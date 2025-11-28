Black Friday na telinha: confira as promoções dos streamings

A Black Friday também chegou nas telinhas. Diversos serviços de streaming, como a Globoplay, HBO Max e Paramount+ anunciaram promoções em seus pacotes de assinatura até o dia 1º de dezembro.

Outros serviços, como a Netflix e a Prime Video, não entraram na onda e continuam com os preços habituais.

Confira abaixo algumas das promoções de Black Friday.

Superpromo 10 anos Globoplay

Celebrando uma década no ar, o Globoplay lança, nessa Black Friday, uma oferta de 33% em seus planos, equivalente a 1/3 do ano. A oferta é válida até 1º de dezembro.

A Superpromo 10 anos Globoplay traz planos anuais a partir de 12x R$ 9,90 no plano Padrão com Anúncios. Confira os preços:

Plano padrão com Anúncios anual: de R$ 178,80/ano por R$ 118,80 /ano (12x de R$ 9,90)

de R$ 178,80/ano por /ano (12x de R$ 9,90) Plano premium anual: de R$ 358,80/ano por R$ 238,80/ano (12x de R$ 19,90)

Além das promoções nos pacotes comuns, a Globoplay também disponibilizou combos de assinatura econômicos:

Globoplay + Telecine : de R$ 358,80/ano por R$ 237,80/ano; desconto de 30%

: de R$ 358,80/ano por R$ 237,80/ano; desconto de 30% Globoplay + Premiere: de R$ 442,80/ano por R$ 357,80/ano; desconto de 18%

HBO Max com 70% off

A maior promoção é do HBO Max, que ofereceu a assinantes novos 70% de desconto nos planos mensais do streaming por até 6 meses.

Esta oferta é válida até 1º de dezembro. Após o período de desconto de 6 meses, será pago o valor da assinatura mensal vigente naquele momento.

Confira a tabela de descontos:

Plano Basic: de R$ 29,90/mês a R$ 8,90/mês

de R$ 29,90/mês a R$ 8,90/mês Plano Standard: de R$ 44,90/mês a R$ 12,90/mês

de R$ 44,90/mês a R$ 12,90/mês Plano Platinum: de R$ 55,90/mês a R$ 15,90/mês.

Além da programação proprietária e licenciada, a HBO Max também conta com uma oferta crescente de esportes ao vivo, como a UEFA Champions League e o Paulistão, ambos com transmissão ao vivo de todas as partidas.

Apple TV e Paramount+ pela metade do preço

Dois serviços em ascensão fizeram promoções de 50% de desconto, válidas até 1º de dezembro.

Novas assinaturas na Apple TV terão 6 meses do serviço por menos da metade do preço.

Apple TV: de R$ 29,90/mês por R$ 14,90/mês

A Paramount+ fez a mesma promoção, mas por períodos diferentes de tempo. Confira a tabela de preços:

Padrão Mensal: de R$ 27,90/mês por R$ 13,95/mês durante 3 meses

Padrão Anual: de R$ 249,90/ano por R$ 124,95/ano

Premium Mensal: de R$ 34,90/mês por R$ 17,45/mês durante 3 meses

Premium Anual: de R$ 309,90/ano por R$ 154,95/ano

Prime Video, Disney+ e Netflix não disponibilizaram descontos especiais

Alguns dos maiores serviços de streaming no Brasil não entraram na onda. A Prime Video, Netflix e Disney+ não disponibilizaram nenhum tipo de desconto especial para a Black Friday.