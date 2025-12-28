2026 será o ano de Zendaya? Além de ‘Euphoria’, atriz estará em 4 filmes

O ano de 2026 promete muitas emoções para Zendaya, de 29 anos, consolidando a atriz como uma das artistas mais influentes de Hollywood.

Além do retorno aguardado de Rue na terceira temporada de "Euphoria", a estrela estará presente em quatro grandes produções cinematográficas, transitando entre dramas, épicos mitológicos, franquias de super-heróis e sucessos de ficção científica.

O retorno de 'Euphoria'

Antes de sua avalanche de filmes, Zendaya retorna ao papel que a consagrou como uma das protagonistas mais aclamadas da TV: Rue Bennett, em "Euphoria".

A terceira temporada da série da HBO está prevista para estrear em abril de 2026, com grandes expectativas por parte dos fãs.

'O Drama'

Zendaya inicia sua sequência de estreias com um projeto autoral ao lado de Robert Pattinson, dirigido por Kristoffer Borgli. Em "O Drama", que estreia no dia 9 de abril, acompanha a relação conflituosa entre uma atriz em ascensão com um ator em decadência.

'A Odisseia'

Zendaya estará no épico mitológico "A Odisseia", dirigido por Christopher Nolan, com estreia marcada para 16 de julho.

No filme, ela interpreta Atena, a deusa que guia o herói Odisseu em sua jornada de volta para casa após a Guerra de Troia. A produção reúne um elenco de peso como Matt Damon, Tom Holland e Anne Hathaway.

'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

Zendaya retorna ao Universo Cinematográfico Marvel como MJ, ao lado de Tom Holland, o Peter Parker. Em "Homem-Aranha: Um Novo Dia", a trama promete desenvolver ainda mais o arco emocional dos personagens principais enquanto eles enfrentam novas ameaças. A estreia será no dia 30 de julho.

'Duna: Parte 3'

Fechando o ano com chave de ouro, Zendaya retorna a Duna como Chani, na terceira parte da saga dirigida por Denis Villeneuve, com estreia marcada para o dia 17 de dezembro. A trama também terá Robert Pattinson, que vai interpretar o vilão Scytale.