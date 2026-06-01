Como a Kemin derrubou o turnover de 27% para 8% apostando em 'bônus por indicação' Vencedora do prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas, a multinacional de nutrição animal usa recompensa financeira interna para blindar a cultura corporativa e vencer a escassez de talentos em regiões hipercompetitivas

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