O ano de 2026 promete ser um dos mais agitados para o cinema nos últimos tempos, reunindo grandes franquias, adaptações aguardadas e cineastas consagrados.

Com aventuras emocionantes, animações queridas, narrativas épicas e super-heróis, os cinemas devem ser muito frequentados ao longo dos próximos meses.

Veja os filmes mais esperados de 2026:

'28 Anos Depois: O Templo de Ossos' – 15 de janeiro

Sequência da franquia zumbi pós-apocalíptica, esta produção segue personagens em um mundo devastado pelo vírus da raiva, enfrentando violência e dilemas enquanto tentam sobreviver em um cenário hostil.

Uma família encontra uma múmia ancestral, causando uma aventura sobrenatural que mistura terror e suspense.

Elenco: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy

Diretor: Lee Cronin

'Michael' – 23 de abril

O filme mergulha na vida e carreira de Michael Jackson, abordando momentos emblemáticos do artista e buscando capturar o impacto cultural de sua música e personalidade.

Elenco: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller

Diretor: Antoine Fuqua

'O Diabo Veste Prada 2' - 30 de abril

Miranda Priestly volta as telonas, dessa vez enfrentando o desafio de manter sua carreira em um momento em que o jornalismo impresso perde força, colocando-a em rota com Emily Charlton.

Elenco: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt

Diretor: David Frankel

'Mortal Kombat 2' - 7 de maio

Os campeões favoritos dos fãs, agora com Johnny Cage, se enfrentam na batalha final para derrotar o domínio sombrio de Shao Kahn, que ameaça a existência do Earthrealm.

Elenco: Karl Urban, Hiroyuki Sanada, Tati Gabrielle

Diretor: Simon McQuoid 'Star Wars: O Mandaloriano e Grogu' - 21 de maio Novo filme do universo de Star Wars acompanha o caçador de recompensas solitário, o Mandaloriano Din Djarin e seu aprendiz Grogu, embarcando em uma nova e emocionante aventura. Elenco: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White

Diretor: Jon Favreau 'Se eu Fosse Você 3' - 4 de junho Após duas décadas da última troca de corpo, Claudio e Helena estão vivendo uma fase bem diferente, agora a filha Bia crescida. Elenco: Tony Ramos, Glória Pires, Maria Gladys

Diretor: Anita Barbosa

'Dia D' - 11 de junho

O longa abordará a chegada de OVNIs e outros seres extraterrestes ao planeta, e como eles vão se conectar com os humanos. Elenco: Josh O'Connor, Eve Hewson, Emily Blunt

Diretor: Steven Spielberg 'Toy Story 5' - 19 de junho A Pixar retorna às telonas com mais uma sequência de Toy Story, em que os brinquedos enfrentam uma nova e grande ameaça trazida pela tecnologia. Elenco: Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee

Diretor: Andrew Stanton e McKenna Harris

'Supergirl' – 26 de junho

Kara Zor-El, agora como Supergirl, fará uma parceria improvável para combater nesse novo longa da DC.

Elenco: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa

Diretor: Craig Gillespie

'Moana' (live-action) – 9 de julho

O live-action do clássico da Disney acompanha a aventureira Moana e seu vínculo com o semideus Maui em uma jornada musical e cheia de emoção.

Elenco: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, Frankie Adams

Diretor: Thomas Kail

'A Odisseia' – 16 de julho

O longa apresenta Odisseu, rei de Ítaca, que tenta retornar para casa após a Guerra de Troia, enfrentando deuses, monstros míticos (como Ciclope, Sereias, Circe) e desafios divinos enquanto sua esposa Penélope luta para manter seu reino.

Elenco: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland

Diretor: Christopher Nolan

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' – 30 de julho

Peter Parker equilibra sua vida acadêmica com a ameaça de um inimigo poderoso que coloca em risco seus amigos e tudo o que ele ama.

Elenco: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink

Diretor: Destin Daniel Cretton

'Resident Evil' - 17 de setembro

Um entregador de órgãos atropela uma mulher nas Montanhas Arklay e se envolve em um surto zumbi e criaturas mutantes.

Elenco: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry

Diretor: Zach Cregger

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' - 19 de novembro

O novo filme da saga foca no jovem Haymitch e sua vitória no Jogos Vorazes.

Elenco: Joseph Zada, Elle Fanning, Ralph Fiennes

Diretor: Francis Lawrence

'Nárnia: O Sobrinho do Mago' - 26 de novembro

Novo filme foca em eventos no universo de Nárnia antes de Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia nascerem.

Elenco: Meryl Streep, Daniel Craig, Emma Mackey

Diretor: Greta Gerwig

'Duna: Parte Três' - 17 dezembro

Terceiro e último filme da franquia se passa 12 anos após a vitória de Paul Atreides, mostrando-o como Imperador. Apesar disso, o personagem vive atormentado pela jihad que desencadeou.

Elenco: Timothée Chalamet, Zendaya, Robert Pattinson

Diretor: Denis Villeneuve

'Vingadores: Doutor Destino' – 18 de dezembro

Nesse novo filme dos Vingadores, os heróis do Universo Marvel enfrentam Doutor Destino em uma batalha épica.