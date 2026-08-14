HBO Max renova 'Stuart Não Consegue Salvar o Universo' para segunda temporada

A HBO Max confirmou nesta sexta-feira, 14, a renovação da comédia "Stuart Não Consegue Salvar o Universo" para a segunda temporada. A série, produzida pela Warner Bros. Television, é derivada do universo de "The Big Bang Theory" e se tornou o segundo maior lançamento de comédia da história da plataforma.

Criada por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, a produção estreou com boa repercussão de crítica e público.

Além disso, a produção recebeu o selo "Certified Fresh" no Rotten Tomatoes e teve elogios de veículos como NPR, The Wall Street Journal, CBR, TV Line e TheWrap.

A trama acompanha Stuart Bloom, dono de uma loja de quadrinhos, que precisa consertar a realidade depois de quebrar um dispositivo criado por Sheldon e Leonard, o que desencadeia um apocalipse envolvendo múltiplos universos. Ele conta com a ajuda da namorada, Denise, do amigo geólogo Bert e do físico Barry Kripke — e, no caminho, o grupo esbarra em versões alternativas de personagens conhecidos de "The Big Bang Theory".

O elenco é formado por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) e John Ross Bowie (Barry).

Channing Dungey, chairman e CEO do Warner Bros. Television Group e da WBD US Networks, destacou que a série trouxe uma abordagem original para uma franquia consolidada, mantendo a essência que consagrou o programa original.

"Foi uma alegria absoluta ver o público abraçar esta nova fase com tanta paixão, e mal podemos esperar para continuar explorando o multiverso na segunda temporada", disse.

Os episódios da primeira temporada continuam sendo lançados semanalmente, às quintas-feiras, na HBO Max, com o final previsto para 24 de setembro.

Um novo capítulo para a franquia

Após o enorme sucesso de "The Big Bang Theory", que terminou em 2019 após 12 temporadas, a franquia passou a explorar diferentes momentos e personagens de seu universo.

O primeiro derivado foi "Jovem Sheldon", lançado em 2017, que acompanhou a infância de Sheldon Cooper no Texas e se tornou um fenômeno de audiência ao longo de sete temporadas. A série expandiu a história da família Cooper e apresentou personagens que conquistaram o público.

Com o fim de "Jovem Sheldon", a história continuou em "Georgie e Mandy: Seu Primeiro Casamento", em 2024, centrada no irmão mais velho de Sheldon e em sua relação com Mandy enquanto enfrentam os desafios da vida adulta e da criação da filha. A produção manteve o formato de sitcom com plateia e preservou o tom de humor característico da franquia.

Agora, "Stuart Não Consegue Salvar o Universo" amplia esse legado por uma perspectiva diferente. Em vez de revisitar o passado da família Cooper, a série retorna ao grupo original para acompanhar Stuart Bloom em uma aventura que mistura comédia, ficção científica e realidades paralelas, abrindo espaço para novas histórias dentro do universo de 'The Big Bang Theory'.