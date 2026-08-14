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Fase de grupos copa 2026

Saída de Memphis do Corinthians provoca explosão nas buscas do Google

Interesse pelo atacante holandês cresceu 360% desde segunda-feira, enquanto perguntas sobre salário, gols e futuro dominaram as pesquisas

Memphis: jogador ia renovar com o Corinthians, mas acabou não concretizando permanência (Rodrigo Gazzanel / Corinthians )

Memphis: jogador ia renovar com o Corinthians, mas acabou não concretizando permanência (Rodrigo Gazzanel / Corinthians )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20h38.

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O fim da passagem de Memphis Depay pelo Corinthians provocou uma onda de interesse pelo atacante na internet. Desde segunda-feira, as buscas pelo nome do holandês no Google Brasil cresceram 360%, deixando o jogador entre os assuntos que mais despertaram a curiosidade dos brasileiros nos últimos dias, segundo o portal "Meu Timão".

O pico aconteceu na quarta-feira, um dia depois de o Corinthians anunciar oficialmente a saída do atleta. Na ocasião, Memphis alcançou o maior volume de pesquisas desde que foi contratado pelo clube, em setembro de 2024.

O interesse foi tão grande que o atacante chegou a superar, em volume de buscas durante o dia, todos os nomes que disputam a corrida presidencial.

O que os brasileiros querem saber sobre Memphis?

O aumento nas pesquisas mostra que a saída do Corinthians abriu uma série de dúvidas entre os torcedores. Questões relacionadas ao desempenho do jogador, ao contrato e ao futuro profissional aparecem entre os principais termos pesquisados.

Entre as perguntas mais buscadas no Google estão:

  • Quantos gols Memphis Depay tem no Corinthians?
  • O que aconteceu com Memphis Depay?
  • Quando Memphis chegou no Corinthians?
  • Memphis Depay vai para o Flamengo?
  • Por que o Memphis saiu do Corinthians?
  • Quantos jogos o Memphis tem pelo Corinthians?
  • Quantos jogos Memphis jogou em 2026?
  • Quando Depay chegou no Corinthians?
  • Memphis ainda pode renovar?
  • Memphis Depay vai jogar hoje?
  • Quantos gols Memphis Depay tem na carreira?
  • Quando acaba o contrato do Memphis Depay?
  • Quem vai entrar no lugar do Memphis Depay?
  • Quantos títulos ganhou o Memphis Depay?
  • Quantos gols Memphis fez em 2026?
  • Quais clubes brasileiros sondaram Memphis?
  • Corinthians pode voltar atrás com Memphis Depay?
  • Memphis Depay vai processar o Corinthians?

Saída foi anunciada em meio a dificuldades financeiras

O Corinthians confirmou a saída de Memphis na última terça-feira, por meio de um comunicado assinado pelo presidente Osmar Stabile.

A situação financeira do clube foi apontada como um dos fatores que levaram ao fim das negociações. O cenário chama atenção porque o próprio jogador havia aceitado rever parte de seus ganhos para tentar viabilizar sua permanência no Timão.

A intenção era que Memphis continuasse no Corinthians até julho de 2028, com redução salarial e renúncia a outros benefícios previstos no acordo original.

Mesmo diante dessas concessões, as partes não conseguiram chegar a uma solução para a continuidade do vínculo.

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