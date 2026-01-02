Filmes: sequências, reboots e histórias inéditas devem movimentar as salas ao longo do ano (Disney/Pixar/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14h32.
O ano de 2026 promete ser um dos mais agitados para o cinema nos últimos tempos, reunindo grandes franquias, adaptações aguardadas e cineastas consagrados.
Com aventuras emocionantes, animações queridas, narrativas épicas e super-heróis, os cinemas devem ser muito frequentados ao longo dos próximos meses.
Sequência da franquia zumbi pós-apocalíptica, esta produção segue personagens em um mundo devastado pelo vírus da raiva, enfrentando violência e dilemas enquanto tentam sobreviver em um cenário hostil.
Elenco: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Aaron Taylor-Johnson
Diretor: Nia DaCosta
Uma história de amor que tem como cenário os pântanos de Yorkshire, na Inglaterra, e explora o relacionamento intenso e destrutivo entre Heathcliff e Catherine Earnshaw.
Elenco: Jacob Elordi, Margot Robbie, Alison Oliver
Diretor: Emerald Fennell
Um novo Ghostface aparece para aterrizar a vida de Sidney Prescott de novo. O assassino chega agora na pacata cidade onde Prescott cria sua filha, novo alvo do terror do serial killer.
Para proteger sua família, Sidney vai enfrentar os horrores e traumas do passado para dar fim a essa perseguição para sempre.
Elenco: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette
Diretor: Kevin Williamson
Após derrotar Bowser, Mario e seus amigos se reúnem novamente para impedir os planos malignos de Wario e Bowser Jr., que se uniram para dominar o mundo.
Elenco: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black
Diretor: Aaron Horvath e Michael Jelenic
Uma família encontra uma múmia ancestral, causando uma aventura sobrenatural que mistura terror e suspense.
Elenco: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy
Diretor: Lee Cronin
O filme mergulha na vida e carreira de Michael Jackson, abordando momentos emblemáticos do artista e buscando capturar o impacto cultural de sua música e personalidade.
Elenco: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller
Diretor: Antoine Fuqua
Miranda Priestly volta as telonas, dessa vez enfrentando o desafio de manter sua carreira em um momento em que o jornalismo impresso perde força, colocando-a em rota com Emily Charlton.
Elenco: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt
Diretor: David Frankel
Os campeões favoritos dos fãs, agora com Johnny Cage, se enfrentam na batalha final para derrotar o domínio sombrio de Shao Kahn, que ameaça a existência do Earthrealm.
Elenco: Karl Urban, Hiroyuki Sanada, Tati Gabrielle
Diretor: Simon McQuoid
Novo filme do universo de Star Wars acompanha o caçador de recompensas solitário, o Mandaloriano Din Djarin e seu aprendiz Grogu, embarcando em uma nova e emocionante aventura.
Elenco: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White
Diretor: Jon Favreau
Após duas décadas da última troca de corpo, Claudio e Helena estão vivendo uma fase bem diferente, agora a filha Bia crescida.
Elenco: Tony Ramos, Glória Pires, Maria Gladys
Diretor: Anita Barbosa
O longa abordará a chegada de OVNIs e outros seres extraterrestes ao planeta, e como eles vão se conectar com os humanos.
Elenco: Josh O'Connor, Eve Hewson, Emily Blunt
Diretor: Steven Spielberg
A Pixar retorna às telonas com mais uma sequência de Toy Story, em que os brinquedos enfrentam uma nova e grande ameaça trazida pela tecnologia.
Elenco: Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee
Diretor: Andrew Stanton e McKenna Harris
Kara Zor-El, agora como Supergirl, fará uma parceria improvável para combater nesse novo longa da DC.
Elenco: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa
Diretor: Craig Gillespie
O live-action do clássico da Disney acompanha a aventureira Moana e seu vínculo com o semideus Maui em uma jornada musical e cheia de emoção.
Elenco: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, Frankie Adams
Diretor: Thomas Kail
O longa apresenta Odisseu, rei de Ítaca, que tenta retornar para casa após a Guerra de Troia, enfrentando deuses, monstros míticos (como Ciclope, Sereias, Circe) e desafios divinos enquanto sua esposa Penélope luta para manter seu reino.
Elenco: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland
Diretor: Christopher Nolan
Peter Parker equilibra sua vida acadêmica com a ameaça de um inimigo poderoso que coloca em risco seus amigos e tudo o que ele ama.
Elenco: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink
Diretor: Destin Daniel Cretton
Um entregador de órgãos atropela uma mulher nas Montanhas Arklay e se envolve em um surto zumbi e criaturas mutantes.
Elenco: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry
Diretor: Zach Cregger
O novo filme da saga foca no jovem Haymitch e sua vitória no Jogos Vorazes.
Elenco: Joseph Zada, Elle Fanning, Ralph Fiennes
Diretor: Francis Lawrence
Novo filme foca em eventos no universo de Nárnia antes de Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia nascerem.
Elenco: Meryl Streep, Daniel Craig, Emma Mackey
Diretor: Greta Gerwig
Terceiro e último filme da franquia se passa 12 anos após a vitória de Paul Atreides, mostrando-o como Imperador. Apesar disso, o personagem vive atormentado pela jihad que desencadeou.
Elenco: Timothée Chalamet, Zendaya, Robert Pattinson
Diretor: Denis Villeneuve
Nesse novo filme dos Vingadores, os heróis do Universo Marvel enfrentam Doutor Destino em uma batalha épica.
Elenco: Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Chris Hemsworth
Diretor: Anthony Russo e Joe Russo