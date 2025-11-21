'Wicked: Parte 2' bate recorde de bilheteria na pré-estreia nos EUA

A bilheteria de "Wicked: Parte 2" pode, de fato, desafiar a gravidade. Segundo a Variety, o filme pode arrecadar entre US$ 150 milhões e US$ 180 milhões no primeiro fim de semana nos Estados Unidos e no Canadá.

Se atingir o topo dessa faixa, o longa ultrapassará "Minecraft" (US$ 162 milhões) e o remake de "Lilo & Stitch" (US$ 146 milhões), ambos lançados neste ano.

A Universal, porém, mantém uma estimativa mais cautelosa: por volta de US$ 125 milhões.

Ainda assim, analistas seguem otimistas. "Wicked é uma marca forte, e parte dois é o desfecho obrigatório da história", explica um exibidor americano à revista.

O primeiro filme acumulou US$ 756 milhões mundialmente e se tornou a adaptação musical mais rentável da história.

Recorde na pré-estreia

"Wicked: Parte 2" está enfeitiçando as bilheterias mais uma vez. O musical da Universal arrecadou US$ 30,8 milhões na pré-estreia dos Estados Unidos e do Canadá, no que já é a maior arrecadação antes da abertura oficial de um filme neste ano, segundo a Variety.

No entanto, o recorde vem com uma ressalva. Geralmente, as arrecadações de pré-estreia vêm apenas das sessões de quinta-feira, mas a Universal lançou o filme alguns dias antes.

Sessões especiais para fãs patrocinadas pela Amazon Prime na segunda-feira arrecadaram US$ 6,1 milhões, enquanto exibições adicionais na quarta-feira renderam US$ 6,5 milhões.

As pré-estreias de quinta-feira, incluindo sessões duplas de "Wicked" e "For Good", arrecadaram US$ 18,2 milhões, informou a publicação.

O detentor recorde anterior do ano era "Superman" da Warner Bros., que arrecadou US$ 22,5 milhões na pré-estreia antes de fazer US$ 125 milhões em seu fim de semana de abertura, segundo a Variety.

No ano passado, o "Wicked" original do diretor Jon M. Chu arrecadou US$ 19,2 milhões na pré-estreia e teve bilheteria de US$ 112,5 milhões no fim de semana da estreia.

Um ano depois, o elenco, incluindo Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Bowen Yang e outros, finaliza a história da prequela de "O Mágico de Oz".

Maior pré-venda de ingressos da história

"Wicked: Parte 2" já é o filme com a maior pré-venda de ingressos da história para um filme com classificação indicativa PG-13, a versão norte-americana do selo "não recomendado para menores de 12 anos" do Brasil. O dado foi divulgado pelo Fandango, o maior sistema de venda de ingressos para cinema dos EUA.

O filme superou "A Bela e a Fera" (2017), "Wicked" (2024) e "Frozen 2" (2019) no mesmo ponto do ciclo de vendas. Também lidera as pré-vendas gerais de 2025.

"Os fãs quebraram recordes no Fandango assim que os ingressos foram liberados", diz Jerramy Hainline, vice-presidente executivo da plataforma, à CNBC. "Está claro que este final eletrizante vai alcançar as mesmas alturas do primeiro filme. É um verdadeiro evento cinematográfico."

Período difícil para Hollywood

O bom desempenho de "Wicked" acontece em um momento sensível para Hollywood. "É uma ótima notícia após um outubro desanimador", afirma Paul Dergarabedian, chefe de tendências de mercado da Comscore, em entrevista à Variety.

Para ele, o lançamento deve impulsionar as bilheterias de todo o feriado de Ação de Graças, período historicamente rentável para os cinemas americanos. O filme terá companhia de "Zootopia 2", da Disney, que estreia na semana que vem.

A expectativa é superar o recorde do último feriado, quando "Wicked", "Moana 2" e "Gladiador II" arrecadaram um total de US$ 433 milhões nos Estados Unidos.