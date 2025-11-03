Lançamentos do Prime Video em novembro de 2025: veja as séries e filmes

Novembro traz uma nova leva de estreias no Prime Video, com filmes e séries para todos os gostos.
Entre os destaques estão os filmes Sacramento, Fuga Fatal e as novas temporadas de Bat-Família e Maldade. O sucesso alemão Maxton Hall também chega à segunda temporada neste mês.
O que estreia no Prime Video em novembro de 2025?
Séries que estreiam no Prime Video em novembro de 2025
- MasterChef Dessert Masters - Temporada 1 | 03/11/2025
- Maxton Hall: O Mundo Entre Nós - Temporada 2 | 07/11/2025
- Bat-Família - Temporada 1 | 10/11/2025
- Maldade - Temporada 1 | 14/11/2025
- The Mighty Nien - Temporada 1 | 19/11/2025
Filmes que estreiam no Prime Video em novembro de 2025
- Desprazer em te Conhecer | 03/11/2025
- Drop, Ameaça Anônima | 05/11/2025
- Mulher no Jardim | 08/11/2025
- Tatsuki Fujimoto 17-26 | 08/11/2025
- Wicked Event Special | 08/11/2025
- Sacramento | 11/11/2025
- Um Dia Fora do Controle | 12/11/2025
- Ghostbusters: Apocalipse de Gelo | 14/11/2025
- 31 Minutos: Calurosa Navidad | 21/11/2025
- Fuga Fatal | 26/11/2025
- Família à Prova de Balas | 28/11/2025
- Garfield, Fora de Casa | 30/11/2025
Estreias em canais adicionais no Prime Video em novembro de 2025
- Robin Hood - Temporada 1 – MGM+ | 02/11/2025
- Pluribus - Temporada 1 – Apple TV | 07/11/2025
- Ainda Estou Aqui – Telecine | 14/11/2025
- Landman - Temporada 2 – Paramount+ | 16/11/2025
