Sob a pressão da Paramount, Warner planeja revelar planos de venda em dezembro

A Warner está oficialmente à venda e pretende anunciar a decisão sobre o destino da empresa no final de dezembro. Sob a liderança do CEO David Zaslav, a gigante da mídia está avaliando se vai dividir a empresa em duas partes, vender ativos específicos ou até mesmo optar pela venda total da companhia, segundo a CNBC.

A Paramount Skydance já reforçou para a Warner Bros. Discovery que sua proposta de aquisição, no valor de US$ 23,50 por ação, representa a melhor opção para os acionistas da companhia de mídia. Agora, a empresa se prepara para definir um plano B, caso o conselho da Warner não concorde com a oferta.

A Paramount tem enviado diversas cartas ao conselho da Warner, explicando por que sua proposta é mais vantajosa para os acionistas do que uma possível reestruturação da empresa. A companhia sinaliza que as negociações podem se intensificar caso a dona da franquia "Harry Potter" escolha seguir por esse caminho.

Em uma das cartas, datada de 13 de outubro, a Paramount explica que sua proposta de US$ 23,50 por ação "oferece valor superior" aos acionistas da Warner se comparado com qualquer alternativa razoável de desmembramento da empresa, segundo a CNBC.

Uma semana após receber essa carta, a Warner anunciou que começaria "uma revisão de alternativas estratégicas para identificar o melhor caminho para desbloquear o valor total de ativos".

O processo de venda foi formalmente iniciado após o anúncio da Warner, em junho, de que dividiria a empresa em duas partes: uma dedicada ao streaming e estúdios chamada Warner Bros., que incluiria os filmes da companhia e o serviço de streaming HBO Max, e outra para emissoras globais chamada Discovery Global, que abrigaria CNN, TNT Sports e Discovery, entre outros. Ambas as empresas seriam negociadas de forma independente.

Essas opções não são necessariamente exclusivas. Segundo a CNBC, devido ao longo processo de aprovação regulatória que pode levar mais de um ano, uma separação seguida de uma venda das partes seria a maneira mais eficiente do ponto de vista tributário. A separação, prevista para ser concluída até abril, é uma transação isenta de impostos. A Comcast e a Netflix demonstraram interesse na aquisição dos ativos de estúdio e streaming.

Mike Cavanagh, presidente da Comcast, afirmou recentemente que a compra seria um complemento natural para os negócios da NBCUniversal após a cisão da Versant.

A Warner Bros. Discovery deve divulgar seus resultados do terceiro trimestre na manhã desta quinta-feira, 6.

A oferta agressiva da Paramount

A Warner Bros. Discovery rejeitou três propostas da Paramount para uma aquisição total da companhia. A mais recente, de US$ 23,50 por ação, consistia em 80% em dinheiro e 20% em ações, segundo a CNBC.

A liderança da Paramount está disposta "a pagar para ver" se o conselho da Warner decidirá iniciar as negociações de venda de forma amigável. No entanto, caso a Warner demore para tomar uma decisão ou siga por outro caminho, a Paramount discutiu a possibilidade de fazer uma oferta direta aos acionistas, com uma "proposta hostil".

A Warner Bros. Discovery pediu à Paramount que assinasse um acordo de confidencialidade, que incluiria uma cláusula de não concorrência, impedindo a Paramount de lançar uma oferta pública hostil em troca de acesso à sala de dados da empresa. A Paramount, por sua vez, se recusou a assinar o acordo, preferindo manter suas opções abertas.

Se a Paramount decidir apelar diretamente aos acionistas, ela pode argumentar que sua proposta é mais vantajosa do que o preço das ações da Warner Bros. Discovery no fechamento de 10 de setembro, antes de uma reportagem do Wall Street Journal revelar que a Paramount estava preparando a oferta. Naquele dia, as ações da Warner fecharam a US$ 12,54. Uma proposta de US$ 23,50 por ação representa um aumento de 87% em relação ao preço das ações antes da notícia sobre a fusão.

Agora, a Warner terá que convencer seus acionistas de que a estratégia de dividir a empresa ou fundir uma unidade com outra entidade, como a NBCUniversal, seja mais benéfica do que uma venda total.