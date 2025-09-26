Marketing

Creators economy: TikTok fecha patrocínio com CCXP e cria espaço para formação de influenciadores

Entre os consumidores da cultura pop, segundo a Geek Power, 61,9% seguem criadores de conteúdo sobre filmes e séries — índice que chega a 74,7% entre a Gen Z

CCXP25: TikTok entra com área exclusiva para creators (Diego Padilha/ CCXP)

CCXP25: TikTok entra com área exclusiva para creators (Diego Padilha/ CCXP)

26 de setembro de 2025

Dados recentes da pesquisa Geek Power 2024, realizada pela Omelete Company com a GoGamers, mostram que o mercado de cultura pop no Brasil movimenta cerca de R$ 100 bilhões todos os anos. Boa parte desse valor vem pelo trabalho dos influenciadores que, agora, terão um novo espaço de contato com o TikTok e a CCXP, maior festival de cultura geek do mundo.

De olho na creators economy, o evento terá uma novidade em 2025: o Lounge creators by TikTok, espaço exclusivo da rede social chinesa feito para criadores de conteúdo. O ponto servirá como apoio à produção durante todos os dias do festival.

Desde a primeira edição do evento, em 2014, comunicadores acompanham o festival e publicam as novidades em sites, blogs e redes sociais. O alcance e engajamento aumentam a aderência do público ao evento, e assim nasce uma edição maior e mais robusta de conteúdo no ano seguinte. Em 2024, por exemplo, foram mais de 300 mil pessoas e milhares de conteúdos publicados em redes diversas — o TikTok entre elas.

"No ano passado, os vídeos relacionados ao evento alcançaram mais de 200 milhões de visualizações”, afirma Eduardo Lorenzi, diretor-geral de Operações do TikTok para a América Latina. A rede social chinesa entra, pela primeira vez, como patrocinadora oficial do evento.

Neste ano, a CCXP será de 4 a 7 de dezembro, no São Paulo Expo.

Consumo geek e a creators economy

Entre os consumidores da cultura pop, segundo a Geek Power, 61,9% seguem criadores de conteúdo sobre filmes e séries — índice que chega a 74,7% entre a Gen Z. Boa parte das novidades desse setor são anunciadas na CCXP, que entrou para o calendário oficial de lançamentos dos maiores estúdios de Hollywood.

A questão, para além do conteúdo em si, é saber como informar. Agora como patrocinadora oficial do festival geek, o TikTok fará um ciclo de workshops voltados para influenciadores, com curadoria da equipe editorial e criativa da Omelete Company — grupo detentor da CCXP.

Os encontros têm foco em estratégias de cobertura de eventos, planejamento multiplataforma e boas práticas editoriais, com olhar específico para o universo da cultura pop. “Buscamos qualificar e inspirar criadores para atuarem de forma profissional na creator economy. O TikTok é uma vitrine para a cultura pop. Queremos preparar a próxima geração de criadores”, explica Pierre Mantovani, CEO da Omelete Company.

