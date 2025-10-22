'Guerreiras do K-Pop' ajudou a Netflix a aumentar o faturamento em 17%

O sucesso estrondoso de "Guerreiras do K-Pop", "Um Maluco no Golfe 2" e da segunda temporada de "Wandinha" impulsionaram o desempenho financeiro da Netflix no terceiro trimestre de 2025. A empresa registrou alta de 17,2% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados na última terça-feira, 21.

O crescimento foi impulsionado por uma combinação de aumento de assinaturas, publicidade e outras fontes de receita.

A longa animado “Guerreiras do K-pop” — lançado diretamente na plataforma no fim de agosto — se tornou o filme mais assistido da história da companhia, acumulando 325 milhões de visualizações. Produzido pela Sony Pictures Animation, o filme foi também o primeiro da Netflix a liderar as bilheteiras quando teve exibição limitada nos cinemas em um fim de semana de agosto. O título retornará aos cinemas no Halloween.

O sucesso foi além das telas. A trilha sonora do filme alcançou o topo das paradas musicais, e fantasias das cinco protagonistas estão entre os itens mais procurados neste período. A Netflix anunciou ainda uma parceria com as fabricantes Mattel e Hasbro para lançar brinquedos, jogos e produtos de interpretação de papéis inspirados no filme a partir de 2026.

Apesar do sucesso de “Guerreiras do K-pop” nas bilheteiras, o co-CEO Ted Sarandos afirmou que a empresa não pretende mudar sua estratégia de priorizar lançamentos diretamente na plataforma. Segundo ele, o bom desempenho do filme reforça a força da Netflix na distribuição global.

Outro destaque da Netflix no período foi a transmissão ao vivo da luta de boxe entre Terence Crawford e Canelo Álvarez, que atraiu mais de 41 milhões de espectadores no mundo todo, um marco para a estratégia de eventos esportivos da companhia.

Margens pressionadas

Apesar dos números positivos, a margem operacional ficou em 28%, abaixo da expectativa de 31%. A empresa atribuiu a diferença a uma disputa com autoridades fiscais brasileiras, afirmando que, sem esse impacto, teria superado as projeções.

O faturamento total chegou a US$ 11,5 bilhões, com lucro líquido de US$ 2,5 bilhões, frente aos US$ 2,36 bilhões registrados no terceiro trimestre de 2024. A companhia projeta maior faturamento no quarto trimestre, mas com margens operacionais e lucro mais baixos.