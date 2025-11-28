Black Friday na telinha: confira as promoções dos streamings

Streaming: serviços oferecem descontos na Black Friday, mas alguns nomes não entraram na onda (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20h35.
A Black Friday também chegou nas telinhas. Diversos serviços de streaming, como a Globoplay, HBO Max e Paramount+ anunciaram promoções em seus pacotes de assinatura até o dia 1º de dezembro.
Outros serviços, como a Netflix e a Prime Video, não entraram na onda e continuam com os preços habituais.
Confira abaixo algumas das promoções de Black Friday.
Celebrando uma década no ar, o Globoplay lança, nessa Black Friday, uma oferta de 33% em seus planos, equivalente a 1/3 do ano. A oferta é válida até 1º de dezembro.
A Superpromo 10 anos Globoplay traz planos anuais a partir de 12x R$ 9,90 no plano Padrão com Anúncios. Confira os preços:
Além das promoções nos pacotes comuns, a Globoplay também disponibilizou combos de assinatura econômicos:
A maior promoção é do HBO Max, que ofereceu a assinantes novos 70% de desconto nos planos mensais do streaming por até 6 meses.
Esta oferta é válida até 1º de dezembro. Após o período de desconto de 6 meses, será pago o valor da assinatura mensal vigente naquele momento.
Confira a tabela de descontos:
Além da programação proprietária e licenciada, a HBO Max também conta com uma oferta crescente de esportes ao vivo, como a UEFA Champions League e o Paulistão, ambos com transmissão ao vivo de todas as partidas.
Dois serviços em ascensão fizeram promoções de 50% de desconto, válidas até 1º de dezembro.
Novas assinaturas na Apple TV terão 6 meses do serviço por menos da metade do preço.
A Paramount+ fez a mesma promoção, mas por períodos diferentes de tempo. Confira a tabela de preços:
Alguns dos maiores serviços de streaming no Brasil não entraram na onda. A Prime Video, Netflix e Disney+ não disponibilizaram nenhum tipo de desconto especial para a Black Friday.