'Homem-Aranha' domina bilheteria do fim de semana nos EUA e 'O Fim da Rua' estreia em 3º lugar

O novo filme do Tom Holland acaba de alcançar uma marca que poucos filmes conseguiram atingir. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" ultrapassou US$ 2 bilhões em bilheteria mundial em apenas 17 dias, consolidando o longa como o maior sucesso da história da Sony Pictures. O filme ainda mantém a liderança nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá.

Segundo filme mais rápido a chegar aos US$ 2 bilhões

O novo capítulo estrelado por Tom Holland terminou seu terceiro fim de semana com US$ 70 milhões na América do Norte. O resultado elevou a bilheteria doméstica para US$ 785,8 milhões. No mercado internacional, o filme soma cerca de US$ 1,24 bilhão, segundo o Box Office Mojo.

Com US$ 2,02 bilhões acumulados mundialmente, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" se tornou apenas o oitavo filme da história a ultrapassar a barreira dos US$ 2 bilhões.

O longa também chegou à marca em 17 dias, ficando atrás apenas de "Vingadores: Ultimato" (2019), que precisou de 11 dias para atingir o mesmo patamar.

O desempenho internacional tem sido decisivo para o resultado. A China já responde por cerca de US$ 210 milhões, enquanto França, Reino Unido, México e Brasil também aparecem entre os principais mercados da produção.

Confira o ranking mundial de 2026:

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" — US$ 2,02 bilhões "A Odisseia" — US$ 1,2 bilhão "Toy Story 5" — US$ 1,1 bilhão "Michael" — US$ 1,01 bilhão "Super Mario Galaxy: O Filme" — US$ 1,01 bilhão "O Diabo Veste Prada 2" — US$ 691 milhões "Devoradores de Estrelas" — US$ 684 milhões "Pegasus 3" — US$ 656 milhões "Obsessão" — US$ 495 milhões "Minions & Monstros" — US$ 492 milhões

'Um Novo Dia' mira novos recordes nos Estados Unidos

A bilheteria doméstica também coloca "Homem-Aranha: Um Novo Dia" em uma posição histórica. Com US$ 785,8 milhões, o filme já está entre as maiores arrecadações de todos os tempos na América do Norte, de acordo com o Box Office Mojo.

O resultado do terceiro fim de semana foi o segundo maior da história para um filme nesse estágio, atrás apenas de "Star Wars: O Despertar da Força" (2015), que registrou US$ 90,2 milhões em seu terceiro fim de semana.

'A Odisseia' mantém força

O épico de Christopher Nolan permaneceu na segunda colocação com US$ 23,2 milhões no mercado doméstico. O resultado elevou sua bilheteria nos Estados Unidos para US$ 504,6 milhões.

No mundo, "A Odisseia" já soma aproximadamente US$ 1,2 bilhão, mantendo uma trajetória forte mesmo após cinco semanas em cartaz, segundo o Box Office Mojo.

'O Fim da Rua' estreia em terceiro

"O Fim da Rua" chegou aos cinemas em segundo plano na disputa pelos holofotes. O filme de David Robert Mitchell, estrelado por Anne Hathaway e Ewan McGregor, arrecadou US$ 21 milhões em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos e Canadá.

No mercado internacional, a produção acrescentou aproximadamente US$ 26 milhões, chegando a US$ 47 milhões mundialmente em sua estreia, de acordo com o Box Office Mojo.

O resultado colocou o longa na terceira posição da bilheteria norte-americana, atrás de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "A Odisseia".

Com orçamento estimado em US$ 85 milhões, "O Fim da Rua" terá pela frente a missão de sustentar o desempenho nas próximas semanas para ampliar sua arrecadação.

Outros filmes fecham o top 10

A disputa pelo público também contou com "Patrulha Canina: O Filme dos Dinossauros", que abriu com US$ 20,5 milhões nos Estados Unidos e alcançou US$ 69 milhões mundialmente. O longa infantil recebeu nota A no CinemaScore, sinalizando uma recepção inicial favorável entre o público.

O resultado do fim de semana também reforça o momento positivo da bilheteria norte-americana em 2026. O verão já acumula cerca de US$ 4,2 bilhões, ficando 5,7% acima do mesmo período de 2019 e 19,4% à frente de 2025, segundo o Box Office Mojo.

Confira a bilheteria do fim de semana nos Estados Unidos e Canadá: