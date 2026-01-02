Pop

Cinema em 2026: veja os lançamentos que já estão criando expectativa

De Toy Story 5 a Vingadores, confira os filmes mais esperados deste ano

Filmes: sequências, reboots e histórias inéditas devem movimentar as salas ao longo do ano (Disney/Pixar/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14h32.

O ano de 2026 promete ser um dos mais agitados para o cinema nos últimos tempos, reunindo grandes franquias, adaptações aguardadas e cineastas consagrados.

Com aventuras emocionantes, animações queridas, narrativas épicas e super-heróis, os cinemas devem ser muito frequentados ao longo dos próximos meses.

Veja os filmes mais esperados de 2026:

'28 Anos Depois: O Templo de Ossos' – 15 de janeiro

Sequência da franquia zumbi pós-apocalíptica, esta produção segue personagens em um mundo devastado pelo vírus da raiva, enfrentando violência e dilemas enquanto tentam sobreviver em um cenário hostil.

Elenco: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Aaron Taylor-Johnson
Diretor: Nia DaCosta

'O Morro dos Ventos Uivantes' - 12 de fevereiro

Uma história de amor que tem como cenário os pântanos de Yorkshire, na Inglaterra, e explora o relacionamento intenso e destrutivo entre Heathcliff e Catherine Earnshaw.

Elenco: Jacob Elordi, Margot Robbie, Alison Oliver
Diretor: Emerald Fennell

'Pânico 7' - 26 de fevereiro

Um novo Ghostface aparece para aterrizar a vida de Sidney Prescott de novo. O assassino chega agora na pacata cidade onde Prescott cria sua filha, novo alvo do terror do serial killer.

Para proteger sua família, Sidney vai enfrentar os horrores e traumas do passado para dar fim a essa perseguição para sempre.

Elenco: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette
Diretor: Kevin Williamson

'Super Mario Galaxy': O Filme - 02 de abril

Após derrotar Bowser, Mario e seus amigos se reúnem novamente para impedir os planos malignos de Wario e Bowser Jr., que se uniram para dominar o mundo.

Uma família encontra uma múmia ancestral, causando uma aventura sobrenatural que mistura terror e suspense.

Elenco: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy
Diretor: Lee Cronin

'Michael' – 23 de abril

O filme mergulha na vida e carreira de Michael Jackson, abordando momentos emblemáticos do artista e buscando capturar o impacto cultural de sua música e personalidade.

Elenco: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller
Diretor: Antoine Fuqua

'O Diabo Veste Prada 2' - 30 de abril

Miranda Priestly volta as telonas, dessa vez enfrentando o desafio de manter sua carreira em um momento em que o jornalismo impresso perde força, colocando-a em rota com Emily Charlton.

Elenco: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt
Diretor: David Frankel

'Mortal Kombat 2' - 7 de maio

Os campeões favoritos dos fãs, agora com Johnny Cage, se enfrentam na batalha final para derrotar o domínio sombrio de Shao Kahn, que ameaça a existência do Earthrealm.

Elenco: Karl Urban, Hiroyuki Sanada, Tati Gabrielle
Diretor: Simon McQuoid

'Star Wars: O Mandaloriano e Grogu' - 21 de maio

Novo filme do universo de Star Wars acompanha o caçador de recompensas solitário, o Mandaloriano Din Djarin e seu aprendiz Grogu, embarcando em uma nova e emocionante aventura.

Elenco: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White
Diretor: Jon Favreau

'Se eu Fosse Você 3' - 4 de junho

Após duas décadas da última troca de corpo, Claudio e Helena estão vivendo uma fase bem diferente, agora a filha Bia crescida.

Elenco: Tony Ramos, Glória Pires, Maria Gladys
Diretor: Anita Barbosa

'Dia D' - 11 de junho

O longa abordará a chegada de OVNIs e outros seres extraterrestes ao planeta, e como eles vão se conectar com os humanos. 

Elenco: Josh O'Connor, Eve Hewson, Emily Blunt
Diretor: Steven Spielberg

'Toy Story 5' - 19 de junho

A Pixar retorna às telonas com mais uma sequência de Toy Story, em que os brinquedos enfrentam uma nova e grande ameaça trazida pela tecnologia.

Elenco: Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee
Diretor: Andrew Stanton e McKenna Harris

'Supergirl' – 26 de junho

Kara Zor-El, agora como Supergirl, fará uma parceria improvável para combater nesse novo longa da DC.

Elenco: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa
Diretor: Craig Gillespie

'Moana' (live-action) – 9 de julho

O live-action do clássico da Disney acompanha a aventureira Moana e seu vínculo com o semideus Maui em uma jornada musical e cheia de emoção.

Elenco: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, Frankie Adams
Diretor: Thomas Kail

'A Odisseia' – 16 de julho

O longa apresenta Odisseu, rei de Ítaca, que tenta retornar para casa após a Guerra de Troia, enfrentando deuses, monstros míticos (como Ciclope, Sereias, Circe) e desafios divinos enquanto sua esposa Penélope luta para manter seu reino.

Elenco: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland
Diretor: Christopher Nolan

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' – 30 de julho

Peter Parker equilibra sua vida acadêmica com a ameaça de um inimigo poderoso que coloca em risco seus amigos e tudo o que ele ama.

Elenco: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink
Diretor: Destin Daniel Cretton

'Resident Evil' - 17 de setembro

Um entregador de órgãos atropela uma mulher nas Montanhas Arklay e se envolve em um surto zumbi e criaturas mutantes.

Elenco: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry
Diretor: Zach Cregger

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' - 19 de novembro

O novo filme da saga foca no jovem Haymitch e sua vitória no Jogos Vorazes.

Elenco: Joseph Zada, Elle Fanning, Ralph Fiennes
Diretor: Francis Lawrence

'Nárnia: O Sobrinho do Mago' - 26 de novembro

Novo filme foca em eventos no universo de Nárnia antes de Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia nascerem.

Elenco: Meryl Streep, Daniel Craig, Emma Mackey
Diretor: Greta Gerwig

'Duna: Parte Três' - 17 dezembro

Terceiro e último filme da franquia se passa 12 anos após a vitória de Paul Atreides, mostrando-o como Imperador. Apesar disso, o personagem vive atormentado pela jihad que desencadeou. 

Elenco: Timothée Chalamet, Zendaya, Robert Pattinson
Diretor: Denis Villeneuve

'Vingadores: Doutor Destino' – 18 de dezembro

Nesse novo filme dos Vingadores, os heróis do Universo Marvel enfrentam Doutor Destino em uma batalha épica.

Elenco: Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Chris Hemsworth
Diretor: Anthony Russo e Joe Russo

