Jogos Vorazes: Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson vão voltar?

Jogos Vorazes: retorno de Katniss e Peeta é especulado em novo filme (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11h05.
Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, intérpretes de Katniss Everdeen e Peeta Mellark na saga Jogos Vorazes, vão reprisar seus papéis no novo filme Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, previsto para estrear em 20 de novembro de 2026. Embora o filme seja um prelúdio ambientado 24 anos antes dos eventos do primeiro filme, a presença dos dois atores deve ocorrer por meio de uma sequência especial inspirada no epílogo do livro homônimo de Suzanne Collins — em que Katniss e Peeta já estão casados e revisitariam a história de Haymitch Abernathy após os acontecimentos da trilogia original.
O novo longa é baseado no livro Amanhecer na Colheita, publicado em 2025 e centrado nos acontecimentos do 50º Jogos Vorazes, também conhecido como o “Segundo Massacre Quartenário”. A narrativa explora a juventude de Haymitch Abernathy, mentor de Katniss e Peeta nos filmes originais, e retrata sua experiência como tributo em uma edição anterior dos Jogos. Essa abordagem retoma temas clássicos da série, como controle totalitário, manipulação política e resistência individual perante a sociedade opressora de Panem.
Embora os detalhes completos sobre quando e como aparecerão na narrativa ainda não tenham sido totalmente divulgados, há consenso de que a aparição será uma espécie de cena de epílogo, conectando a história pessoal de Katniss e Peeta com o novo arco focado em Haymitch.
A produção de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita já está em andamento e é considerada uma das continuações cinematográficas mais aguardadas da franquia Jogos Vorazes. O primeiro trailer do filme se tornou o segundo maior lançamento de trailer da história da Lionsgate, com 109 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.
Os cinco romances venderam mais de 100 milhões de cópias no mundo todo e foram traduzidos para 52 idiomas. O livro Amanhecer na Colheita vendeu mais de 1,5 milhão de cópias em todo o mundo em sua primeira semana, sendo a maior estreia de qualquer livro de Jogos Vorazes, de Suzane Collins.