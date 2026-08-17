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'Homem-Aranha' domina bilheteria do fim de semana nos EUA e 'O Fim da Rua' estreia em 3º lugar

Longa da Marvel chega à oitava maior marca da história do cinema mundial e mantém liderança nos cinemas norte-americanos

Bilheteria: Terceiro fim de semana leva o novo filme do Homem-Aranha a US$ 2,02 bilhões, enquanto "O Fim da Rua" estreia com US$ 21 milhões nos EUA. (Divulgação / Bad Robot Productions)

Bilheteria: Terceiro fim de semana leva o novo filme do Homem-Aranha a US$ 2,02 bilhões, enquanto "O Fim da Rua" estreia com US$ 21 milhões nos EUA. (Divulgação / Bad Robot Productions)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18h43.

Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 20h39.

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O novo filme do Tom Holland acaba de alcançar uma marca que poucos filmes conseguiram atingir. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" ultrapassou US$ 2 bilhões em bilheteria mundial em apenas 17 dias, consolidando o longa como o maior sucesso da história da Sony Pictures. O filme ainda mantém a liderança nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá.

Segundo filme mais rápido a chegar aos US$ 2 bilhões

O novo capítulo estrelado por Tom Holland terminou seu terceiro fim de semana com US$ 70 milhões na América do Norte. O resultado elevou a bilheteria doméstica para US$ 785,8 milhões. No mercado internacional, o filme soma cerca de US$ 1,24 bilhão, segundo o Box Office Mojo.

Com US$ 2,02 bilhões acumulados mundialmente, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" se tornou apenas o oitavo filme da história a ultrapassar a barreira dos US$ 2 bilhões.

O longa também chegou à marca em 17 dias, ficando atrás apenas de "Vingadores: Ultimato" (2019), que precisou de 11 dias para atingir o mesmo patamar.

O desempenho internacional tem sido decisivo para o resultado. A China já responde por cerca de US$ 210 milhões, enquanto França, Reino Unido, México e Brasil também aparecem entre os principais mercados da produção.

Confira o ranking mundial de 2026:

  1. "Homem-Aranha: Um Novo Dia"US$ 2,02 bilhões
  2. "A Odisseia"US$ 1,2 bilhão
  3. "Toy Story 5"US$ 1,1 bilhão
  4. "Michael"US$ 1,01 bilhão
  5. "Super Mario Galaxy: O Filme"US$ 1,01 bilhão
  6. "O Diabo Veste Prada 2"US$ 691 milhões
  7. "Devoradores de Estrelas"US$ 684 milhões
  8. "Pegasus 3"US$ 656 milhões
  9. "Obsessão"US$ 495 milhões
  10. "Minions & Monstros"US$ 492 milhões

'Um Novo Dia' mira novos recordes nos Estados Unidos

A bilheteria doméstica também coloca "Homem-Aranha: Um Novo Dia" em uma posição histórica. Com US$ 785,8 milhões, o filme já está entre as maiores arrecadações de todos os tempos na América do Norte, de acordo com o Box Office Mojo.

O resultado do terceiro fim de semana foi o segundo maior da história para um filme nesse estágio, atrás apenas de "Star Wars: O Despertar da Força" (2015), que registrou US$ 90,2 milhões em seu terceiro fim de semana.

'A Odisseia' mantém força

O épico de Christopher Nolan permaneceu na segunda colocação com US$ 23,2 milhões no mercado doméstico. O resultado elevou sua bilheteria nos Estados Unidos para US$ 504,6 milhões.

No mundo, "A Odisseia" já soma aproximadamente US$ 1,2 bilhão, mantendo uma trajetória forte mesmo após cinco semanas em cartaz, segundo o Box Office Mojo.

'O Fim da Rua' estreia em terceiro

 "O Fim da Rua" chegou aos cinemas em segundo plano na disputa pelos holofotes. O filme de David Robert Mitchell, estrelado por Anne Hathaway e Ewan McGregor, arrecadou US$ 21 milhões em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos e Canadá.

No mercado internacional, a produção acrescentou aproximadamente US$ 26 milhões, chegando a US$ 47 milhões mundialmente em sua estreia, de acordo com o Box Office Mojo.

O resultado colocou o longa na terceira posição da bilheteria norte-americana, atrás de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "A Odisseia".

Com orçamento estimado em US$ 85 milhões, "O Fim da Rua" terá pela frente a missão de sustentar o desempenho nas próximas semanas para ampliar sua arrecadação.

Outros filmes fecham o top 10

A disputa pelo público também contou com "Patrulha Canina: O Filme dos Dinossauros", que abriu com US$ 20,5 milhões nos Estados Unidos e alcançou US$ 69 milhões mundialmente. O longa infantil recebeu nota A no CinemaScore, sinalizando uma recepção inicial favorável entre o público.

O resultado do fim de semana também reforça o momento positivo da bilheteria norte-americana em 2026. O verão já acumula cerca de US$ 4,2 bilhões, ficando 5,7% acima do mesmo período de 2019 e 19,4% à frente de 2025, segundo o Box Office Mojo.

Confira a bilheteria do fim de semana nos Estados Unidos e Canadá:

  1. "Homem-Aranha: Um Novo Dia": US$ 48,29 milhões no fim de semana;
  2. "A Odisseia": US$ 23,2 milhões no fim de semana;
  3. "O Fim da Rua": US$ 21 milhões na estreia no fim de semana;
  4. "Patrulha Canina: O Filme dos Dinossauros": US$ 20,5 milhões no fim de semana;
  5. "Katseye: Wild Hearts": US$ 3,95 milhões no fim de semana;
  6. "Six: The Musical Live!": US$ 3 milhões no fim de semana;
  7. "À Beira da Guerra": US$ 2,68 milhões no fim de semana;
  8. "Toy Story 5": US$ 2,3 milhões no fim de semana;
  9. "Só Por Uma Noite": US$ 2 milhões no fim de semana;
  10. "Vishwanath & Sons": US$ 1.634,00 no fim de semana. 
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