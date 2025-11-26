CCXP 2025: confira a programação do maior festival de cultura pop

Na próxima semana, entre os dias 4 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo receberá e um dos eventos mais esperados da cultura pop, a Comic Con Experience 2025 (CCXP).
Com diversos palcos e painéis simultâneos, estandes interativos e sessões de autógrafo a CCXP 25 reúne os principais debates e lançamentos sobre cinema, super-heróis, animes, histórias em quadrinhos e mundo geek.
O evento receberá artistas como Tom Wlaschiha ("Stranger Things" e "Game Of Thrones"), Timotheé Chalamet, divulgando o seu novo filme "Marty Supreme", o elenco da série "The Boys", como Erin Moriarty e Colby Minifie, e parte do elenco original da série "Supernatural".
De olho na creators economy, a CCXP terá uma novidade em 2025: o Lounge creators by TikTok, espaço exclusivo da rede social chinesa feito para criadores de conteúdo. O ponto servirá como apoio à produção de influenciadores durante todos os dias do festival.
Para tentar atrair novos públicos na CCXP 25, a NBA também estará presente no evento. O espaço da liga de basquete americana terá 540 metros quadrados e trará ativações interativas que mesclam esporte, entretenimento e lifestyle, conceito que orienta a operação da marca no Brasil.
Veja os destaques da programação da CCXP 25:
04 de dezembro
Palco Thunder by Claro tv+
- 14h45 - CCXP Apresenta: Tom Wlaschiha
- 16h45 - Rodrigo é o bicho!
- 17h45 - HBO MAX: "Cavaleiro dos Sete Reinos"
- 18h45 - Brasil na tela do Prime Video: "Cangaço Novo" T2 e "Corrida dos Bichos"
Palco Omelete by BB
- 13h15 - Canal Brasil apresenta: "Delegado", com participação de Johnny Massaro e Tânia Maria
- 14h30 - Omelete apresenta: Dubladores do K-pop
- 16h / 16h15 -Road to Hell by BB
- 16h45 - Gaveta apresenta: Fã ou Hater?
- 17h30/ 17h45 - Rodrigo Santoro
- 18h15 / 18h35 -"Cavaleiro dos Sete Reinos"
- 19h - Golden: um show de KPop (feat. Warzone)
- 19h30 - Prime Video apresenta: "Cangaço Novo 2ª temporada"
- 19h45 - Prime Video apresenta: "Corrida dos Bichos"
Palco Creators & Gamers
Palco Universe by Seara
- 14h - Studio Ghibli - Alimentando Corpo e Alma
05 de dezembro
Palco Thunder by Claro tv+
- 13h45 - Mauricio 90 - Uma viagem no tempo
- 18h45 - "Fallout": O Ermo continua
- 20h - Diamond Films: "Marty Supreme"
Palco Omelete by BB
- 11h15/11h30 - Tom Wlaschiha
- 15h - Atelier de Cultura apresenta: Wicked e Shrek
- 18h50/19h05 - "Marty Supreme"
- 19h20 / 19h35 - "Fallout"
- 20h20 / 20h35 - Dominic Monaghan
Palco Blast!
- 15h30 - Canal Brasil apresenta: "Espelho"
Palco Universe by Seara
- 16h - 20 anos de "Power Rangers SPD"
- 17h - Denilson Felix: Forró Otaku
06 de dezembro
Palco Thunder by Claro tv+
- 14h45 - Disney+: a confirmar atração
- 18h - Imagem Filmes: "Bruna Surfistinha 2"
- 19h - Paramount+: a confirmar atração
- 20h - "The Boys": Uma celebração diabólica da série
Palco Omelete by BB
- 11h - Miles Morales - origem e futuro com a sua criadora Sara Pichelli
- 13h - Choque de Cultura: A série
- 15h45/16h - Kathryn Newton
- 17h - Disney
- 20h30 / 20h45 - "The Boys"
Palco Blast!
- 13h50 - Spotlight: Sara Pichelli + Homem-Aranha Gerações
- 15h - Lançamentos da Panini
- 18h - Cinco Tipos de Medo
Palco Creators & Gamers
Palco Universe by Seara
- 16h - Versão Brasileira: Cantando na dublagem
07 de dezembro
Palco Thunder by Claro tv+
- 11h45 - Pré - Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu
- 13h45 - "Miraculous": Uma década de heróis e novas aventuras
- 17h25 - CCXP apresenta: Kathryn Newton
- 18h - It: "Bem-vindos à Derry"
Palco Omelete by BB
- 13h15/ 13h30 - Misha Collins
- 14h15 - "Chorão: Só os Loucos Sabem"
- 15h - "Ladybug"
- 18h / 18h15 - "Anaconda"
- 18h35/ 18h50 - It: Bem-vindos a Derry!
Palco Blast!
- 13h - Pedro Bandeira e "A Droga da Obediência"
- 14h - "Perfeitos Desconhecidos"
- 15h - "Chorão: Só os Loucos Sabem"
- 18h - Corrida das Blogueiras 7: Uma produção DiaTV
- 19h - Tiny Desk BR na Mesinha
Palco Creators & Gamers
- 19h20 - Rádio Mix apresenta Fresno
Palco Universe by Seara
- 15h - O Brasil é sucesso no Pokémon Go!
Acesse a programação completa no site oficial da Comic Con Experience 2025.