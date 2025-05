'O Diabo Veste Prada 2' ganha data de estreia e terá diretor de 'Marley & Eu'

O rumor se confirmou: "O Diabo Veste Prada", clássico do cinema dos anos 2000, vai ganhar uma continuação planejada pela Disney. E já tem até data de estreia: 1º de maio de 2026.

De acordo com a Variety, a roteirista do primeiro longa de 2006, Aline Brosh McKenna, estaria em negociação com a 20th Century Films para participar do segundo filme, com o retorno de Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andrea Sachs) e Emily Blunt (Emily Charlton).

A produção ainda não ganhou um título original, e ainda não se sabe quem comporá o elenco. Rumores apontam a presença de David Frankel, diretor de “Marley & Eu”.

O primeiro filme, baseado no livro de mesmo nome da autora Lauren Weisberger, arrecadou US$ 326 milhões em bilheteria, quase 10 vezes mais do que o valor original de seu orçamento, de US$ 35 milhões. Recebeu duas indicações ao Oscar em 2007, de melhor atriz (Meryl Streep) e melhor figurino (Patricia Field).

Procurado pela Variety, um dos atores originais do elenco do primeiro filme, Stanley Tucci, destacou que ainda não sabia detalhes sobre a nova produção. "Sei que estão trabalhando nisso. Se acontecer, ficarei muito feliz, mas não posso dar nenhuma informação. Caso contrário, vou para a prisão do ator ou algo assim”.

Qual será o enredo de 'O Diabo Veste Prada 2'?

Segundo a sinopse divulgada pelo Deadline, na sequência, a trama vai focar em uma reviravolta no mercado de luxo. A carreira de Miranda entra em declínio e a única pessoa a quem ela pode recorrer é Emily, agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade são uma necessidade.

Ainda não há maiores detalhes sobre o restante do elenco. Nomes como Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms e Rich Sommer, peças fundamentais do primeiro longa, não foram anunciados para a sequência.

Onde assistir ao 'Diabo Veste Prada'?

O primeiro filme segue a história Andrea (Anne Hathaway), que acaba conseguindo uma vaga na Revista Runway como assistente de Miranda Priestly, uma das chefes mais desafiadoras de todos os tempos.

O título está disponível no catálogo do Disney+.