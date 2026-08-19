Shakira e Christina Aguilera têm shows cancelados em Abu Dhabi por conta da guerra no Oriente Médio

Os shows de Shakira e Christina Aguilera, previstos para setembro e novembro, respectivamente, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foram cancelados na terça-feira, 18, por conta da guerra.

Desde que a ofensiva conjunta de Israel e EUA contra o Irã começou, em 28 de fevereiro, o país se tornou um dos principais alvos das retaliações de Teerã. Segundo o governo, mais de 3 mil mísseis e drones já foram disparados contra o território. A maior parte foi interceptada, mas parte da infraestrutura chegou a ser atingida.

Os ataques perderam intensidade nos últimos meses, porém não cessaram. Na própria terça-feira, o Ministério da Defesa informou que o Irã lançou dois mísseis balísticos contra embarcações, que caíram no mar sem causar danos.

Foi nesse cenário que os organizadores do Offlimits, que aconteceria em 21 de novembro com show de Shakira, decidiram cancelar a edição de 2026. Em comunicado, disseram esperar "reorganizar o Offlimits em 2027", sem detalhar os motivos da decisão. A promessa é devolver o dinheiro de quem já havia comprado ingresso.

O mesmo caminho seguiu o show solo de Christina Aguilera, previsto para 25 de setembro. A Ticketmaster, responsável pela venda dos ingressos, confirmou o cancelamento à imprensa local, também sem indicar uma nova data.

Os dois eventos já vinham sendo empurrados no calendário por causa da guerra, que afeta tanto a segurança quanto o tráfego aéreo na região. O Offlimits estava programado originalmente para 4 de abril, e o show de Aguilera, para 24 de abril, ambos adiados antes de serem cancelados de vez.