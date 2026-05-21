Hyperliquid disponibiliza acesso ao Ibovespa 24h por dia

A plataforma descentralizada Hyperliquid decidiu avançar sobre um dos mercados mais tradicionais do sistema financeiro brasileiro.

A plataforma passou a exibir em sua interface o mercado “IBOV-USDC”, um contrato perpétuo sintético ligado ao desempenho do Ibovespa, principal índice acionário da B3, permitindo que usuários negociem exposição ao mercado brasileiro utilizando stablecoins e infraestrutura blockchain.

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Com isso, a Hyperliquid torna o Ibovespa acessível 24 horas por dia e liquidado diretamente em blockchain, sem necessidade de corretoras tradicionais, conta em banco brasileiro ou acesso à infraestrutura da B3.

O produto aparece na plataforma como um contrato perpétuo (“PERP”), modalidade amplamente utilizada no mercado cripto para operações alavancadas sem vencimento definido.

Segundo as informações exibidas pela própria interface da Hyperliquid, o mercado permitirá alavancagem de até 20 vezes, com liquidação em USDC e funcionamento totalmente on-chain.

O surgimento do contrato também chama atenção porque o Ibovespa já possui exposição internacional em produtos financeiros negociados fora da B3, embora em formatos mais restritos.

O principal exemplo é o ETF iShares MSCI Brazil ETF (EWZ), listado nos Estados Unidos pela BlackRock, além de CFDs e derivativos sintéticos oferecidos por corretoras internacionais. Esses instrumentos permitem exposição ao mercado acionário brasileiro, mas operam dentro de estruturas centralizadas e dependentes de intermediários financeiros tradicionais.

A diferença do modelo apresentado pela Hyperliquid está na combinação entre contratos perpétuos, liquidação on-chain e uso de stablecoins como margem. Com isso o protocolo aproxima o Ibovespa da lógica já aplicada no mercado cripto para ativos como Bitcoin, ouro, Nasdaq e S&P 500, permitindo negociação global 24 horas por dia sem necessidade de conta em corretora brasileira ou acesso direto à infraestrutura da B3.

Usuário não estará comprando ações do Ibovespa

Embora o nome remeta ao índice brasileiro, o ativo não representa compra direta das ações que compõem o Ibovespa. O instrumento funciona como um derivativo sintético, cuja função é replicar o comportamento do índice usando mecanismos internos de precificação e liquidez.

Esse modelo já se tornou comum no mercado cripto para commodities, moedas, ações americanas e índices globais, mas ainda era pouco explorado em relação ao mercado acionário brasileiro.

A iniciativa ocorre em um momento em que plataformas descentralizadas começam a disputar espaço diretamente com bolsas tradicionais e corretoras reguladas.

Nos últimos meses, exchanges e protocolos passaram a lançar produtos ligados a ações americanas, ETFs, ouro, petróleo e até mercados de previsão, ampliando o movimento conhecido no setor como “financeirização on-chain”.

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