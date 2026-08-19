Jennie anuncia EP solo em meio a burburinho sobre o BLACKPINK

Jennie: cantora foi a primeira do BLACKPINK a estrear como solista (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 18h34.
Jennie, integrante do grupo feminino de K-pop BLACKPINK, anunciou nesta quarta-feira, 19, o lançamento de um EP solo para o fim de agosto. A informação foi confirmada pela OA Entertainment, agência que cuida da carreira da artista fora do grupo, que acrescedntou que a cantora "acelerou os preparativos" para o retorno.
Jennie vem acompanhando seu sucesso em "Dracula (Remix)", parceria com Tame Impala que chegou ao 5º lugar da Billboard Hot 100, cravando a melhor marca da carreira dela nos Estados Unidos. Como prévia do novo trabalho, ela já lançou o single "Less Than a Lover".
A cantora foi a primeira do BLACKPINK a estrear como solista, em 2018, com o single-álbum "Solo", certificado platina na Coreia do Sul. O reconhecimento internacional veio só em 2023, com a participação na série "The Idol", da HBO, e a faixa "One of the Girls", composta por The Weeknd para a trilha sonora.
O anúncio acontece dias depois de fãs do BLACKPINK reclamarem da comemoração dos dez anos do grupo. A live promovida pela YG Entertainment para marcar a data foi criticada por parecer improvisada e com pouco investimento. A relação entre o quarteto e a agência mudou após a renovação de contrato, que passou a permitir que cada integrante assinasse com outras empresas para tocar sua carreira solo.