'Lanternas', da HBO Max, usa Barack Obama para entregar uma das melhores piadas do 1º episódio

O primeiro episódio de "Lanternas" encontrou uma maneira bastante improvável de transformar Barack Obama em uma peça importante de uma investigação envolvendo alienígenas. A referência aparece durante uma das cenas mais divertidas da estreia e rapidamente virou assunto entre os fãs da nova série da DC.

A sequência acontece quando Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, tenta descobrir se um homem suspeito é realmente um morador do interior de Nebraska. Para isso, o Lanterna Verde recorre a perguntas aparentemente banais sobre a cultura e a política dos Estados Unidos.

A pergunta sobre Barack Obama

Durante o interrogatório, Hal questiona o homem sobre Barack Obama, que havia sido presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017.

O suspeito responde de maneira excessivamente neutra, apresentando informações básicas sobre Obama. Ele menciona que o político foi o 44º presidente do país e cita a controvérsia envolvendo sua certidão de nascimento.

Para Hal, a resposta soa estranha. O personagem então dispara uma pergunta que se tornou uma das frases mais comentadas do episódio: como alguém do interior de Nebraska poderia ter uma opinião tão limitada sobre Barack Hussein Obama?

Para ele, um homem daquele perfil teria opiniões muito mais fortes sobre o ex-presidente, especialmente considerando o contexto político dos Estados Unidos naquele período. Por isso, ele chega à conclusão de que o interrogado era um alienígena.

Sobre o que é 'Lanternas'?

A trama acompanha Hal Jordan, um experiente Lanterna Verde interpretado por Kyle Chandler, e John Stewart, um novo integrante da Tropa dos Lanternas Verdes vivido por Aaron Pierre.

Os dois são enviados para investigar um assassinato ocorrido no coração dos Estados Unidos. O caso, inicialmente terrestre, começa a revelar conexões com uma ameaça de escala cósmica.

A proposta combina investigação criminal, ficção científica e elementos de super-heróis. A relação entre Hal e John também será central. O veterano está em uma fase avançada de sua carreira e passa a preparar o jovem Stewart para assumir responsabilidades dentro da Tropa.

Quando sai o segundo episódio da série?

O segundo episódio de "Lanternas" vai ao ar no próximo domingo, 23, às 22h. A produção terá oito episódios, lançados semanalmente na HBO e na HBO Max.

Confira o calendário:

Episódio 1: 16 de agosto de 2026

16 de agosto de 2026 Episódio 2: 23 de agosto de 2026

23 de agosto de 2026 Episódio 3: 30 de agosto de 2026

30 de agosto de 2026 Episódio 4: 6 de setembro de 2026

6 de setembro de 2026 Episódio 5: 13 de setembro de 2026

13 de setembro de 2026 Episódio 6: 20 de setembro de 2026

20 de setembro de 2026 Episódio 7: 27 de setembro de 2026

27 de setembro de 2026 Episódio 8 (final): 4 de outubro de 2026

'Lanternas' faz parte do novo Universo DC?

Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".

A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.

Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.

É preciso assistir a outros filmes e séries antes?

Apesar de ser parte do DCU, a história da série foi construída para acompanhar a investigação de Hal e John. O espectador pode conhecer os protagonistas e o funcionamento dos Lanternas a partir da própria produção.

Para quem deseja acompanhar todas as conexões, assistir a "Superman" ajuda a entender quem é Guy Gardner e como os Lanternas já estão inseridos na realidade do novo DCU.

Já "Pacificador" amplia a presença de Guy Gardner nesse universo, embora a trama de "Lanternas" tenha sua própria investigação.