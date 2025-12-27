Barbenheimer 2.0? Vingadores e Duna vão estrear no mesmo dia em 2026

O ano de 2026 pode repetir um fenômeno semelhante ao "Barbenheimer", que marcou os cinemas em 2023. Avengers: Doomsday e Duna: Parte 3 estão programados para estrear no mesmo dia: 18 de dezembro de 2026.

A coincidência de datas gerou repercussão nas redes sociais, onde fãs passaram a chamar o dia de “Dunesday”, em referência ao impacto cultural causado pelo lançamento simultâneo de Barbie e Oppenheimer.

A denominação ganhou força após publicação do ator Simu Liu, que escreveu “Prepare-se para o DUNESDAY” no X, ao comentar o calendário de estreias.

Estúdios ainda podem mudar a data de lançamento

Apesar do anúncio oficial das datas, o lançamento simultâneo ainda não é definitivo. Há expectativa de que a Warner Bros. reavalie o calendário de Duna: Parte 3 para evitar confronto direto com o novo filme da Marvel Studios.

Mudanças de data são comuns em produções desse porte, especialmente em estreias de fim de ano, período estratégico para grandes bilheterias globais.

Até o momento, no entanto, nenhum dos estúdios anunciou alterações no cronograma.

O que já se sabe sobre os filmes de 2026

Duna: Parte 3 dá continuidade à adaptação dChris Evansa obra de Frank Herbert e deve contar com o retorno de Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson e Anya Taylor-Joy.

Já Avengers: Doomsday marca um novo capítulo do universo Marvel e confirmou o retorno de ao papel de Steve Rogers. O filme é dirigido pelos irmãos Joe Russo e Anthony Russo.