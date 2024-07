Qual é o fim de 'The Boys' nos quadrinhos? Saiba como será o possível final da série

Atenção, você que é fã de "The Boys": esse texto vai explodir mais spoilers na sua cara do que Victoria Neuman explodiu cabeças nas últimas quatro temporadas. Se quiser embarcar, é por sua conta e risco!

Sangue, vísceras, galinhas assassinas e ovelhas voadoras: às vezes é difícil prever os caminhos que "The Boys", série do Prime Vídeo, escolhe para contar sua história nada agradável ao público. Mas depois de quatro temporadas, o futuro de cada um dos personagens parece mais translúcido do que nos primeiros episódios. E para quem acompanha os quadrinhos nos quais a série foi baseada, o final já conhecido.

A história original na qual "The Boys" é de Garth Ennis e Darick Robertson, uma série de quadrinhos publicada entre 2006 e 2012 que, por incrível que pareça, é bem mais gráfica do que a trama mostrada no Prime Video. "Os garotos", nas ilustrações, são mais agressivos e sanguinários, fazem uso do Componente V temporário e matam muitos "supers" ao longo do caminho.

Por mais que sirva como base para a "The Boys", e que os personagens sejam quase todos os mesmos, a história de Erick Kripke tomou rumos bem distintos do que os propostos pelas HQs. Mas de olho no material original, dá para ter uma ideia de será o fim da série. Abaixo, a EXAME POP separou como essa história termina nos quadrinhos, confira:

1 /18 Fotos da 4ª temporada de 'The Boys', do Prime Video (The Boys Season 4)

2 /18 Fotos da 4ª temporada de 'The Boys', do Prime Video (Homelander e Ryan na quarta temporada de The Boys)

3 /18 Fotos da 4ª temporada de 'The Boys', do Prime Video (The Boys Season 4)

4 /18 Fotos da 4ª temporada de 'The Boys', do Prime Video (The Boys Season 4)

5 /18 Fotos da 4ª temporada de 'The Boys', do Prime Video (The Boys Season 4)

6 /18 (The Boys Season 4)

7 /18 (0ec0d437993753ee1348d4d0b1febb9f)

8 /18 (1de46e58694fa9d16dbfa7092fb1f3db.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx)

9 /18 (3fc1c568e8f2914f45ffebf01948f9b3)

10 /18 (4faa0d84fd1404a1ce7e1f69bae74b5f)

11 /18 (87f25debb0dff60f613fa77e8f3f8233)

12 /18 (541c4d2a767fd39801b863f3584ee78d)

13 /18 (613cb5f5f8c00b8807ea65c47be4e8f5)

14 /18 (7858ea91fc424a33752d94e9fce39a11)

15 /18 (800960b445573f738db1279960431ac0)

16 /18 (a83de8af551ed1bde908c70e53fba312)

17 /18 (da89f875273bcccb3f47fce30fc1e30a)

18/18 (f99f732c7a0f20aab7c8b27e46fa9f04)

Como termina "The Boys" nos quadrinhos?

Assim como na série, um dos maiores vilões da história é Homelander (Capitão Pátria). Por lá, à medida que o tempo passa, ele começa a receber envelopes misteriosos com fotos de alguns de seus crimes e assassinatos. Já fora de si, a sanidade do personagem vai sendo perdida e ele eventualmente reúne um grupo de super-heróis para invadir a Casa Branca. Quando eles chegam, no entanto, são recebidos pelos The Boys e uma agência de segurança, que já havia levado o presidente para um local seguro.

Todos os supers acabam mortos nessa tentativa de invasão à Casa Branca. O único que sobra, de fato, é o Homelander. Para contê-lo, Billy Butcher (Billy Bruto) o impede de sair do espaço e finalmente o confronta sobre a morte de sua primeira esposa — nas HQs, todo o envolvimento com Becca, assim como o nascimento de Riley, não existe. Homelander diz que nunca cometeu o assassinato.

Na próxima página, o público descobre Black Noir é um clone do Homelander e o verdadeiro vilão da história, por trás de todos os crimes e assassinatos cometidos desde o início. Ele havia sido criado pela Voght para ser um "plano de segurança" para que, caso Homelander ficasse fora de controle, Black Noir fosse páreo para detê-lo.

Assim que a verdade é revelada, Noir mata o Homelander e sai quase morto do conflito. Frágil e desestabilizado, Noir é morto por Butcher, que admite aos demais integrantes do The Boys que ele implantou várias bombas ao redor de todo o mundo. Esse armamento, quando ativado, mataria todas as pessoas com Composto V no sangue, temporário ou não. Os colegas tentam impedi-lo de acionar o botão, mas não sobrevivem. Mother’s Milk (Leitinho), Frenchie (Francês) e Kimiko morrem no combate.

Para deter Butcher, Hughie o empurra do topo do Empire State Building e o mata também. Ele se torna, então, o único sobrevivente dos The Boys. Toda a invasão à Casa Branca afeta a imagem da Voght e, em posse do controle que ativa as bombas, Hughie faz com que a empresa prometa não criar novos super-heróis. Ele termina a história com um final feliz, acompanhado por Starlight (Luz Estrela).

Diferente da série

O final dos quadrinhos segue uma trajetória bem diferente do que Erick Kripke tem apresentado para a série. Na versão do Prime Vídeo, Homelander mata Black Noir e o substitui por outro super-herói. Há também todo o envolvimento com Victoria Neuman e o filho de Homelander, Ryan, que nunca apareceu nas HQs.

Ou seja, ainda que o material base dê indícios de como a história pode terminar, o que está nos quadrinhos pode ser bem diferente do que foi planejado pelo criador da série. O que significa que talvez nenhum dos personagens morra — ou que todos eles morram, afinal, assim é "The Boys": imprevisível.

Onde assistir 'The Boys'?

Todas as temporadas estão disponíveis no catálogo do Prime Vídeo, serviço de streaming da Amazon.

Quando saem os próximos episódios de 'The Boys'?