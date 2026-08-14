Por que Julie Andrews disse 'não' para 'O Diário da Princesa 3'?

O Diário da Princesa: primeiro filme foi lançado em 2001 sob direção de Garry Marshall (Divulgação)
Repórter
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20h13.
Última atualização em 14 de agosto de 2026 às 20h22.
A atriz Julie Andrews confirmou que não vai retornar para o terceiro filme da franquia "O Diário da Princesa". Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, a veterana explicou que sua rotina atual de trabalho é muito diferente do ritmo exigido nos sets de filmagem.
"Acho que a verdade absoluta é que eu já passei dessa fase", afirmou.
"Não estou completamente aposentada, mas faço um tipo diferente de trabalho hoje em dia… escrevo livros, gravo muitos podcasts e faço locuções. Mas, sinceramente, não acho que deveria fazer parte disso", acrescentou a atriz, hoje com 90 anos.
Andrews afirmou que ainda gosta de "trabalhar em projetos", mas prefere evitar atuações diante das câmeras. "Não é que eu não esteja animada com isso. É só que realmente não sinto que deveria fazer parte agora", completou.
Questionada sobre o que gostaria de ver na trama do novo filme, a atriz disse não saber ao certo, mas lembrou que Anne Hathaway também envelheceu desde o segundo longa.
"Não sei bem. Acho que a história parte do segundo filme. Ela segue adiante, mas agora a Annie também está um pouco mais velha do que estava quando fez aquele filme. Estou curiosa para ver o que a Meg [Cabot], a Annie e todo mundo vão criar", afirmou.
O primeiro filme da franquia completou recentemente 25 anos de lançamento. Sobre o que mais a surpreende na longevidade do sucesso, Andrews disse que não tinha parado para pensar sob esse ângulo.
"Etou emocionada. O filme foi muito bem feito pelo querido Garry Marshall, que era o diretor mais doce que se pode imaginar, engraçado, talentoso e atencioso. Foi um filme muito prazeroso de fazer", disse.
O terceiro filme da franquia foi anunciado em 2024, com Anne Hathaway retomando o papel de Mia Thermopolis, rainha de Genovia.
A direção ficará a cargo de Adele Lim (de "Podres de Ricos" e "Joy Ride"), enquanto Debra Martin Chase, uma das produtoras do filme original, volta à produção. Naia Cucukov, parceira de produção de Lim, e Melissa Stack assinam como produtoras executivas.
À época do anúncio, Hathaway escreveu em seu Instagram: "O conto de fadas continua".
A escritora Meg Cabot, autora dos livros que inspiraram a franquia, revelou ao The Hollywoord Reporter já ter lido uma das versões do texto.
"Li um roteiro e ele é incrível. Falei para não me mandarem mais nenhum porque amei esse. Isso está em discussão há muito tempo, mas essa versão mais recente é a minha favorita."
Apesar do entusiasmo da equipe, a produção do longa no momento está pausada. Em entrevista ao programa Radio Andy, da SiriusXM, Anne Hathaway explicou o motivo do adiamento ao apresentador Andy Cohen:
"Estou ocupada fazendo o bebê número 3, e isso acabou adiando o cronograma de quando vou poder gravar O Diário da Princesa 3", disse a atriz. "Mas tivemos um avanço na história e estamos indo na direção certa. Tivemos que recomeçar com essa nova abordagem e todos sentimos que esta será a versão definitiva."
O primeiro "O Diário da Princesa" foi lançado em 2001 sob direção de Garry Marshall e se transformou em um dos filmes mais populares da Disney nos anos 2000.
A trama acompanha uma adolescente que descobre ser a próxima herdeira do trono de Genóvia, um reino fictício comandado por sua avó, interpretada por Julie Andrews. Lançado em 2001, o longa arrecadou cerca de US$ 165 milhões nas bilheterias mundiais. A sequência chegou aos cinemas em 2004 e consolidou Mia Thermopolis como um dos papéis mais marcantes da carreira de Anne Hathaway. Os dois filmes estão disponíveis no Disney+.
Apesar da grande expectativa por parte dos fãs, "O Diário da Princesa 3" ainda não tem data de estreia, nem previsão para o início das filmagens.