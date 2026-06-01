Como a Kemin derrubou o turnover de 27% para 8% apostando em 'bônus por indicação'

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Redação Exame
Publicado em 1 de junho de 2026 às 16h57.
Em um mercado de trabalho altamente aquecido e pressionado pelo apagão de mão de obra qualificada, o custo de uma contratação errada pode custar até duas vezes o salário anual do cargo em disputa, segundo dados do Society for Human Resource Management (SHRM).
Para a Kemin do Brasil, braço de uma multinacional americana que desenvolve ingredientes para nutrição e saúde animal, a solução para mitigar esse risco de mercado veio através de uma das estratégias mais tradicionais de atração, reconfigurada sob uma ótica de governança e incentivo financeiro: o programa de indicações internas (Employee Referral).
"Temos um programa de indicação que premia financeiramente quem ajuda a contratar bem", explica Giseli Delacqua, diretora de RH Latam da Kemin, em entrevista exclusiva à EXAME.
O modelo adotado pela companhia funciona atrelado a uma métrica de retenção (o turnover inicial). Para que o funcionário que fez a recomendação receba o bônus — que varia entre R$ 800 e R$ 1.200 —, o profissional indicado precisa permanecer na empresa por, no mínimo, três meses após a contratação.
"Essa rede de confiança é muito valiosa, porque quem já vive a cultura da empresa no dia a dia costuma indicar pessoas alinhadas aos nossos valores", afirma Delacqua.
Essa estratégia rendeu à Kemin o reconhecimento como uma das três empresas premiadas na segunda edição do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas, figurando no topo da categoria de organizações entre 300 e 1.000 colaboradores.
Com 380 funcionários no país, a Kemin opera em um cenário de assimetria geográfica, dividida entre as fábricas de Valinhos (SP) e Vargeão (SC). É no município catarinense, uma cidade de apenas 4 mil habitantes, que o desafio do RH se torna complexo. A instalação de complexos industriais de outras gigantes de alimentos na região, como a Nestlé, transformou o mercado local em uma arena hipercompetitiva por mão de obra técnica.
Nesse microssistema, os canais tradicionais de recrutamento digital perdem eficiência para o capital social dos próprios colaboradores. "Lá, a escassez de mão de obra é um desafio real e diário. A indicação interna se transformou na nossa principal engrenagem de atração e blindagem contra o assédio da concorrência", aponta a diretora.
São justamente essas capacidades que o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 passará a medir.
Na edição anterior, realizada em 2025, centenas de empresas participaram do levantamento, que selecionou um grupo final de organizações com melhor desempenho nas duas frentes de avaliação. Veja o site especial com as histórias das empresas selecionadas.
Agora, a nova edição amplia o alcance do estudo e busca refletir as mudanças recentes no mundo do trabalho.
Em 2026, uma atenção especial será dada ao grau de preparação das empresas participantes às mudanças da NR-1, a norma do Ministério do Trabalho que abrange cuidados com saúde mental nas companhias brasileiras.
Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, com exceção de bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para participar, é necessário:
As empresas interessadas devem acessar a página oficial do prêmio e preencher o cadastro inicial. Após essa etapa, recebem por e-mail o Kit do Participante, que inclui:
O estudo é dividido em duas etapas complementares:
A quantidade mínima de respostas varia conforme o tamanho da empresa e está detalhada no regulamento.
As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 vão até 31 de julho. Como o processo envolve etapas paralelas, a recomendação é iniciar o quanto antes.
Os dados coletados serão analisados pela consultoria Mercer, uma empresa da Marsh, que gera relatórios com base nas respostas.
As empresas com melhor desempenho serão apresentadas em evento de premiação em São Paulo, com a presença de lideranças de RH e executivos.
Os destaques também ganham visibilidade nos canais da EXAME, incluindo site, redes sociais e conteúdos editoriais.
Mais informações sobre o prêmio e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial.