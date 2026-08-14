Saída de Memphis do Corinthians provoca explosão nas buscas do Google

O fim da passagem de Memphis Depay pelo Corinthians provocou uma onda de interesse pelo atacante na internet. Desde segunda-feira, as buscas pelo nome do holandês no Google Brasil cresceram 360%, deixando o jogador entre os assuntos que mais despertaram a curiosidade dos brasileiros nos últimos dias, segundo o portal "Meu Timão".

O pico aconteceu na quarta-feira, um dia depois de o Corinthians anunciar oficialmente a saída do atleta. Na ocasião, Memphis alcançou o maior volume de pesquisas desde que foi contratado pelo clube, em setembro de 2024.

O interesse foi tão grande que o atacante chegou a superar, em volume de buscas durante o dia, todos os nomes que disputam a corrida presidencial.

O que os brasileiros querem saber sobre Memphis?

O aumento nas pesquisas mostra que a saída do Corinthians abriu uma série de dúvidas entre os torcedores. Questões relacionadas ao desempenho do jogador, ao contrato e ao futuro profissional aparecem entre os principais termos pesquisados.

Entre as perguntas mais buscadas no Google estão:

Quantos gols Memphis Depay tem no Corinthians?

O que aconteceu com Memphis Depay?

Quando Memphis chegou no Corinthians?

Memphis Depay vai para o Flamengo?

Por que o Memphis saiu do Corinthians?

Quantos jogos o Memphis tem pelo Corinthians?

Quantos jogos Memphis jogou em 2026?

Quando Depay chegou no Corinthians?

Memphis ainda pode renovar?

Memphis Depay vai jogar hoje?

Quantos gols Memphis Depay tem na carreira?

Quando acaba o contrato do Memphis Depay?

Quem vai entrar no lugar do Memphis Depay?

Quantos títulos ganhou o Memphis Depay?

Quantos gols Memphis fez em 2026?

Quais clubes brasileiros sondaram Memphis?

Corinthians pode voltar atrás com Memphis Depay?

Memphis Depay vai processar o Corinthians?

Saída foi anunciada em meio a dificuldades financeiras

O Corinthians confirmou a saída de Memphis na última terça-feira, por meio de um comunicado assinado pelo presidente Osmar Stabile.

A situação financeira do clube foi apontada como um dos fatores que levaram ao fim das negociações. O cenário chama atenção porque o próprio jogador havia aceitado rever parte de seus ganhos para tentar viabilizar sua permanência no Timão.

A intenção era que Memphis continuasse no Corinthians até julho de 2028, com redução salarial e renúncia a outros benefícios previstos no acordo original.

Mesmo diante dessas concessões, as partes não conseguiram chegar a uma solução para a continuidade do vínculo.