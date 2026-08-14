Por que Julie Andrews disse 'não' para 'O Diário da Princesa 3'?

A atriz Julie Andrews confirmou que não vai retornar para o terceiro filme da franquia "O Diário da Princesa". Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, a veterana explicou que sua rotina atual de trabalho é muito diferente do ritmo exigido nos sets de filmagem.

"Acho que a verdade absoluta é que eu já passei dessa fase", afirmou.

"Não estou completamente aposentada, mas faço um tipo diferente de trabalho hoje em dia… escrevo livros, gravo muitos podcasts e faço locuções. Mas, sinceramente, não acho que deveria fazer parte disso", acrescentou a atriz, hoje com 90 anos.

Andrews afirmou que ainda gosta de "trabalhar em projetos", mas prefere evitar atuações diante das câmeras. "Não é que eu não esteja animada com isso. É só que realmente não sinto que deveria fazer parte agora", completou.

Questionada sobre o que gostaria de ver na trama do novo filme, a atriz disse não saber ao certo, mas lembrou que Anne Hathaway também envelheceu desde o segundo longa.

"Não sei bem. Acho que a história parte do segundo filme. Ela segue adiante, mas agora a Annie também está um pouco mais velha do que estava quando fez aquele filme. Estou curiosa para ver o que a Meg [Cabot], a Annie e todo mundo vão criar", afirmou.

O primeiro filme da franquia completou recentemente 25 anos de lançamento. Sobre o que mais a surpreende na longevidade do sucesso, Andrews disse que não tinha parado para pensar sob esse ângulo.

"Etou emocionada. O filme foi muito bem feito pelo querido Garry Marshall, que era o diretor mais doce que se pode imaginar, engraçado, talentoso e atencioso. Foi um filme muito prazeroso de fazer", disse.

Mia Thermopolis (Reprodução)

O que já se sabe sobre "O Diário da Princesa 3"

O terceiro filme da franquia foi anunciado em 2024, com Anne Hathaway retomando o papel de Mia Thermopolis, rainha de Genovia.

A direção ficará a cargo de Adele Lim (de "Podres de Ricos" e "Joy Ride"), enquanto Debra Martin Chase, uma das produtoras do filme original, volta à produção. Naia Cucukov, parceira de produção de Lim, e Melissa Stack assinam como produtoras executivas.

À época do anúncio, Hathaway escreveu em seu Instagram: "O conto de fadas continua".

A escritora Meg Cabot, autora dos livros que inspiraram a franquia, revelou ao The Hollywoord Reporter já ter lido uma das versões do texto.

"Li um roteiro e ele é incrível. Falei para não me mandarem mais nenhum porque amei esse. Isso está em discussão há muito tempo, mas essa versão mais recente é a minha favorita."

Status atual das gravações

Apesar do entusiasmo da equipe, a produção do longa no momento está pausada. Em entrevista ao programa Radio Andy, da SiriusXM, Anne Hathaway explicou o motivo do adiamento ao apresentador Andy Cohen: