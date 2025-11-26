Pop

CCXP 2025: confira a programação do maior festival de cultura pop

A Comic Con Experience vai acontecer em São Paulo entre os dias 4 e 7 de dezembro

Comic Con Experience: edição de 2025 terá cinco palcos (Amanda/CCXP/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 23h38.

CCXP – Comic Con Experience
Na próxima semana, entre os dias 4 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo receberá e um dos eventos mais esperados da cultura pop, a Comic Con Experience 2025 (CCXP).

Com diversos palcos e painéis simultâneos, estandes interativos e sessões de autógrafo  a CCXP 25 reúne os principais debates e lançamentos sobre cinema, super-heróis, animes, histórias em quadrinhos e mundo geek.

O evento receberá artistas como Tom Wlaschiha ("Stranger Things" e "Game Of Thrones"), Timotheé Chalamet, divulgando o seu novo filme "Marty Supreme", o elenco da série "The Boys", como Erin Moriarty e Colby Minifie, e parte do elenco original da série "Supernatural". 

De olho na creators economy, a CCXP terá uma novidade em 2025: o Lounge creators by TikTok, espaço exclusivo da rede social chinesa feito para criadores de conteúdo. O ponto servirá como apoio à produção de influenciadores durante todos os dias do festival.

Para tentar atrair novos públicos na CCXP 25, a NBA também estará presente no evento. O espaço da liga de basquete americana terá 540 metros quadrados e trará ativações interativas que mesclam esporte, entretenimento e lifestyle, conceito que orienta a operação da marca no Brasil.

Veja os destaques da programação da CCXP 25:

04 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

  • 14h45 - CCXP Apresenta: Tom Wlaschiha
  • 16h45 - Rodrigo é o bicho!
  • 17h45 - HBO MAX: "Cavaleiro dos Sete Reinos"
  • 18h45 - Brasil na tela do Prime Video: "Cangaço Novo" T2 e "Corrida dos Bichos"

Palco Omelete by BB

  • 13h15 - Canal Brasil apresenta: "Delegado", com participação de Johnny Massaro e Tânia Maria
  • 14h30 - Omelete apresenta: Dubladores do K-pop
  • 16h / 16h15 -Road to Hell by BB
  • 16h45 - Gaveta apresenta: Fã ou Hater?
  • 17h30/ 17h45 - Rodrigo Santoro
  • 18h15 / 18h35 -"Cavaleiro dos Sete Reinos"
  • 19h - Golden: um show de KPop (feat. Warzone)
  • 19h30 - Prime Video apresenta: "Cangaço Novo 2ª temporada"
  • 19h45 - Prime Video apresenta: "Corrida dos Bichos"

Palco Creators & Gamers

  • 20h - Show - Supercombo

Palco Universe by Seara

  • 14h - Studio Ghibli - Alimentando Corpo e Alma

05 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

  • 13h45 - Mauricio 90 - Uma viagem no tempo
  • 18h45 - "Fallout": O Ermo continua
  • 20h - Diamond Films: "Marty Supreme"

Palco Omelete by BB

  • 11h15/11h30 -  Tom Wlaschiha
  • 15h - Atelier de Cultura apresenta: Wicked e Shrek
  • 18h50/19h05 - "Marty Supreme"
  • 19h20 / 19h35 -  "Fallout"
  • 20h20 / 20h35 - Dominic Monaghan

Palco Blast!

  • 15h30 - Canal Brasil apresenta: "Espelho"

Palco Universe by Seara

  • 16h - 20 anos de "Power Rangers SPD"
  • 17h - Denilson Felix: Forró Otaku

06 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

  • 14h45 - Disney+: a confirmar atração
  • 18h - Imagem Filmes: "Bruna Surfistinha 2"
  • 19h - Paramount+: a confirmar atração
  • 20h - "The Boys": Uma celebração diabólica da série

Palco Omelete by BB

  • 11h - Miles Morales - origem e futuro com a sua criadora Sara Pichelli
  • 13h - Choque de Cultura: A série
  • 15h45/16h - Kathryn Newton
  • 17h - Disney
  • 20h30 / 20h45  - "The Boys"

Palco Blast!

  • 13h50 - Spotlight: Sara Pichelli + Homem-Aranha Gerações
  • 15h - Lançamentos da Panini
  • 18h - Cinco Tipos de Medo

Palco Creators & Gamers

  • 19h - Caso Bizarro

Palco Universe by Seara

  • 16h - Versão Brasileira: Cantando na dublagem

07 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

  • 11h45 - Pré - Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu
  • 13h45 - "Miraculous": Uma década de heróis e novas aventuras
  • 17h25 - CCXP apresenta: Kathryn Newton
  • 18h - It:  "Bem-vindos à Derry"

Palco Omelete by BB

  • 13h15/ 13h30 - Misha Collins
  • 14h15 - "Chorão: Só os Loucos Sabem"
  • 15h - "Ladybug"
  • 18h / 18h15 - "Anaconda"
  • 18h35/ 18h50 - It: Bem-vindos a Derry!

Palco Blast!

  • 13h - Pedro Bandeira e "A Droga da Obediência"
  • 14h - "Perfeitos Desconhecidos"
  • 15h - "Chorão: Só os Loucos Sabem"
  • 18h - Corrida das Blogueiras 7: Uma produção DiaTV
  • 19h - Tiny Desk BR na Mesinha

Palco Creators & Gamers

  • 19h20 - Rádio Mix apresenta Fresno

Palco Universe by Seara

  • 15h - O Brasil é sucesso no Pokémon Go!

Acesse a programação completa no site oficial da Comic Con Experience 2025. 

