'Toy Story 5': novo teaser mostra tablet como vilã; veja o vídeo

O novo filme da Pixar estreia em junho de 2026 e marca o retorno de Woody, Buzz e outros personagens clássicos da franquia

'Toy Story 5': o filme vai discutir o uso de eletrônicos por crianças (Pixar/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14h36.

A Pixar divulgou o primeiro teaser de "Toy Story 5", marcando o retorno de Woody, Buzz Lightyear e companhia quase três décadas após a estreia do filme original, em 1996.

Dirigido por Andrew Stanton, com Kenna Harris como co-diretora e Lindsey Collins na produção, o longa estreia exclusivamente nos cinemas em 19 de junho de 2026.

O vídeo revela que a nova ameaça aos brinquedos vem da própria tecnologia. O teaser traz a pergunta “A era dos brinquedos acabou?”, em tom provocativo.

A vilã da trama é Lilypad, um tablet em formato de sapo dublado por Greta Lee ("Vidas Passadas", "Tron: Ares"), que representa o fascínio das crianças pelo mundo eletrônico.

Outro destaque do elenco é o comediante Conan O’Brien, que dará voz a Smarty Pants, um brinquedo eletrônico criado para ajudar crianças na fase de desfralde.

A aposta da Disney e da Pixar é unir nostalgia e crítica contemporânea — um contraste com o desempenho tímido de Elio, último lançamento do estúdio, que arrecadou apenas US$ 21 milhões em sua estreia nos Estados Unidos em junho, o pior resultado da história da companhia.

Veja o primeiro teaser de 'Toy Story 5':

yt thumbnail
