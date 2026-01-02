5 filmes do ator Ethan Hawke para maratonar

O ator Ethan Hawke, de 55 anos, construiu uma carreira marcada por escolhas ousadas e personagens complexos.

Do cinema independente a grandes produções, o ator, que também é pai da atriz Maya Hawke, a Robin de Stranger Things, se destaca pela versatilidade e pela intensidade com que conduz seus papéis.

Para quem quer conhecer ou revisitar essa trajetória, reunimos cinco filmes essenciais que mostram diferentes fases e estilos do ator e diretor:

'Antes do Amanhecer' (1995)

Dirigido por Richard Linklater, o longa acompanha o encontro casual entre Jesse e Céline em Viena. Com diálogos naturais e intimistas, o filme virou referência do cinema romântico e revelou o talento de Ethan Hawke para personagens sensíveis e reflexivos.

'Gattaca' (1997)

Nesse clássico da ficção científica, o ator vive um homem que desafia um futuro controlado pela genética. O filme discute identidade, mérito e destino, e se tornou cult ao longo dos anos.

'Dia de Treinamento' (2001)

Aqui, Hawke vive um policial novato que passa um dia ao lado de um detetive corrupto interpretado por Denzel Washington. O thriller urbano é intenso e rendeu a Hawke uma indicação ao Oscar de Ator Coadjuvante.

'A Entidade' (2012)

No terror, Hawke interpreta um escritor envolvido em uma investigação sobrenatural dentro de sua própria casa. O longa surpreendeu público e crítica, mostrando mais uma faceta do ator em um gênero menos óbvio de sua filmografia.

'Boyhood: Da Infância à Juventude' (2014)

Filmado ao longo de 12 anos, o projeto acompanha o crescimento de um garoto e sua família. Ethan Hawke interpreta o pai do protagonista e entrega uma atuação madura e emocionalmente honesta em um dos filmes mais elogiados da década.