Funko foca no Brasil e traz bonecos de Guerreiras do K-POP para CCXP

Marca terá distribuição pela Candide no evento e traz modelos únicos de Harry Potter, Homem-Aranha (Miles Morales) e Batman

CCXP25: veja os produtos exclusivos da Funko para o evento (Divulgação)

CCXP25: veja os produtos exclusivos da Funko para o evento (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 12h41.

Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 12h41.

Com forte presença de mercado no Brasil, a Funko Pop! está de volta à CCXP. E neste ano, traz modelos exclusivos para o evento — incluindo o lançamento original dos pops de Guerreiras do K-POP, fenômeno da Netflix.

Para a animação, a Funko traz as três personagens principais: Rumi, Mira e Zoey. O filme passou das 236 milhões de visualizações no streaming e a trilha sonora se tornou uma das mais ouvidas na história do Spotify.

Além das guerreiras coreanas, a Funko Pop! traz quase 400 modelos disponíveis e mais de 50 lançamentos. Três itens serão exclusivos, todos com adesivo oficial do evento. São eles: Harry Potter em cima da vassoura e segurando o ovo de ouro, do filme Harry Potter e o Cálice de Fogo; Miles Morales vestido de Homem-Aranha com o traje de vibranium e uma nova figura do Batman.

No estande do evento, a marca conta com ativações instagramáveis para o público. Haverá um espaço inspirado no universo de Harry Potter e também uma área especial para fotos temáticas de Stranger Things. Os modelos de ambas as produções estão no catálogo da loja na CCXP.

Expansão no Brasil

É um fato que a iniciativa da Funko em promover um item colecionável acessível funcionou melhor na América do Norte e Europa do que na América Latina. Se por lá uma figura de ação popular da marca pode ser encontrada em lojas oficias por menos de U$ 20, por aqui, é difícil encontrá-los por um preço abaixo dos R$ 120 — culpa da taxa de importação e do próprio mercado.

Mas a marca vem avançando no mercado brasileiro. Apesar de ainda não ter uma sede por aqui, os produtos oficiais tem sido vendidos por distribuidores autorizados. No evento, a distribuição será feita pela Candide.

Quando começa a CCXP25?

A CCXP25 acontece de 4 a 7 de dezembro. Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Sul da capital paulista.

