Esporte

EXCLUSIVO: NBA estreia na CCXP25 com a missão de ampliar base de fãs no Brasil

Em entrevista à EXAME, Armando Camarillo, Head de Marketing e Fan Engament, explica o potencial do evento para conectar o basquete ao público geek e consolidar a liga como um hub de conteúdo

Armando Camarillo, Head de Marketing e Fan Engament da NBA para América Latina

Armando Camarillo, Head de Marketing e Fan Engament da NBA para América Latina

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11h21.

Tudo sobreNBA
Saiba mais

A NBA anunciou nesta segunda-feira, 18, que participará pela primeira vez da CCXP, evento de cultura pop que acontece entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, em São Paulo.

O espaço da liga de basquete americana terá 540 metros quadrados e trará ativações interativas que mesclam esporte, entretenimento e lifestyle, conceito que orienta a operação da marca no Brasil.

"A CCXP é o maior festival de cultura pop do mundo, e a NBA está firmemente posicionada no centro desse ecossistema cultural, já que nossa liga vai muito além das quadras", declara Armando Camarillo, Head de Marketing e Fan Engament na América Latina, em entrevista à EXAME.

"A decisão de participar da edição de 2025 reflete nossa visão de expandir o basquete e fortalecer nossa conexão com novos públicos, incluindo música, moda, games, arte e lifestyle", diz o executivo, que atua na Cidade do México.

O estande contará com uma NBA Store exclusiva, estúdio de conteúdo com entrevistas ao vivo, uma miniquadra com desafios gamificados e um espaço de memorabilia, com experiências digitais e imersivas. A proposta é reproduzir, durante o festival, elementos que integram outras ações da liga no país.

Entre os ativos da marca no Brasil está a NBA House, que soma nove edições e mais de 40 mil visitantes em sua última realização. O evento combina transmissões ao vivo, shows, entrevistas e ativações presenciais com conteúdo multiplataforma. O estande conta também como Half-court inspirado na quadra da NBA Cup Finals.

Segundo Armando Camarillo, o estande na CCXP foi elaborado com base nos aprendizados da companhia com o NBA House e o NBA Park, em Gramado (RS), para que a experiência oferecida no festival tenha um gostinho de brasilidade.

"Nosso objetivo é criar uma conexão significativa entre a NBA e o público da CCXP por meio de experiências imersivas tematizadas no universo NBA, capazes de evocar emoções reais, desde nostalgia entre fãs de longa data até curiosidade e encantamento entre quem está conhecendo esse universo pela primeira vez", diz o executivo.

Projeto do estande da NBA na CCXP 2025 (Divulgação)

De acordo com pesquisa da IBOPE Sponsorlink, divulgada em 2024, a audiência da NBA no Brasil demonstra forte afinidade com temas como filmes, música, redes sociais, humor e games.

O levantamento também indica que elementos da cultura urbana — como moda, arte de rua, dança e influenciadores — são até 15% mais relevantes para os fãs da liga do que para a média da população conectada.

A pesquisa mostra ainda a segmentação de interesses por faixa etária e perfil socioeconômico. A Geração Z se conecta mais com memes e cultura geek, enquanto o público de 30 a 39 anos valoriza o humor e a cultura sneakerhead. Já os fãs com renda superior a R$ 6,9 mil destacam-se pelo consumo de filmes, música e redes sociais, o que representa à NBA a oportunidade para se tornar referência como marca global voltada ao estilo de vida.

"A CCXP reúne fãs altamente engajados, criadores e comunidades que consomem conteúdo 24 horas por dia, 365 dias por ano. Para a NBA, isso representa uma plataforma única para engajar novos fãs e reforçar a relevância cultural da marca no Brasil", reforça Camarillo.

A nova fase da NBA

Além das transmissões e dos grandes eventos, a NBA também mantém produção local de conteúdo audiovisual. Entre os projetos estão os vídeos “NBA Na Estrada”, “X1 do Fred”, transmissões de jogos e resumos da rodada no YouTube, com foco em narrativas de brasileiros na liga e suas conexões com a cultura urbana.

Mas, segundo Camarillo, a estreia na CCXP faz parte de um plano maior: posicionar a liga esportiva como um hub de conteúdo e criatividade, para que a organização possa conectar cada vez mais pessoas ao redor do mundo por meio do basquete.

"Nossa presença na CCXP é um passo natural para reforçar nosso papel como uma marca que inspira por meio de conteúdo local e que se conecta com novos públicos ao colaborar com criadores, marcas e artistas que ampliam o universo NBA no Brasil".

O executivo mexicano também ressalta a força da NBA nos canais digitais como uma vantagem competitiva, capaz de dar tração a outras frentes de negócio da liga.

"Construímos uma das maiores comunidades digitais do planeta, com mais de 2,5 bilhões de seguidores e curtidas somadas entre ligas, times e perfis de jogadores nas redes sociais. Conteúdos de bastidores, séries especiais e produções locais estão entre os formatos que atraem os mais diversos perfis de fãs, como o NBA na Estrada, um programa disponível para o público brasileiro criado e produzido pela equipe local", explica.

Por outro lado, Camarillo deixa bem claro que a experiência do offline não perderá valor, principalmente pelo potencial comercial e cultural de ativos como NBA House e NBA Park, que impactaram também a dinâmica das cidades brasileiras ao longo dos últimos anos.

