Quem sai do BBB 26 amanhã? Parcial atualizada aponta favorito à eliminação

Formado na sexta-feira, 17, o último Paredão do BBB 26 vai definir quem não chega à Grande Final do reality. Ana Paula, Leandro Boneco e Milena disputam a permanência na casa, com eliminação marcada para este domingo, 19.

O Paredão foi consequência direta da Prova do Finalista: Juliano Floss venceu o desafio e garantiu sua vaga no top 3, enviando automaticamente os outros participantes à disputa.

Na nova parcial, Leandro Boneco segue como o mais cotado para deixar o programa.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 17h30 deste sábado, 18, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica vantagem clara para a eliminação de Leandro.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 18,17% x Leandro 38,06% x Milena 43,77%

YouTube: Ana Paula 11,45% x Leandro 56,50% x Milena 31,94%

X (Twitter): Ana Paula 7,18% x Leandro 70,92% x Milena 21,89%

Instagram: Ana Paula 3,50% x Leandro 61,69% x Milena 34,81%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7,38% x Leandro 63,04% x Milena 29,55%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 55,54%, seguido por Milena, com 33,82%, e Ana Paula, com 10,61%.

O levantamento soma 3.845.837 votos.

Na parcial anterior (15h), Leandro tinha 55,69%. Agora, aparece com 55,54%, uma leve oscilação de 0,15 ponto percentual para baixo, mas segue na liderança da eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.