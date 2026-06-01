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Como a Kemin derrubou o turnover de 27% para 8% apostando em 'bônus por indicação'

Vencedora do prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas, a multinacional de nutrição animal usa recompensa financeira interna para blindar a cultura corporativa e vencer a escassez de talentos em regiões hipercompetitivas

(Divulgação/Divulgação)

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Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16h57.

Em um mercado de trabalho altamente aquecido e pressionado pelo apagão de mão de obra qualificada, o custo de uma contratação errada pode custar até duas vezes o salário anual do cargo em disputa, segundo dados do Society for Human Resource Management (SHRM).

Para a Kemin do Brasil, braço de uma multinacional americana que desenvolve ingredientes para nutrição e saúde animal, a solução para mitigar esse risco de mercado veio através de uma das estratégias mais tradicionais de atração, reconfigurada sob uma ótica de governança e incentivo financeiro: o programa de indicações internas (Employee Referral).

"Temos um programa de indicação que premia financeiramente quem ajuda a contratar bem", explica Giseli Delacqua, diretora de RH Latam da Kemin, em entrevista exclusiva à EXAME.

O modelo adotado pela companhia funciona atrelado a uma métrica de retenção (o turnover inicial). Para que o funcionário que fez a recomendação receba o bônus — que varia entre R$ 800 e R$ 1.200 —, o profissional indicado precisa permanecer na empresa por, no mínimo, três meses após a contratação.

"Essa rede de confiança é muito valiosa, porque quem já vive a cultura da empresa no dia a dia costuma indicar pessoas alinhadas aos nossos valores", afirma Delacqua.

Essa estratégia rendeu à Kemin o reconhecimento como uma das três empresas premiadas na segunda edição do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas, figurando no topo da categoria de organizações entre 300 e 1.000 colaboradores.

A guerra por talentos no "interior profundo"

Com 380 funcionários no país, a Kemin opera em um cenário de assimetria geográfica, dividida entre as fábricas de Valinhos (SP) e Vargeão (SC). É no município catarinense, uma cidade de apenas 4 mil habitantes, que o desafio do RH se torna complexo. A instalação de complexos industriais de outras gigantes de alimentos na região, como a Nestlé, transformou o mercado local em uma arena hipercompetitiva por mão de obra técnica.

Nesse microssistema, os canais tradicionais de recrutamento digital perdem eficiência para o capital social dos próprios colaboradores. "Lá, a escassez de mão de obra é um desafio real e diário. A indicação interna se transformou na nossa principal engrenagem de atração e blindagem contra o assédio da concorrência", aponta a diretora.

São justamente essas capacidades que o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 passará a medir.

Na edição anterior, realizada em 2025, centenas de empresas participaram do levantamento, que selecionou um grupo final de organizações com melhor desempenho nas duas frentes de avaliação. Veja o site especial com as histórias das empresas selecionadas.

Agora, a nova edição amplia o alcance do estudo e busca refletir as mudanças recentes no mundo do trabalho.

Em 2026, uma atenção especial será dada ao grau de preparação das empresas participantes às mudanças da NR-1, a norma do Ministério do Trabalho que abrange cuidados com saúde mental nas companhias brasileiras.

Quem pode participar

Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, com exceção de bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para participar, é necessário:

  • Ter mais de 100 colaboradores elegíveis
  • Estar em operação no Brasil há pelo menos dois anos

Como funciona a inscrição

As empresas interessadas devem acessar a página oficial do prêmio e preencher o cadastro inicial. Após essa etapa, recebem por e-mail o Kit do Participante, que inclui:

  • Termo de adesão
  • Regulamento completo
  • Cronograma
  • Template de comunicação interna
  • Questionário teste
  • Link para o formulário oficial

Duas frentes de avaliação

O estudo é dividido em duas etapas complementares:

  • Questionário do RH: reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas
  • Pesquisa com colaboradores: mede a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho

A quantidade mínima de respostas varia conforme o tamanho da empresa e está detalhada no regulamento.

Prazo de inscrição

As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 vão até 31 de julho. Como o processo envolve etapas paralelas, a recomendação é iniciar o quanto antes.

Visibilidade e resultados

Os dados coletados serão analisados pela consultoria Mercer, uma empresa da Marsh, que gera relatórios com base nas respostas.

As empresas com melhor desempenho serão apresentadas em evento de premiação em São Paulo, com a presença de lideranças de RH e executivos.

Os destaques também ganham visibilidade nos canais da EXAME, incluindo site, redes sociais e conteúdos editoriais.

Como se inscrever

Mais informações sobre o prêmio e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial.

Acompanhe tudo sobre:Prêmio EXAME Melhores em Gestão de PessoasRecursos humanos (RH)

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