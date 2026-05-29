KLM comemora oito décadas com ação no Corinthians

Para marcar seus 80 anos de operação no Brasil, a KLM lançou uma campanha que une esporte e marketing. Em parceria com a Grey, a companhia aérea escolheu o jogador holandês Memphis Depay, atacante do Corinthians, como rosto da ação.

A iniciativa teve início durante uma partida do clube paulista, quando o atleta entrou em campo usando uma versão personalizada de sua tradicional headband com o número 80 estampado. O acessório, já associado à imagem de Depay, serviu como ponto de partida para divulgar a celebração das oito décadas da empresa no país.

Segundo a KLM, a escolha do jogador busca destacar os laços entre Brasil e Holanda por meio do futebol. Desde sua chegada ao Brasil, há dois anos, Depay se tornou uma figura conhecida entre os torcedores brasileiros, enquanto sua presença também ampliou o interesse de parte do público pela cultura holandesa.

A campanha coincide com um marco importante para a companhia. A KLM iniciou suas operações no Brasil em 1946, quando os voos entre Amsterdã e Rio de Janeiro duravam cerca de três dias e meio e incluíam escalas em Lisboa, Dakar e Natal.

Hoje, a empresa opera voos diários a partir de São Paulo e Rio de Janeiro, conectando passageiros ao hub de Amsterdã-Schiphol e a mais de 160 destinos em sua rede global.

“O Brasil sempre ocupou um papel central na estratégia do Grupo Air France-KLM na América do Sul. Celebrar os 80 anos da KLM no país é reconhecer uma trajetória construída conectando pessoas, culturas e economias ao longo de gerações”, diz Sylvain Mathias, diretor comercial do Grupo Air France-KLM para a América do Sul.