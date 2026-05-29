Com mais de 100 anos, gigante farmacêutica bate recorde de inclusão e revela estratégia

Na Daiichi Sankyo, multinacional japonesa com mais de um século de história e 60 anos de operação no Brasil, a diversidade é medida com a mesma precisão científica aplicada ao desenvolvimento de seus medicamentos. O grande diferencial da companhia consiste em equilibrar metas agressivas de expansão corporativa com uma sólida cultura de pertencimento.

A estratégia tem gerado resultados expressivos: hoje, 53% do quadro total da farmacêutica é composto por mulheres, as quais já ocupam 45% dos postos de liderança. Além disso, 42% dos colaboradores se declaram pretos ou pardos. Esses indicadores de impacto colocam a organização na vanguarda do setor de saúde.

Graças a esse ecossistema de benefícios e governança, a Daiichi Sankyo Brasil conquistou posição de destaque entre as três empresas com maior pontuação no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 300 a 1.000 funcionários. Esse modelo de resiliência cultural serve como referência para a abertura da 3ª edição da premiação em 2026.

A estrutura da "política de cultura do cuidado"

Instituída em 2019, a Política de Cultura do Cuidado da Daiichi Sankyo apoia-se no tripé empatia, propósito e pertencimento. As diretrizes são convertidas em vantagens competitivas que atraem e retêm talentos, unindo bem-estar a altos níveis de entregas operacionais.

Entre os benefícios corporativos estruturados pela organização, destacam-se:

Flexibilidade: Jornada híbrida (dois dias presenciais e três remotos), horários flexíveis e Short Friday para desenvolvimento pessoal.

Apoio Familiar: Licença-maternidade estendida de seis meses, licença-paternidade de 20 dias e distribuição gratuita de medicamentos da marca para colaboradores e seus respectivos pais.

Assistência Integral: Suporte psicológico, jurídico e financeiro totalmente gratuito por meio do programa IAB.

São justamente essas capacidades que o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 passará a medir.

Na edição anterior, realizada em 2025, centenas de empresas participaram do levantamento, que selecionou um grupo final de organizações com melhor desempenho nas duas frentes de avaliação. Veja o site especial com as histórias das empresas selecionadas.

Agora, a nova edição amplia o alcance do estudo e busca refletir as mudanças recentes no mundo do trabalho.

Em 2026, uma atenção especial será dada ao grau de preparação das empresas participantes às mudanças da NR-1, a norma do Ministério do Trabalho que abrange cuidados com saúde mental nas companhias brasileiras.

Quem pode participar

Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, com exceção de bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para participar, é necessário:

Ter mais de 100 colaboradores elegíveis

Estar em operação no Brasil há pelo menos dois anos

Como funciona a inscrição

As empresas interessadas devem acessar a página oficial do prêmio e preencher o cadastro inicial. Após essa etapa, recebem por e-mail o Kit do Participante, que inclui:

Termo de adesão

Regulamento completo

Cronograma

Template de comunicação interna

Questionário teste

Link para o formulário oficial

Duas frentes de avaliação

O estudo é dividido em duas etapas complementares:

Questionário do RH: reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas

reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas Pesquisa com colaboradores: mede a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho

A quantidade mínima de respostas varia conforme o tamanho da empresa e está detalhada no regulamento.

Prazo de inscrição

As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 vão até 31 de julho. Como o processo envolve etapas paralelas, a recomendação é iniciar o quanto antes.

Visibilidade e resultados

Os dados coletados serão analisados pela consultoria Mercer, uma empresa da Marsh, que gera relatórios com base nas respostas.

As empresas com melhor desempenho serão apresentadas em evento de premiação em São Paulo, com a presença de lideranças de RH e executivos.

Os destaques também ganham visibilidade nos canais da EXAME, incluindo site, redes sociais e conteúdos editoriais.

Como se inscrever

Mais informações sobre o prêmio e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial.