o Baile do Risca Fada, com participação da cantora Karol Conká, além de atrações ligadas à cultura periférica e à música popular brasileira.

Japan House São Paulo

Na Japan House São Paulo, a programação reúne sessões de cinema, bate-papos, apresentações de City Pop, jogos tradicionais japoneses e workshops culturais. A instituição também mantém em cartaz a exposição KIGUMI: revelando a carpintaria por trás da junta de madeira.

Veja a programação completa

Centro Cultural FIESP

Sábado (23/05)

18h30 – Mundo Negro Trio (música negra brasileira e internacional)

18h30 – Visita mediada na exposição “Pluralidades Insulares” + oficina de bordado sobre papel

19h – Exibição da obra digital “Aerofractal” na fachada do prédio

20h – Espetáculo “Minha Estrela Dalva”

Até 22h – Visitação às exposições em cartaz

Domingo (24/05)

10h30 – Oficina “Corpos em Ritmo – Forró”

11h – Visita patrimonial ao edifício da FIESP

11h30 – Sarau Serelepe

12h30 às 17h30 – Samba do Lugão

13h – Performance “Miraflor”

14h – Oficina de quadrinhos + visita mediada + show “Pé de Manacá”

15h – Espetáculo infantil “O Pequenino Grão de Areia” + cortejo da Cia. Becos e Batuques

Até 20h – Visitação às exposições em cartaz

IMS Paulista

Sábado (23/05)

Visitas guiadas

18h – Visita “Memória, Trabalho e Dignidade: O Legado de Laudelina”

20h – Visita guiada da exposição “Zumví Arquivo Afro Fotográfico”

Sessões de cinema

14h – “O riso e a faca”

18h – “Nausicaa”

19h50 – Sessão dupla “X Us” e “A sombra do meu pai”

22h – “Quem tem com que me pague, não me deve nada”

00h – “Veneno para as fadas”

Itaú Cultural

Sábado (23/05)

19h e 21h – “Expedição Brasiliana – A exposição assombra”

20h – Espetáculo “O Veneno do Teatro”

Domingo (24/05)

11h – Oficina “Ateliê de Carimbos e Gravura”

16h – Espetáculo infantil “Foi o Rio Quem Disse”

18h – Espetáculo “O Veneno do Teatro”

Exposições em cartaz

Ocupação Ana Botafogo

Ocupação Ruth Rocha

Mestre Didi – invenção e ancestralidade na arte afro-brasileira

Espaço Olavo Setubal – Coleção Brasiliana

Espaço Herculano Pires – Arte no Dinheiro

Espaço Milú Villela – Brasiliana: arte moderna e contemporânea

Japan House São Paulo

Sábado (23/05)

10h30 – Exibição da animação “Eu e meu avô nihonjin”

13h30 – Workshop de fotografia Canon College

14h – Exibição do filme “Every day a good day”

16h – Exibição do filme “Confetti”

18h – Projeção High Resolution Tour

19h – Exibição da “Trilogia da Ancestralidade” + bate-papo

20h30 – Sessão de música City Pop com DJ Pauluk

Domingo (24/05)

10h30 – Duelo de Cores com Pilot Pintor

14h às 19h – Jogos de Go e Shogi

15h – Sessão de música City Pop com DJ Carol Ueno

MASP

Sábado (23/05)

Funcionamento ininterrupto com entrada gratuita

Performance “Hipnagógico”, com Novíssimo Edgar

Museu Casa das Rosas

Sábado (23/05)

20h – Cinema ao ar livre “Frankenstein”

22h às 1h30 – Jogos de tabuleiro e RPG “A Fuga de Kalatrava”

Domingo (24/05)

10h30 – Oficina de urban sketching

11h30 – Oficina “Bomba de sementes”

14h – Consultas poéticas

14h30 – Oficina “Costurando memórias”

15h – Distribuição gratuita de livros

15h30 – Performance “Porquinho da Paulista”

16h30 – Show infantil “O que será que tem?”

23 e 24/05

Visitas temáticas sobre a história da Casa das Rosas

Sesc Avenida Paulista

Sábado (23/05)

18h – Baile Nostalgia

19h – Boate Class

19h e 23h – Performance “Tudo para mim é viagem de volta”

20h – Karaokêra Kerida

22h às 4h – Baile do Risca Fada convida Carol com K + DJ Evelyn Cristina

Domingo (24/05)