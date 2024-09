30 anos de 'Friends': 6 curiosidades dos bastidores da série que podem te surpreender

Quem ama séries de comédia provavelmente tem uma quedinha por "Friends", icônico sitcom que divertiu telespectadores ao redor do mundo, influenciou hábitos culturais e se mantém como uma das produções televisivas mais relevantes.

Criada por criada por David Crane e Marta Kauffman, em 1994, a série tornou-se um dos principais símbolos da cultura pop, acompanhando a vida de seis amigos (Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe) em Nova York enquanto enfrentam os desafios da vida adulta.

Mais do que histórias engraçadas e personagens cativantes, a série se tornou um fenômeno por ser um retrato das nuances da juventude nos anos 90 e 2000. Cada personagem de "Friends" refletia diferentes aspectos da sua geração. Rachel Green (Jennifer Aniston) simbolizava a luta pela independência e a busca por identidade, ao deixar uma vida privilegiada para seguir uma carreira. Ross Geller (David Schwimmer) expunha as dificuldades dos relacionamentos modernos por meio de suas desventuras amorosas. Monica Geller (Courteney Cox) representava o perfeccionismo e a pressão para ter sucesso. Chandler Bing (Matthew Perry) lidava com inseguranças e a jornada de autoaceitação. Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) encarnava a busca pelos sonhos, enquanto Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) nos lembrava da importância de ser fiel a si mesmo. Juntos, esses personagens criaram uma representação rica e multifacetada dos desafios enfrentados pela geração dos anos 90.

Apesar do enorme sucesso e da fiel base de fãs, "Friends" guarda alguns segredos de bastidores que podem surpreender muitos. Para celebrar esse marco histórico, a EXAME reuniu 6 curiosidades sobre a série que talvez você ainda não conheça.

Descubra novos detalhes sobre a série

Série não se chamaria "Friends"

Em entrevista à Vanity Fair, Karey Burke, produtora executiva da NBC, revelou que Friends quase teve títulos bem diferentes. Antes de escolherem o nome definitivo, algumas opções consideradas foram "Six of One", "Friends Like Us" e "Insomnia Café".

Troca de personagens

Courtney Cox, que interpretou Monica, e Jennifer Aniston, que viveu Rachel, quase trocaram de papéis em "Friends". Quando Courtney foi considerada para o papel de Rachel, ela pediu para interpretar Monica, acreditando que a personagem se encaixava melhor com sua personalidade. Assim, Jennifer Aniston acabou ficando com o papel de Rachel. Essa mudança se revelou perfeita, já que ambas as atrizes trouxeram características únicas que tornaram seus personagens inesquecíveis.

Por trás da relação de Monica e Chandler

Um dos elementos mais conhecidos pelos fãs de "Friends" é a famosa moldura amarela em volta do olho mágico na porta roxa do apartamento de Monica. Curiosamente, esse detalhe marcante aconteceu por acaso. Originalmente, a moldura era um espelho, mas foi quebrada acidentalmente por um membro da equipe de produção. Em vez de substituí-la, decidiram manter a moldura como estava, o que acabou dando um toque único ao cenário e se tornando um símbolo da série.

Verdadeira locação da série

Embora Friends se passe em Nova York, as gravações da série ocorreram na Califórnia, nos estúdios da Warner Bros., que detinha os direitos da produção. No entanto, a fachada do prédio onde os amigos viviam é, de fato, de um edifício localizado em Nova York. Essa combinação entre gravações em estúdio e cenas externas reais ajudou a criar a atmosfera autêntica da cidade na série, mesmo que a maior parte das filmagens tenha ocorrido em Los Angeles.

Quem é a irmã gêmea de Phoebe

Lisa Kudrow, além de interpretar Phoebe Buffay, também deu vida à irmã gêmea da personagem, Ursula, em Friends. Curiosamente, Ursula já existia em outra série, chamada Louco por Você (Mad About You). Como Lisa Kudrow participava de ambos os programas simultaneamente, e ambos se passavam em Nova York, os roteiristas de Friends acharam divertido integrar Ursula ao universo da série. Essa escolha criativa adicionou uma camada a mais de humor e conexão entre os dois programas.

Gravidez de atriz durante as filmagens

Quando Phoebe fica grávida de trigêmeos em Friends, a gravidez não foi apenas um enredo para a série, mas também refletia a vida real de Lisa Kudrow. A atriz estava grávida na época, e os roteiristas decidiram incorporar isso à história da personagem, fazendo com que Phoebe se tornasse a mãe de aluguel dos trigêmeos de seu irmão. Assim, o barrigão que vemos na série era real, criando uma conexão entre a ficção e a vida pessoal de Lisa.

Onde assistir a todas as temporadas de Friends?

A série conta com 236 episódios, divididos em 10 temporadas. Todas as aventuras dos seis amigos estão disponíveis no catálogo do serviço de streaming Max.