"A NBA House e o NBA Park foram essenciais para entender o perfil, o comportamento e os desejos do fã brasileiro. A NBA House, por exemplo, demonstrou o valor da imersão e da construção de experiências para diferentes perfis de fãs. E hoje, é um evento consolidado e altamente aguardado no calendário da NBA no país".

Ele também ressalta: "Já o NBA Park destacou a importância do turismo esportivo, por estar localizado em Gramado, um dos principais destinos turísticos do Brasil. Trouxemos esses aprendizados para a CCXP, adaptando-os ao perfil e ao ambiente únicos do festival".

Táticas para conquistaf a América Latina

Segundo levantamento do IBOPE Sponsorlink, 57,6 milhões de pessoas no Brasil (46% da população online) se declaram fãs da NBA, o maior número desde o início da medição em 2017, um crescimento de 4,8 milhões em relação ao último ano. Em comparação com os resultados de 2017 (68%), houve um crescimento de 12 pontos no interesse pela modalidade. Considerando a expansão da população online no período, isso significa 47,2 milhões de novos entusiastas do basquete.

"O basquete vive um momento extraordinário no Brasil. O esporte vem crescendo em popularidade, audiência e participação, impulsionado por uma nova geração de fãs altamente conectados. O esporte segue entre os 10 mais populares no país", avalia o Head de Marketing e Fan Engament.

Além disso, 58% da população online brasileira se identifica como fã de basquete, o equivalente a 72,9 milhões de usuários de internet com 18 anos ou mais — um aumento de 18 pontos em relação a junho de 2017 (40%), representando 41,6 milhões de novos fãs do esporte.

Para Camarillo, esse cenário é promissor para a elevação da receita da NBA em todos os seus ativos. "À medida que o basquete cresce, há a expansão também do espaço para conteúdo, produtos, experiências e parcerias".

O investimento em parcerias de mídia é um dos principais responsáveis pela saúde financeira da NBA. A liga deverá atingir uma receita de US$ 14,3 bilhões na temporada 2025/2026, segundo uma projeção divulgada pelo site Sportico. O valor representa um crescimento de 12% em comparação com a temporada anterior, quando a empresa esportiva arrecadou US$ 12,75 bilhões.

Esse desempenho é atribuído principalmente aos novos contratos de direitos de transmissão firmados com ESPN (da Disney), Amazon e NBC. Com duração de 11 anos, os acordos somam US$ 76 bilhões. Há também previsão de crescimento médio de 7% nos repasses anuais às franquias.

O novo acordo de direitos de transmissão da NBA vai multiplicar por 2,5 vezes a receita anual média recebida hoje pela liga. O salto de receita está associado à criação de um terceiro pacote de transmissão. No contrato atual, a NBA operava com dois blocos: um vendido para a Disney e outro para a Warner Bros. Discovery, responsável pelas transmissões na TNT.

Agora, com o novo modelo, a liga estruturou um terceiro pacote para atrair plataformas de streaming — movimento que abriu espaço para a entrada da Amazon.

Pelos termos assinados, a Disney vai desembolsar um valor médio de US$ 2,6 bilhões por ano, acima dos US$ 1,5 bilhão do contrato vigente. A Comcast aceitou pagar US$ 2,5 bilhões anuais para exibir os jogos na NBC e no Peacock. A Amazon, por sua vez, fechou por US$ 1,9 bilhão anual para transmitir partidas no Prime Video.

A Warner chegou a igualar a proposta da Amazon na tentativa de renovar o acordo, mas a NBA optou pelo serviço de streaming, que exibirá jogos nos EUA e em outros mercados, como Europa, México e Brasil.

Com essa movimentação da empresa, o Head de Marketing e Fan Engament está otimista com o crescimento da operação em toda a América Latina. Armando Camarillo ressalta que o estreitamento de laços com as companhias de streaming ajudarão na ampliação da base de fãs e consumidores de produtos da NBA, até nesta edição da CCXP.

"Temos parceiros como Disney+ e Prime Video, além de jogos transmitidos no canal NBA Brasil no YouTube , todos estratégicos para elevar o interesse do público. O público da CCXP, em especial, é formado por pessoas que consomem conteúdo on-demand, multiplataforma e valorizam experiências interativas. Estar no evento reforça nossa presença nesse território".

Para os próximos anos, ele projeta momentos de consolidação e inovação no Brasil.

"O país já é um dos nossos maiores mercados fora dos Estados Unidos, e continuaremos investindo em novas frentes,  desde eventos e parcerias com marcas e criadores locais até produções originais em português que ressoem de forma autêntica com o público brasileiro. Queremos estar nos espaços onde o brasileiro se conecta com o jog, seja digitalmente, culturalmente, musicalmente ou por meio da moda".

Acompanhe tudo sobre:NBABasqueteNegócios do EsporteCCXP – Comic Con ExperienceStreaming

Mais de Esporte

Suspenso, Cristiano Ronaldo celebra vaga de Portugal na Copa de 2026

Sinner vence Alcaraz na maior rivalidade hoje do esporte individual

Favorita na competição, Rayssa Leal é pentacampeã no STU Pro Tour Rio

Brasil conquista vitória inédita na Copa do Mundo de Esqui Alpino

Mais na Exame

Tecnologia

Esquenta Black Friday: as ofertas são reais ou é melhor esperar?

Mundo

UE-Mercosul: acordo pode valer no início de 2026, diz ministro espanhol

Brasil

Impasse sobre PL Antifacção e Lula na COP devem dominar semana na política

Future of Money

Bitcoin despenca para valor não visto desde abril; analistas revelam perspectivas