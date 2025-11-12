Timothée Chalamet vem a São Paulo com filme cotado ao Oscar

Segurem as pipocas: Timothée Chalamet está de volta à corrida do Oscar — dessa vez com mais chances do que no ano passado. E virá a São Paulo, na CCXP25, para divulgar seu novo filme, Marty Supreme.

Produção da A24, o longa-metragem conta a história de um jovem que sonha alto e embarca em uma jornada frenética, de Nova York a Tóquio, na busca pela grandeza. O filme é um retrato pulsante sobre talento e ambição, e tem chamado a atenção da crítica especializada pelo bom roteiro e atuação.

Josh Safdie, diretor do longa, também estará em terras brasileiras. Ambos os artistas estarão em um painel no Palco Thunder da CCXP, na sexta-feira, dia 5 de dezembro, no São Paulo Expo. O anúncio foi feito durante a Close Friends, evento para convidados e imprensa que antecipa algumas das novidades da edição.

Essa é a segunda vez que Chalamet vem ao evento brasileiro. Em 2023, o ator esteve no Palco Thunder para o lançamento do segundo capítulo de Duna, ao lado dos atores Austin Butler, Zendaya, Florenche Pugh e o diretor do filme, Denis Villaneuve.

Vem Oscar por aí?

No começo do ano, Timothée concorreu à estatueta de Melhor Ator do Oscar pelo trabalho em Um Completo Desconhecido, como intérprete do cantor Bob Dylan. Ele acabou perdendo a estatueta para Adrien Brody, que estrelou como protagonista do filme O Brutalista.

Ainda assim, na temporada de premiações, Chalamet recebeu os prêmios de Melhor Ator no SAG Awards.

Para 2026, o ator retorna à corrida com Marty Supreme, que tem sido considerado pelos principais veículos de cinema de todo o mundo como seu melhor trabalho nas telonas. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, realizadora do Oscar, anuncia a lista de indicados em janeiro do ano que vem.

Caso seja nomeado, o ator receberá a terceira indicação de sua carreira como ator de cinema. A primeira foi pelo papel no filme de Luca Guadagnino, Call Me By Your Name. O filme recebeu quatro indicações, e saiu com a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado.