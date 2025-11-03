Lançamentos do Prime Video em novembro de 2025: veja as séries e filmes

Novembro traz uma nova leva de estreias no Prime Video, com filmes e séries para todos os gostos.

Entre os destaques estão os filmes Sacramento, Fuga Fatal e as novas temporadas de Bat-Família e Maldade. O sucesso alemão Maxton Hall também chega à segunda temporada neste mês.

O que estreia no Prime Video em novembro de 2025?

Séries que estreiam no Prime Video em novembro de 2025

MasterChef Dessert Masters - Temporada 1 | 03/11/2025

| 03/11/2025 Maxton Hall: O Mundo Entre Nós - Temporada 2 | 07/11/2025

| 07/11/2025 Bat-Família - Temporada 1 | 10/11/2025

| 10/11/2025 Maldade - Temporada 1 | 14/11/2025

| 14/11/2025 The Mighty Nien - Temporada 1 | 19/11/2025

Filmes que estreiam no Prime Video em novembro de 2025

Desprazer em te Conhecer | 03/11/2025

| 03/11/2025 Drop, Ameaça Anônima | 05/11/2025

| 05/11/2025 Mulher no Jardim | 08/11/2025

| 08/11/2025 Tatsuki Fujimoto 17-26 | 08/11/2025

| 08/11/2025 Wicked Event Special | 08/11/2025

| 08/11/2025 Sacramento | 11/11/2025

| 11/11/2025 Um Dia Fora do Controle | 12/11/2025

| 12/11/2025 Ghostbusters: Apocalipse de Gelo | 14/11/2025

| 14/11/2025 31 Minutos: Calurosa Navidad | 21/11/2025

| 21/11/2025 Fuga Fatal | 26/11/2025

| 26/11/2025 Família à Prova de Balas | 28/11/2025

| 28/11/2025 Garfield, Fora de Casa | 30/11/2025

Estreias em canais adicionais no Prime Video em novembro de 2025

Robin Hood - Temporada 1 – MGM+ | 02/11/2025

– MGM+ | 02/11/2025 Pluribus - Temporada 1 – Apple TV | 07/11/2025

– Apple TV | 07/11/2025 Ainda Estou Aqui – Telecine | 14/11/2025

– Telecine | 14/11/2025 Landman - Temporada 2 – Paramount+ | 16/11/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.