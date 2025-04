CCXP 2025 receberá atores de 'Supernatural' em comemoração aos 20 anos da série

Em comemoração aos 20 anos da série “Supernatural”, uma parte do elenco vem ao Brasil para participar da CCXP 2025, um dos maiores festivais de cultura pop do mundo. A experiência, intitulada “Road to Hell”, reunirá os atores Misha Collins (Castiel), Kathryn Newton (Claire Novak), Jim Beaver (Bobby Singer), Rob Benedict (Chuck Shurley) e Richard Speight Jr.

Experiência imersiva aproxima fãs do elenco

Durante o evento, que ocorre de 4 a 7 de dezembro, os fãs poderão participar de diversas atividades que aproximam o público dos atores, incluindo:

Fotos individuais

Selfies

Sessões de autógrafos

Outras atrações que serão anunciadas em breve

A experiência promete ser um ponto alto da programação da CCXP, celebrando o legado da série com interação direta com o público.

Participações em painéis e bastidores da série

Além disso, os atores participarão de painéis nos palcos Thunder e Omelete, divididos entre quinta-feira, 4 e sexta-feira, 5, onde compartilharão histórias dos bastidores da série, interagirão com o público e prestarão homenagens aos 20 anos da produção.

Os painéis devem reunir milhares de fãs e são uma das atrações mais aguardadas da edição 2025 da CCXP.

Ingressos e informações sobre a CCXP 2025

As vendas para o evento começam na próxima quarta-feira, 9 às 12h, através do site oficial do evento. Os valores do primeiro lote variam de R$ 160 (meia-entrada para um dia de evento) a R$ 2.300 (Epic Pass).

Os ingressos costumam esgotar rapidamente, e a organização recomenda que os fãs se antecipem.

Criada por Eric Kripke, Supernatural narra as aventuras de dois irmãos caçadores de monstros que, ao longo de 15 temporadas, lidam com criaturas místicas e demônios, salvando vidas e percorrendo as estradas dos Estados Unidos. A série, que terminou em 2020, deixou um legado duradouro e uma base de fãs apaixonados em todo o mundo.