Saída de Memphis do Corinthians provoca explosão nas buscas do Google

Memphis: jogador ia renovar com o Corinthians, mas acabou não concretizando permanência (Rodrigo Gazzanel / Corinthians )
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Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20h38.
O fim da passagem de Memphis Depay pelo Corinthians provocou uma onda de interesse pelo atacante na internet. Desde segunda-feira, as buscas pelo nome do holandês no Google Brasil cresceram 360%, deixando o jogador entre os assuntos que mais despertaram a curiosidade dos brasileiros nos últimos dias, segundo o portal "Meu Timão".
O pico aconteceu na quarta-feira, um dia depois de o Corinthians anunciar oficialmente a saída do atleta. Na ocasião, Memphis alcançou o maior volume de pesquisas desde que foi contratado pelo clube, em setembro de 2024.
O interesse foi tão grande que o atacante chegou a superar, em volume de buscas durante o dia, todos os nomes que disputam a corrida presidencial.
O aumento nas pesquisas mostra que a saída do Corinthians abriu uma série de dúvidas entre os torcedores. Questões relacionadas ao desempenho do jogador, ao contrato e ao futuro profissional aparecem entre os principais termos pesquisados.
Entre as perguntas mais buscadas no Google estão:
O Corinthians confirmou a saída de Memphis na última terça-feira, por meio de um comunicado assinado pelo presidente Osmar Stabile.
A situação financeira do clube foi apontada como um dos fatores que levaram ao fim das negociações. O cenário chama atenção porque o próprio jogador havia aceitado rever parte de seus ganhos para tentar viabilizar sua permanência no Timão.
A intenção era que Memphis continuasse no Corinthians até julho de 2028, com redução salarial e renúncia a outros benefícios previstos no acordo original.
Mesmo diante dessas concessões, as partes não conseguiram chegar a uma solução para a continuidade do vínculo.