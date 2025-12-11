Jogos Vorazes: Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson vão voltar?

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, intérpretes de Katniss Everdeen e Peeta Mellark na saga Jogos Vorazes, vão reprisar seus papéis no novo filme Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, previsto para estrear em 20 de novembro de 2026. Embora o filme seja um prelúdio ambientado 24 anos antes dos eventos do primeiro filme, a presença dos dois atores deve ocorrer por meio de uma sequência especial inspirada no epílogo do livro homônimo de Suzanne Collins — em que Katniss e Peeta já estão casados e revisitariam a história de Haymitch Abernathy após os acontecimentos da trilogia original.

O novo longa é baseado no livro Amanhecer na Colheita, publicado em 2025 e centrado nos acontecimentos do 50º Jogos Vorazes, também conhecido como o “Segundo Massacre Quartenário”. A narrativa explora a juventude de Haymitch Abernathy, mentor de Katniss e Peeta nos filmes originais, e retrata sua experiência como tributo em uma edição anterior dos Jogos. Essa abordagem retoma temas clássicos da série, como controle totalitário, manipulação política e resistência individual perante a sociedade opressora de Panem.

Embora os detalhes completos sobre quando e como aparecerão na narrativa ainda não tenham sido totalmente divulgados, há consenso de que a aparição será uma espécie de cena de epílogo, conectando a história pessoal de Katniss e Peeta com o novo arco focado em Haymitch.

A produção de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita já está em andamento e é considerada uma das continuações cinematográficas mais aguardadas da franquia Jogos Vorazes. O primeiro trailer do filme se tornou o segundo maior lançamento de trailer da história da Lionsgate, com 109 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.

A saga

Os cinco romances venderam mais de 100 milhões de cópias no mundo todo e foram traduzidos para 52 idiomas. O livro Amanhecer na Colheita vendeu mais de 1,5 milhão de cópias em todo o mundo em sua primeira semana, sendo a maior estreia de qualquer livro de Jogos Vorazes, de Suzane Collins.