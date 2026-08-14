‘Ahsoka’: 2ª temporada da série de ‘Star Wars’ ganha data de estreia

A segunda temporada de “Ahsoka” deve estrear dia 20 de janeiro de 2027 no Disney+. A informação apareceu antes do anúncio oficial em uma foto feita durante a D23, evento da Disney que acontece neste final de semana.

A imagem, disponibilizada pela agência Getty, mostra Rosario Dawson, Eman Esfandi e o criador da série, Dave Filoni, ao lado de um pôster dos novos episódios. No rodapé do cartaz, é possível ver a data de lançamento.

A expectativa é que a estreia seja confirmada oficialmente durante o painel do Walt Disney Studios na D23. Inicialmente prevista para 2026, a nova temporada foi adiada para o próximo ano.

O que esperar da segunda temporada de 'Ahsoka'?

Rosario Dawson retornará como Ahsoka Tano, enquanto Eman Esfandi voltará a interpretar Ezra Bridger. A trama deverá continuar os acontecimentos do primeiro ano, encerrado com o retorno do Grande Almirante Thrawn, vivido por Lars Mikkelsen.

A produção também terá Rory McCann, conhecido por “Game of Thrones”, como Baylan Skoll. O ator assumirá o papel interpretado por Ray Stevenson, que morreu em 2023.

Criada por Dave Filoni, “Ahsoka” acompanha a antiga aprendiz de Anakin Skywalker em uma investigação sobre novas ameaças à galáxia após a queda do Império. A série continua histórias apresentadas nas animações “The Clone Wars” e “Star Wars Rebels”.

A primeira temporada está disponível no Disney+.