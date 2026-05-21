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Virada Cultural de São Paulo é segura? Veja o esquema de segurança e o protocolo contra assédio

Mega evento acontecerá nos dias 23 e 24 de maio, sábado e domingo, com 21 palcos espalhados por várias regiões da capital paulista

Virada Cultural: show no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo (Victor Moriyama/SMC/Divulgação)

Virada Cultural: show no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo (Victor Moriyama/SMC/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17h23.

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A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 21, uma operação especial de segurança para a edição 2026 da Virada Cultural, marcada para os dias 23 e 24 de maio. O esquema contará com 9 mil profissionais mobilizados em diferentes regiões da capital, entre eles 4.200 policiais militares, 2.800 agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e 2 mil seguranças privados.

A atuação da GCM terá ampliação de efetivo e de veículos em comparação com a edição anterior. Serão 2.800 guardas e 712 viaturas em operação, número que representa crescimento de 47% no contingente e de 24% na frota utilizada em relação à edição de 2025, segundo o comunicado.

A área central da cidade concentrará a maior parte das equipes, com 800 agentes e 256 viaturas. O reforço da Diária Especial de Atividade Complementar (DEAC) e equipes de apoio reunirá 766 agentes e 60 veículos. Na Zona Sul estarão distribuídos 556 GCMs e 180 viaturas. A Zona Leste terá 430 agentes e 132 veículos. Já a Zona Norte contará com 132 guardas e 44 viaturas, enquanto a Zona Oeste terá 116 agentes e 40 veículos.

Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

Como serão as ações de monitoramento?

O monitoramento da operação para a Virada Cultural ocorrerá com suporte do Smart Sampa, sistema de videomonitoramento da capital paulista que reúne mais de 50 mil câmeras integradas. O acompanhamento em tempo real abrangerá os 21 palcos do evento e outros espaços culturais durante as 24 horas de programação.

A corporação também empregará drones operados pela equipe da Dronepol para reforçar as ações de vigilância durante os shows e atividades culturais. O atendimento ao público terá equipes bilíngues preparadas para comunicação em inglês, francês, espanhol, italiano, libanês, japonês e russo.

“Mais uma vez vamos garantir que a segurança da Virada Cultural seja a melhor possível. A Virada já é símbolo da pluralidade da cidade de São Paulo e reúne milhões de pessoas em todas as as regiões da capital. Por isso, utilizaremos toda a estrutura operacional e tecnológica disponível para que o público possa aproveitar o evento com tranquilidade”, afirmou a secretária municipal de Segurança Urbana, Juliana Bussacos.

As ações previstas incluem patrulhamento ostensivo, medidas preventivas, proteção ao patrimônio público, atendimento à população, prisões em flagrante e captura de pessoas procuradas pela Justiça.

No Vale do Anhangabaú, um dos pontos com maior circulação de público, haverá uma estrutura específica de apoio e segurança. O espaço receberá o Smart Bus, unidade móvel de monitoramento tecnológico e suporte operacional.

Apoio às mulheres vítimas de violência

O local também contará com equipes do programa Guardiã Maria da Penha, destinado ao atendimento de mulheres vítimas de violência, e do projeto Guardião do Coração, que utiliza viaturas equipadas com desfibriladores e agentes capacitados para primeiros socorros em casos de parada cardiorrespiratória.

Em parceria com o Governo do Estado, o ônibus SP Por Todas também ficará no Vale do Anhangabaú para acolhimento e orientação de mulheres. A estrutura terá ainda uma unidade móvel da Delegacia de Defesa da Mulher para ampliar o atendimento especializado ao longo do evento.

Atrações em 21 palcos e 24h de shows

A Virada Cultural 2026 terá 1,2 mil atrações gratuitas espalhadas por 21 palcos, sendo cinco localizados no Centro e 16 distribuídos pelos bairros da cidade. Mais de 200 espaços culturais participarão da programação.

A estimativa da organização é receber 4,8 milhões de pessoas nas 24 horas de atividades. A expectativa econômica é movimentar mais de R$ 500 milhões e gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos na capital paulista.

Com o tema “Festival dos Festivais”, a programação reunirá da Virada Cultural apresentações musicais, espetáculos de teatro, dança, circo, literatura, humor, cultura popular e atrações internacionais. O evento também prevê ações de acessibilidade e inclusão em diferentes atividades.

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