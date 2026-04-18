Leandro Boneco vai sair do BBB 26? Enquete mostra quem deve ser eliminado

O Big Brother Brasil 26 entrou na reta decisiva com a formação do último Paredão na sexta-feira, 17. Leandro Boneco está na berlinda, ao lado de Ana Paula e Milena, disputando a preferência do público. Um deles será eliminado no domingo, 19, ficando fora da Grande Final do reality show.

A definição da berlinda veio após a Prova do Finalista, que durou mais de 18 horas. Juliano Floss levou a melhor na disputa e garantiu vaga no Top 3. Com isso, os outros três participantes foram automaticamente encaminhados ao Paredão.

Segundo as enquetes, Leandro Boneco desponta como o principal alvo de eliminação.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 12h deste sábado, 18, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica a saída do brother.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 19,34% x Leandro 37,39% x Milena 43,27%

YouTube: Ana Paula 10,79% x Leandro 56,74% x Milena 32,35%

X (Twitter): Ana Paula 6,96% x Leandro 71,55% x Milena 21,49%

Instagram: Ana Paula 3,25% x Leandro 62,25% x Milena 34,50%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7% x Leandro 63,51% x Milena 29,45%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 55,67%, seguido por Milena, com 33,59%, e Ana Paula, com 10,70%.

O levantamento soma 3.267.368 votos.

Na parcial anterior (8h), Leandro tinha 57,24%. Agora, aparece com 55,67%, uma leve oscilação de 1,43 ponto percentual para cima, mas segue na liderança como principal candidato à eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.