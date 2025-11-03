Casual

Lançamentos do Prime Video em novembro de 2025: veja as séries e filmes

Entre os destaques de novembro, estão os filmes "Desprazer em te Conhecer" e a nova temporada de "Maxton Hall: O Mundo Entre Nós"

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em novembro de 2025? (Ghostbusters/ Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18h01.

Novembro traz uma nova leva de estreias no Prime Video, com filmes e séries para todos os gostos.

Entre os destaques estão os filmes Sacramento, Fuga Fatal e as novas temporadas de Bat-Família e Maldade. O sucesso alemão Maxton Hall também chega à segunda temporada neste mês.

O que estreia no Prime Video em novembro de 2025?

Séries que estreiam no Prime Video em novembro de 2025

  • MasterChef Dessert Masters - Temporada 1 | 03/11/2025
  • Maxton Hall: O Mundo Entre Nós - Temporada 2 | 07/11/2025
  • Bat-Família - Temporada 1 | 10/11/2025
  • Maldade - Temporada 1 | 14/11/2025
  • The Mighty Nien - Temporada 1 | 19/11/2025

Filmes que estreiam no Prime Video em novembro de 2025

  • Desprazer em te Conhecer | 03/11/2025
  • Drop, Ameaça Anônima | 05/11/2025
  • Mulher no Jardim | 08/11/2025
  • Tatsuki Fujimoto 17-26 | 08/11/2025
  • Wicked Event Special | 08/11/2025
  • Sacramento | 11/11/2025
  • Um Dia Fora do Controle | 12/11/2025
  • Ghostbusters: Apocalipse de Gelo | 14/11/2025
  • 31 Minutos: Calurosa Navidad | 21/11/2025
  • Fuga Fatal | 26/11/2025
  • Família à Prova de Balas | 28/11/2025
  • Garfield, Fora de Casa | 30/11/2025

Estreias em canais adicionais no Prime Video em novembro de 2025

  • Robin Hood - Temporada 1 – MGM+ | 02/11/2025
  • Pluribus - Temporada 1 – Apple TV | 07/11/2025
  • Ainda Estou Aqui – Telecine | 14/11/2025
  • Landman - Temporada 2 – Paramount+ | 16/11/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

