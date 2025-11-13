'O Diabo Veste Prada 2': tudo o que sabemos até agora sobre o filme

O primeiro trailer de "O Diabo Veste Prada 2" foi divulgado na última quarta-feira, 12, marcando o início oficial da campanha de divulgação da aguardada sequência do filme de 2006.

No vídeo, Meryl Streep volta a encarnar a editora Miranda Priestly enquanto desfila pelos corredores da revista Runway ao som de “Vogue”, de Madonna, antes de ser acompanhada por Anne Hathaway, novamente no papel de Andy Sachs. “Demorou, hein?”, diz Miranda a Andy.

A seguir, veja tudo o que já está confirmado sobre a continuação.

Quem está no elenco de 'O Diabo Veste Prada 2'?

O núcleo principal está de volta: Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton e Stanley Tucci como Nigel.

Tracie Thoms retorna como Lily, a melhor amiga de Andy, e Tibor Feldman volta como Irv Ravitz, presidente da Elias-Clark, a empresa dona da revista Runway.

Adrian Grenier, que viveu Nate, o namorado de Andy no primeiro filme, não participará da sequência.

Além dos veteranos, o elenco traz Kenneth Branagh, que deve interpretar o marido de Miranda, e Patrick Brammall, que interpreta o novo interesse amoroso de Andy.

Quem escreve e dirige 'O Diabo Veste Prada 2'?

A continuação reúne novamente a dupla por trás do longa original: David Frankel retorna à direção, enquanto Aline Brosh McKenna assina o roteiro.

Wendy Finerman segue na produção, com Karen Rosenfelt e a própria McKenna como produtoras executivas.

O que sabemos do enredo do filme?

O filme original é inspirado no livro “O diabo Veste Prada”, de Lauren Weisberger.

A autora lançou uma continuação em 2013, “A Vingança Veste Prada — O Diabo Está de Volta”, mas, segundo a Variety, a nova produção não deve seguir o enredo do segundo livro de forma integral. A expectativa é que a equipe aproveite alguns elementos da obra, mas desenvolva caminhos inéditos para a sequência.

Os detalhes oficiais ainda são escassos, mas as informações publicadas por veículos especializados apontam que a continuação acompanhará Miranda Priestly em um momento delicado de sua carreira, enquanto enfrenta o declínio do jornalismo impresso.

Nesse cenário, ela precisará disputar verbas publicitárias com Emily Charlton, agora uma executiva de alto escalão em um grupo de luxo — exatamente o tipo de anunciante que a Runway depende para sobreviver. O reencontro profissional das duas deve ser o eixo central do enredo.

Quais novos nomes integram o elenco do filme?

Além de Kenneth Branagh e Patrick Brammall, a continuação traz um amplo grupo de novos atores: Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Caleb Hearon e Rachel Bloom.

Helen J. Shen e Conrad Ricamora, ambos com trajetória no teatro musical, também participam.

Há relatos também de possíveis participações especiais da cantora Lady Gaga e da atriz Sydney Sweeney.

Quando estreia 'O Diabo Veste Prada 2'?

A sequência está sendo produzida pela divisão 20th Century Studios, da Disney, e tem estreia marcada para 1º de maio de 2026, uma sexta-feira.

A data cai estrategicamente no fim de semana que antecede o Met Gala, baile de gala beneficente em Nova York que reúne as maiores celebridades da moda e da cultura pop na primeira segunda-feira de maio.

As filmagens ocorrem em locações que vão de Nova York a Milão e vêm atraindo a atenção de fotógrafos e fãs ao redor do mundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stuart Brazell (@stuartbrazell)

Veja o primeiro trailer de 'O Diabo Veste Prada 2'