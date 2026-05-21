Popular talk show dos EUA chega à Netflix com transmissão ao vivo diária global

Direto de Nova York, o popular talk show matinal “The Breakfast Club”, apresentado por Charlamagne Tha God e sua equipe, ganhará uma nova casa — e alcance global — na Netflix.

Segundo a Variety, a partir de 1º de junho, a plataforma passará a transmitir o programa ao vivo todos os dias, disponibilizando-o para assinantes em todo o mundo. A atração se tornará o primeiro programa diário ao vivo do serviço de streaming, exibido nos dias de semana a partir das 6h da manhã (horário da costa leste dos Estados Unidos) - geralmente uma ou duas horas a menos em relação ao horário de Brasília.

A transmissão contará com quase três horas contínuas de programação, reunindo comentários de Charlamagne e dos coapresentadores DJ Envy, Jess Hilarious e Loren LoRosa, além de entrevistas com convidados. Enquanto a versão radiofônica seguirá incluindo intervalos comerciais tradicionais, a exibição na Netflix oferecerá uma experiência ininterrupta, com pausas substituídas por conteúdos exclusivos, como bastidores e discussões estendidas.

Versão em podcast

A versão em vídeo do podcast já havia migrado para a Netflix em janeiro de 2026, quando os episódios completos deixaram de ser disponibilizados no YouTube — o que gerou reação negativa de parte dos fãs, que perderam acesso gratuito ao conteúdo. A mudança integrou um acordo mais amplo de licenciamento entre a iHeartMedia e a Netflix, garantindo exclusividade na distribuição de versões em vídeo de diversos podcasts. Até então, os episódios eram disponibilizados na plataforma após a transmissão no rádio; agora, passam a ser exibidos em tempo real, segundo a Variety.

Em comunicado, Charlamagne Tha God destacou o alcance global do novo formato: “Vocês entendem o que significa ‘ao vivo globalmente’? Manhã em Nova York, tarde no Reino Unido e em Gana, noite em outras regiões do mundo. O cenário da mídia está sempre evoluindo, mas uma coisa permanece: a força da programação ao vivo. Isso explica por que ‘The Breakfast Club’ se mantém relevante há tanto tempo. Estamos construindo algo poderoso — conversa em tempo real, comunidade real, em escala global.”

Produzido pela rádio Power 105.1/WWPR-FM, de Nova York, o programa continuará sendo distribuído nacionalmente nos Estados Unidos pela Premiere Networks, alcançando mais de 100 estações de rádio, além do aplicativo iHeartRadio. Os direitos e a distribuição do áudio permanecem com a iHeartMedia, e reprises também seguem disponíveis em plataformas de podcast como Spotify e Apple Podcasts.

Netflix em podcasts

A entrada da Netflix no universo de podcasts ganhou força no último ano com aquisições de programas de empresas como iHeartMedia, Spotify e Barstool, além da produção de conteúdos originais como “The Pete Davidson Show” e o futuro “We’re Back! With Brian Williams”.

Em dezembro de 2025, a iHeartMedia renovou o contrato com Charlamagne (nome real Lenard McKelvey) por mais cinco anos. Lançado em 2010, “The Breakfast Club” é considerado pela empresa como um dos programas matinais de hip-hop e R&B mais influentes e populares da atualidade.

Ao longo dos anos, o programa recebeu convidados como os ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden, a então vice-presidente Kamala Harris, além de nomes da música e entretenimento como Jay-Z, Cardi B, Kendrick Lamar, Kevin Hart, Snoop Dogg, Lizzo, Will Smith e Alicia Keys. A equipe também comanda o “Weekends with The Breakfast Club”, edição semanal de três horas com rankings musicais e entrevistas. Em 2020, Charlamagne Tha God e o programa foram incluídos no Hall da Fama do Rádio.