Star Wars: qual é a ordem cronológica dos filmes e séries, com o lançamento de Ahsoka?

O lançamento da série "Ahsoka", que chega ao Disney+ nesta terça-feira, 22, deve marcar mais uma etapa de expansão em "Star Wars", imaginado por George Lucas. Adquirido pela Disney desde 2012, o projeto de expansão do universo da franquia já conta com 11 novos produtos, sendo 5 filmes e 6 séries — e ainda haverá mais um filme em dezembro: "Rogue Squadron", a sequência de "Rogue One".

A saga já é bilionária. São milhões de fãs ao redor do mundo, desde os mais novos até os mais antigos, que assistiram os primeiros filmes no cinema. Na época de sua estreia, "Star Wars" conseguiu a maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando mais de US$ 775 milhões e ganhando sete premiações no Oscar. Atualmente, a franquia segue com nove filmes e mais dois spin-offs, que estão disponíveis no Disney+.

Mas o que mais se fala sobre Star Wars é, na verdade, qual é a forma correta de assistir aos filmes e séries. Há quem defenda a ordem de lançamento, há quem assegure que o melhor é seguir a ordem cronológica, que se baseia no tempo no qual os eventos do universo foram acontecendo.

É claro que gosto é gosto e, como diz o ditado, "não se discute". Por isso, a EXAME POP separou a lista com a ordem cronológica e a ordem de lançamentos de Star Wars, atualizados. Veja abaixo:

Qual é a ordem cronológica dos filmes e séries de Star Wars?

Histórias dos Jedi (Dookan) | Série

Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma | Filme

Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones | Filme

Star Wars: A Guerra dos Clones | Série animada

Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith | Filme

Histórias dos Jedi (Ahsoka) | Série

The Bad Batch | Série

Han Solo: Uma História Star Wars | Filme

Obi-Wan Kenobi | Série

Star Wars Rebels | Série animada

Andor | Série

Rogue One: Uma História Star War | Filme

Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança | Filme

Star Wars: Episódio V – O Império Contra-ataca | Filme

Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi | Filme

The Mandalorian | Série

Ahsoka | Série

O Livro de Boba Fett | Série

Star Wars: A Resistência | Série animada

Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força | Filme

Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedis | Filme

Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker | Filme

Qual é a ordem de lançamento dos filmes e séries de Star Wars?