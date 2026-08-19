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2ª temporada de 'Stranger Things: Histórias de 85' ganha data e primeiras imagens

Spin-off animado da Netflix retorna poucos meses após a estreia da primeira temporada com novos mistérios em Hawkins

'Histórias de 85': animação derivada de 'Stranger Things' ganha novos episódios em setembro (Netflix/Divulgação)

'Histórias de 85': animação derivada de 'Stranger Things' ganha novos episódios em setembro (Netflix/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16h24.

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A Netflix definiu a estreia da 2ª temporada de "Stranger Things: Histórias de 85" para 17 de setembro e revelou as primeiras imagens oficiais dos novos episódios.

A animação retoma a história iniciada na primeira temporada, lançada em abril, e mostra o retorno de Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max e Nikki diante de novos mistérios em Hawkins.

Primeiras imagens mostram novos mistérios em Hawkins

As imagens oficiais destacam o reencontro dos protagonistas e reforçam o clima de suspense da nova temporada.

Além de cenas do grupo investigando os acontecimentos, elas sugerem a presença das novas criaturas sobrenaturais e oferecem um primeiro olhar para ambientes inéditos que serão explorados nos episódios.

O que acontece na 2ª temporada de 'Stranger Things: Histórias de 85'?

A história se passa cerca de cinco meses após os acontecimentos da primeira temporada. Enquanto o grupo tenta retomar a rotina em Hawkins, uma série de fenômenos sobrenaturais volta a ameaçar a cidade. Entre os acontecimentos estão o surgimento de flores misteriosas, aparições fantasmagóricas e uma infestação de criaturas chamadas hate sprites.

As imagens divulgadas pela Netflix mostram os protagonistas reunidos durante a investigação desses eventos e revelam alguns dos novos cenários da animação, incluindo uma mina em Hawkins, local que passa a fazer parte da trama.

Diante da nova ameaça, o Clube dos Investigadores de Hawkins (HIC) precisará descobrir a origem dos fenômenos antes que um novo portal para o Mundo Invertido seja aberto.

Quando estreia a nova temporada?

A 2ª temporada de "Stranger Things: Histórias de 85" estreia em 17 de setembro, exclusivamente na Netflix.

Com a nova leva de episódios, a animação amplia o universo de "Stranger Things" ao apresentar novos cenários, criaturas inéditas e mais um mistério ligado ao Mundo Invertido.

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